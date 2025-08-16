Descubra o santo padroeiro de cada capital do Brasil

Brasília (DF) - São João Bosco - Fundador da Sociedade de São Francisco de Sales (Salesianos), viveu de 1815 a 1888 e dedicou sua vida à educação e ao trabalho com jovens. Ele é conhecido por sua abordagem inovadora e carinhosa no ensino, ajudando muitos a se tornarem cidadãos produtivos. Sua festa é celebrada em 31 de janeiro. Foto: Carlo Felice wikimedia commons