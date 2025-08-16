Tributo a Aretha Franklin: Brasil canta ‘A Voz que mudou o mundo’

Tom Jobim (1927-1994): cantor, compositor, pianista, violonista e arranjador nascido no Rio de Janeiro. Um dos maiores nomes da histÃ³ria da mÃºsica brasileira, faz parte do trio que desenvolveu a bossa nova â?? ao lado de JoÃ£o Gilberto e VinÃ­cius de Moraes. Com este Ãºltimo, compÃŽs â??Garota de Ipanemaâ?, mÃºsica brasileira mais gravada no exterior. Outras canÃ§Ãµes de sua autoria, como â??Waveâ?, â??Corcovadoâ?, â??Desafinadoâ? (ao lado de Newton MendonÃ§a) e â??Eu Sei que Vou te Amarâ? (com VinÃ­cius) tambÃ©m se torna Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal RSI Musica