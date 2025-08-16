Flipar
Uketsu: o escritor japonês misterioso que se tornou best-seller de terror
Protegido por uma máscara de papel-machê e uma voz distorcida, ele afirma que apenas cerca de 30 pessoas conhecem sua identidade verdadeira. Foto: - Reprodução de vídeo ABC Economia
Sua trajetória teve início no YouTube com vídeos repletos de imagens surreais que ganharam enorme repercussão. Foto: - Reprodução do Youtube Canal @uketsu
Em 2020, Uketsu publicou um vídeo de 21 minutos baseado em uma planta de casa intrigante, que inspirou seu primeiro romance. Foto: Reprodução do Youtube Canal @uketsu
Em seguida, ele lançou “Casas Estranhas”, transformando o conteúdo do vídeo em um livro que se tornou best-seller. Foto: - Reprodução de vídeo ABC Economia
A obra já vendeu cerca de 1,8 milhão de cópias pelo mundo, além de ter sido adaptada para mangá e cinema no Japão Foto: Reprodução de vídeo ABC Economia
A edição brasileira, publicada pela editora Intrínseca, já ultrapassou as 30 mil cópias vendidas. Foto: Reprodução de vídeo ABC Economia
Uketsu costuma justificar suas escolhas criativas dizendo que elas não vêm das fantasias de monstro, mas de fatos inexplicáveis do cotidiano. Foto: Reprodução de vídeo ABC Economia
Seu segundo livro de sucesso, “Imagens Estranhas” - lançado no Brasil pela Suma - é um suspense que mergulha o leitor em um quebra-cabeça macabro composto por desenhos aparentemente simples, mas carregados de pistas perturbadoras. Foto: Reprodução de vídeo ABC Economia
A estreia em inglês, no início de 2025, reafirmou o apelo global do autor misterioso, com narrativas que envolvem o leitor em um enigma de horror psicológico estruturado em histórias interligadas. Foto: Reprodução do Youtube Canal @uketsu
Uketsu sustenta que o anonimato não é apenas uma tática, mas parte central do seu trabalho. Foto: Reprodução do Youtube Canal @uketsu
A máscara funciona como um conector simbólico com o leitor, reforçando a ideia de que o autor não deve interferir nas interpretações de sua obra. Foto: - Reprodução do Youtube Canal @uketsu
Quando questionado se pretende revelar sua identidade, ele pondera que, ao mostrar o rosto, poderia desapontar leitores que já formaram uma imagem dele. Por isso, deixa subentendido que tem a intenção de manter-se oculto. Foto: Reprodução do Youtube Canal @uketsu
Uketsu é um fenômeno no Japão desde 2021. Com milhões de exemplares comercializados, figura constantemente no topo das listas de mais vendidos, ao lado ou mesmo à frente de grandes nomes da literatura contemporânea do país asiático. Foto: Reprodução de vídeo ABC Economia
Além da literatura, Uketsu desenvolveu formas paralelas de expressão artística, como a construção de cabines de purikura - tradicionais cabines de foto japonesa - com enredo de horror para entretenimento imersivo. Foto: Reprodução do Youtube Canal @uketsu
Suas influências literárias incluem Hideo Yokoyama, Gosho Aoyama, e figuras como Edogawa Ranpo, todas vinculadas a universos perturbadores e recheados de segredos. Foto: Reprodução do Youtube Canal @uketsu
Em entrevista ao inglês “The Guardian”, Uketsu revelou que vive na província de Kanagawa, trabalhou em supermercado antes da fama e morou no Reino Unido na infância. Foto: Reprodução de vídeo ABC Economia
Sua identidade estética - máscara branca e corpo todo coberto - remete ao teatro kabuki e em nada se relaciona à figura do Sem-Rosto de “A Viagem de Chihiro”, animação japonesa aclamada pela crítica e que venceu o Oscar de Animação de 2003. Foto: Divulgação
