Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Saiba como é a vida na cidade mais estreita do mundo

FL
Flipar
  • A cidade é desse jeito por conta de alguns aspectos bem particulares. Um deles é o fato dela estar localizada às margens do rio Hengjiang, cercada por altas e íngremes montanhas de ambos os lados, além de uma vegetação densa.
    A cidade é desse jeito por conta de alguns aspectos bem particulares. Um deles é o fato dela estar localizada às margens do rio Hengjiang, cercada por altas e íngremes montanhas de ambos os lados, além de uma vegetação densa. Foto: reprodução youtube
  • Esse cenário único é reforçado com prédios grandes e modernos que criam a sensação de estar em um filme distópico.
    Esse cenário único é reforçado com prédios grandes e modernos que criam a sensação de estar em um filme distópico. Foto: reprodução youtube
  • Yanjin é um condado na província de Yunnan, administrado pela cidade de Zhaotong. Sua história remonta a cerca de 200 a.C., quando se tornou o lar do povo Bo.
    Yanjin é um condado na província de Yunnan, administrado pela cidade de Zhaotong. Sua história remonta a cerca de 200 a.C., quando se tornou o lar do povo Bo. Foto: Wikimedia commons dgykx
  • A cultura local é uma mistura de influências Han e das minorias étnicas que vivem na região, como os Yi e os Bai.
    A cultura local é uma mistura de influências Han e das minorias étnicas que vivem na região, como os Yi e os Bai. Foto: flickr Gary Todd
  • O idioma principal falado em Yanjin é o chinês mandarim, mas também são falados dialetos locais das minorias étnicas.
    O idioma principal falado em Yanjin é o chinês mandarim, mas também são falados dialetos locais das minorias étnicas. Foto: reprodução youtube
  • Hoje em dia, quase 400 mil pessoas vivem lá, espremidas em meio às montanhas.
    Hoje em dia, quase 400 mil pessoas vivem lá, espremidas em meio às montanhas. Foto: reprodução youtube
  • Um dos segredos dessas construções é que todas são erguidas sobre pilares altos, o que evita que as casas e prédios às margens do rio sejam inundados durante as chuvas intensas.
    Um dos segredos dessas construções é que todas são erguidas sobre pilares altos, o que evita que as casas e prédios às margens do rio sejam inundados durante as chuvas intensas. Foto: reprodução youtube
  • Por causa do terreno acidentado, Yanjin é cheia de curvas, o que dificulta o planejamento urbano. A cidade tem apenas 30 metros de largura no ponto mais estreito e 300 metros nas áreas mais largas.
    Por causa do terreno acidentado, Yanjin é cheia de curvas, o que dificulta o planejamento urbano. A cidade tem apenas 30 metros de largura no ponto mais estreito e 300 metros nas áreas mais largas. Foto: reprodução youtube
  • A cidade possui um sistema de metrô que passa por túneis escavados nas montanhas, e uma única rua principal que se estende pelos cerca de 18 km de extensão total da cidade.
    A cidade possui um sistema de metrô que passa por túneis escavados nas montanhas, e uma única rua principal que se estende pelos cerca de 18 km de extensão total da cidade. Foto: reprodução youtube Aerial China
  • A cidade também é famosa por sua história rica e cultura única. Foi um importante centro comercial de sal na Rota do "Chá-Cavalo", durante a dinastia Ming e Qing.
    A cidade também é famosa por sua história rica e cultura única. Foi um importante centro comercial de sal na Rota do "Chá-Cavalo", durante a dinastia Ming e Qing. Foto: ?? wikimedia commons
  • Atualmente, a economia local se baseia principalmente na agricultura, turismo e mineração.
    Atualmente, a economia local se baseia principalmente na agricultura, turismo e mineração. Foto: wikimedia commons STW932
  • Yanjin é um destino turístico popular para os viajantes que procuram experimentar a beleza natural e a cultura rica de Yunnan.
    Yanjin é um destino turístico popular para os viajantes que procuram experimentar a beleza natural e a cultura rica de Yunnan. Foto: wikimedia commons Asteiner
  • Além da excentricidade da cidade em si, as principais atrações turísticas de Yanjin incluem o Vale de Yanjin (foto), a Ponte de Pedra de Shuanglong, o Templo de Baisha e as Grutas de Longyu.
    Além da excentricidade da cidade em si, as principais atrações turísticas de Yanjin incluem o Vale de Yanjin (foto), a Ponte de Pedra de Shuanglong, o Templo de Baisha e as Grutas de Longyu. Foto: reprodução youtube
  • Construída durante a dinastia Ming, a Ponte de Pedra de Shuanglong é conhecida por sua arquitetura tradicional e pela técnica avançada de construção em pedra.
    Construída durante a dinastia Ming, a Ponte de Pedra de Shuanglong é conhecida por sua arquitetura tradicional e pela técnica avançada de construção em pedra. Foto: wikimedia commons Xin
  • Construído durante a dinastia Ming (1368-1644), o Templo de Baisha é conhecido por sua arquitetura tradicional e por abrigar pinturas murais históricas que retratam cenas da vida cotidiana, eventos históricos e figuras religiosas.
    Construído durante a dinastia Ming (1368-1644), o Templo de Baisha é conhecido por sua arquitetura tradicional e por abrigar pinturas murais históricas que retratam cenas da vida cotidiana, eventos históricos e figuras religiosas. Foto: wikimedia commons Zhangzhugang
  • Já as Grutas de Longyu são cavernas conhecidas por suas formações de estalactites e estalagmites únicas, que se formaram ao longo de milhares de anos.
    Já as Grutas de Longyu são cavernas conhecidas por suas formações de estalactites e estalagmites únicas, que se formaram ao longo de milhares de anos. Foto: reprodução youtube
  • Além do turismo, a mineração também é um importante setor da economia de Yanjin, com a extração de minerais como cobre, chumbo e zinco.
    Além do turismo, a mineração também é um importante setor da economia de Yanjin, com a extração de minerais como cobre, chumbo e zinco. Foto: Deon Hua Unsplash
  • Outra atividade local muito praticada é a agricultura, principalmente os cultivos de arroz, milho e frutas sendo os principais produtos.
    Outra atividade local muito praticada é a agricultura, principalmente os cultivos de arroz, milho e frutas sendo os principais produtos. Foto: domínio público
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay