Há três décadas com Parkinson, Michael J.Fox faz rara aparição pública
O evento foi no Southampton Playhouse. Após a exibição, ele participou de uma conversa moderada pelo diretor artístico Eric Kohn, que compartilhou momentos emocionantes e inspiradores nas redes sociais. Foto: Reprodução de vídeo Youtube
Fox emocionou fãs ao compartilhar reflexões sobre sua trajetória, que ganhou nova dimensão após seu diagnóstico de Parkinson, confirmado em 1991. Foto: divulgação
Afastado das telas desde 2020, quando anunciou a aposentadoria, Michael J. Fox está retornando às telas na 3ª temporada da série “Falando a Real”, protagonizada por Jason Segel e Harrison Ford na AppleTV+. Foto: flickr Chuck Kennedy
Já em 2024, ele havia declarado que estaria disposto a um recomeço: “Se alguém me oferecer um papel e eu fizer isso e me divertir, ótimo”, disse numa entrevista ao Entertainment Tonight. Foto: divulgação
Em 1998, o ator anunciou que havia sido diagnosticado com doença de Parkinson sete anos antes, em 1991. Foto: Reprodução/ YouTube/ CBS Sunday Morning
Essa é uma doença que afeta o sistema nervoso e as habilidades motoras, prejudicando a fala e a locomoção. Foto: Reprodução/ YouTube/ CBS Sunday Morning
Segundo o Deadline, o personagem de Fox na série pode estar ligado ao de Harrison Ford, que revela ao fim do primeiro ano que foi diagnosticado com doença de Parkinson ( a de Fox na vida real). Foto: reprodução
Em fevereiro de 2024, Fox apareceu de surpresa no British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), para anunciar o prêmio de Melhor Filme, e foi ovacionado de pé pelo público. Foto: montagem / reprodução
O documentário "Still: A Michael J. Fox Movie", lançado em 2023 pela Apple TV+, explora a vida de Michael J. Fox com sua família e como ele lida com o Parkinson no dia a dia. Foto: divulgação
O filme mistura clipes de filmes de Fox com a narração do ator falando sobre como tem sido conviver por mais de 30 anos com a doença. Foto: divulgação
No documentário, J. Fox fala ainda sobre o impacto do diagnóstico de Parkinson na sua vida seguido do uso de bebida alcoólica e como isso afetou sua família. Foto: divulgação
Embora "Still: A Michael J. Fox Movie" tenha sido indicado ao BAFTA de melhor documentário, o filme "20 Dias em Mariupol" acabou levando o prêmio. Foto: divulgação
Nascido em 9 de junho de 1961 em Edmonton, Canadá, Michael J. Fox conquistou o coração do público com seu talento contagiante. Foto: flickr Alan Light
Desde seus primeiros passos como ator mirim na televisão canadense até o estrelato global na trilogia "De Volta Para o Futuro", Fox se consolidou como um ícone da cultura pop dos anos 80. Foto: wikimedia commons White House Photographic Collection
Apesar de ter feito pequenos trabalhos como ator antes, o papel como Alex P. Keaton na sÃ©rie de televisÃ£o "Caras e Caretas" (1982-1989) foi o que tornou J. Fox conhecido inicialmente. Foto: reproduÃ§Ã£o
No entanto, foi seu papel como Marty McFly na trilogia "De Volta para o Futuro" que o tornou uma estrela internacional. Foto: Divulgação
O primeiro filme, lanÃ§ado em 1985 e dirigido por Robert Zemeckis, foi um enorme sucesso e se tornou um dos maiores clÃ¡ssicos da cultura pop. Foto: ReproduÃ§Ã£o / De Volta para o Futuro
Em 1991, aos 29 anos, J. Fox foi diagnosticado com doença de Parkinson. Mas manteve seu diagnóstico em segredo por anos e chegou a ganhar um Globo de Ouro por sua atuação na série "Spin City" (1996-2001). Foto: reprodução
O ator deu um tempo da atuação em tempo integral no início dos anos 2000 devido aos sintomas cada vez mais debilitantes da doença, mas ocasionalmente fez aparições em filmes e programas de televisão. Foto: reprodução
Em 1999, 2002 e 2005, narrou as falas de Stuart Little nos trÃªs filmes da franquia. Foto: Youtube/ Movieclips
AlÃ©m de sua carreira como ator, Fox Ã© conhecido por seu ativismo em nome da pesquisa da doenÃ§a de Parkinson. Foto: flickr Paul Hudson
Em 2000, fundou a Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, dedicada a financiar pesquisas e encontrar uma cura para a doença. Foto: Reprodução/ YouTube/ CBS Sunday Morning
Por intermédio da fundação, J. Fox já arrecadou milhões de dólares e impulsionou avanços significativos na área. Foto: reprodução cbs mornings
Desde 1988, Michael J. Fox é casado com a atriz Tracy Pollan, com quem tem quatro filhos. Foto: reprodução
Michael J. Fox é visto como uma inspiração para o mundo graças à sua coragem ao lidar com a doença de Parkinson e seu compromisso com a conscientização em torno do tema. Foto: reprodução cbs news
