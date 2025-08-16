Flipar
Elke Maravilha, nove anos depois: a Diva vai virar musical de Falabella
Os planos para a peça sobre Elke, ainda sem definição de estreia, incluem uma temporada inicial com 48 apresentações em São Paulo. O projeto tem autorização do Ministério da Cultura para captar R$ 3,7 milhões via Lei Rouanet. Foto: Reprodução
O musical de Falabella terá formato intimista e abordará temas como tolerância e respeito. Filha de mãe alemã e pai russo, Elke nasceu na Alemanha em 1945 e chegou ao Brasil aos seis anos, estabelecendo-se com a família em Itabira (MG). Foto: Arquivo pessoal
A trajetória artística e pessoal de Elke Maravilha se conectou profundamente com a comunidade LGBT, tornando-a inspiração para drag queens. Quando passou falar abertamente sobre seus oito casamentos e três abortos, se tornou símbolo de libertação de costumes e empoderamento feminino. Foto: Reprodução
Antes de ser internada em junho de 2016, Elke Maravilha estava em turnê pelo Brasil com o espetáculo "Elke canta e conta", em que compartilhava histórias de sua vida. No palco, ela falava sobre a infância na Rússia, seus casamentos, e sua trajetória como modelo e apresentadora. Foto: Arquivo pessoal
Elke Maravilha, aliás, começou sua carreira como modelo aos 24 anos, trabalhando com estilistas renomados. Foi batizada na TV pelo jornalista Daniel Más e ficou conhecida nacionalmente ao ser chamada de “Elke Maravilha” por Chacrinha. Foto: Reprodução de vídeo SBT
A atriz integrou um dos quadros mais emblemáticos da história da carreira de Silvio Santos, o maior apresentador de TV no Brasil. Relembre, portanto, os jurados do Show de Calouros. Foto: Reprodução de vídeo SBT
O programa de calouros começou a ser exibido antes mesmo de "o patrão" ganhar a concessão, que deu origem ao SBT. A atração foi ao ar de 1977 a 1996 e trouxe jurados carismáticos, engraçados, que marcaram uma geração. Foto: Divulgação
O programa tinha atrações infantis, piadas com o humorista Ari Toledo, calouros querendo mostrar seus talentos, show de drag-queens, assim como artistas consagrados que respondiam às perguntas dos carismáticos jurados. Foto: Reprodução do Facebook
Nomes como o do humorista e um dos melhores amigos de Silvio, Manuel de Nóbrega, a comediante Consuelo Leandro, a vedete Wilza Carla, Christina Rocha e Cinira Arruda, também participaram nos primeiros anos. Nas próximas fotos, os jurados mais marcantes. Foto: Reprodução de Facebook
Um dos maiores nomes da bancada de jurados era Aracy de Almeida. Conhecida como o "Samba em Pessoa" ou "A Dama do Encantado", foi identificada como a primeira grande cantora de samba, tendo também interpretado diversos outros estilos. Foto: - Youtube Canal Jornalismo TV Cultura
A cantora Aracy de Almeida, sempre de mau humor e no controle da campainha que dispensava implacavelmente os maus cantores, tornou-se a sucessora de Zé Fernandes como a figura má do júri. Foto: Reprodução de Facebook Programa Silvio Santos
No final da década de 1960, Pedro de Lara foi um dos jurados da Buzina do Chacrinha, na Rede Tupi. Na década seguinte, o comediante passou a fazer parte do júri do Show de Calouros, onde tinha uma "rivalidade amigável" com Sérgio Mallandro, que lhe pregava várias peças. Foto: Reprodução do Youtube
Atingiu status de celebridade como "jurado carrasco" de programas de calouros. Pedro também foi astrólogo nas revistas Amiga e Sétimo Céu e radialista na Rádio Atual, escritor, ator e cantor. Ele morreu em setembro de 2007, vítima de um câncer de próstata, aos 82 anos, Foto: Reprodução do Youtube
Conhecido por seu jeito excêntrico e pelas famosas pegadinhas, a imagem de Sérgio Mallandro se popularizou a partir da década de 1980, quando foi jurado de vários programas de calouros no SBT. Foto: instagram @serginhomallandro
Sérgio, então, se consolidou como um dos grandes nomes dos anos 1980 na TV brasileira. Apresentou programas que fizeram sucesso e quadros marcantes como a Porta dos Desesperados. No Show de Calouros, fazia loucuras com seu jeito extrovertido. Foto: Instagram @_deciopiccinini
Sônia Lima se dedicou à carreira de modelo, sendo Miss Osasco, em 1978, e manequim no Japão. Apresentou um programa musical na TV Tupi intitulado "Olimpop" antes de chegar ao SBT e ser jurada. Foto: Instagram @sonialima
No SBT, iniciou sua carreira como telemoça do Show de Calouros. A partir de 1982, estrelou o júri fixo do programa, seguindo até sua última edição, em 1996. A modelo foi casada com outro membro do programa, Wagner Montes. Foto: Instagram @sonialima
Wagner Montes foi um advogado, jornalista, jurado, apresentador de rádio e televisão e político brasileiro. Fez parte do júri de calouros do programa de Silvio Santos, no SBT. Casou-se com a atriz Sônia Lima em 1987, com quem teve seu segundo filho, o ator Diego Montez. Foto: Instagram @wagnermontes
Na emissora, participou de programas como O Povo na TV, Jornal Policial, Clube dos Artistas, Musicamp e Musidisc, além de ter sido jurado do Show de Calouros. O apresentador e parlamentar morreu aos 64 anos, em 2019, por choque séptico e sepse abdominal. Foto: - Instagram @wagnermontes
Nelson Rubens é um jornalista brasileiro especializado em temas de televisão envolvendo a vida pessoal das celebridades, sendo um dos veteranos do segmento da "fofoca eletrônica" Além disso, também foi calouro do programa de Silvio Santos. Foto: - Instagram @nelsonrubensokok
Em 1981, Nelson trabalhou com Silvio Santos na Rádio Record. O jornalista conversava com o apresentador sobre a vida dos famosos através do rádio. Já foi colunista da extinta revista Amiga, da Bloch Editores, e é jurado do Troféu Imprensa. Foto: Instagram @flortvsbt
Décio Piccinini é um jornalista e apresentador brasileiro, que paralelamente trabalhou em redações de revistas, jornais e de jornalismo radiofônico. Ele também foi uma figura marcante entre os jurados do Show de Calouros do eterno Silvio Santos. Foto: Reprodução de Facebook
Em fevereiro de 1970, Silvio Santos o convidou para integrar o júri do Show de Calouros, que na época era transmitido aos domingos, na Rede Tupi e Record., e posteriormente no SBT, antiga TVS. Ficou nesse programa por quase 27 anos, até final de 1996. Foto: Instagram@_deciopiccinini
Mara Maravilha é uma cantora, compositora, apresentadora, atriz e empresária brasileira. Ainda na infância, já apresentava a versão local do Clube do Mickey pela TV Itapoan, então emissora afiliada ao SBT, para todo o estado da Bahia. Foto: Instagram @maramaravilhaoficial
A convite de Silvio, aos 15 anos, Mara estreou em rede nacional com programas voltados ao público adolescente e adulto, e integrou o júri do Show de Calouros por pelo menos três anos. Ainda na décadas de 1980/90, a artista se consagrou como apresentadora infantil. Foto: Instagram @maramaravilhaoficial
Com a morte do Velho Guerreiro, passou a integrar o Show de Calouros de Silvio Santos e fez enorme sucesso. Nesses programas sempre usava perucas e roupas chamativas e buscava passar mensagens positivas para os espectadores. Ela morreu em 2016, aos 71 anos, no Rio, após tentar tratar uma úlcera. Foto: Reprodução de youtube
Luís Ricardo iniciou sua carreira artística como ator, dublador e cantor. Ficou conhecido por ter sido um dos intérpretes do palhaço Bozo. Ajudava Silvio Santos com apresentações, como o da Tele Sena, quando o patrão estava ausente, e também foi jurado. Foto: Instagram @luisricardotv
Flor também se tornou conhecida como jurada do Show de Calouros do SBT. O primeiro contrato com Silvio, ainda criança, foi entre 1967 e 1968, quando junta de seu avô recebeu um prêmio do Baú da Felicidade. Posteriormente, tornou-se jurada, onde ganhou repercussão nacional. Foto: Instagram @flortvsbt
