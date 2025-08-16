Bloco de esmeralda de 92 kg fica sem comprador em leilão

Lápis Lazúli- Trata-se de uma rocha metamórfica com lazurita azul intensa e pirita dourada e não um mineral. Suas jazidas são encontradas no Afeganistão e no Chile, onde é a pedra nacional. Valorizada por civilizações antigas, era usada como ornamento e amuleto no mundo bizantino. Representanclareza, conhecimento e harmonia. Foto: Imagem de rikkerst por Pixabay