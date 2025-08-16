Flipar
Notícia de Lua de Sangue gera expectativa mundial
A ocasião é chamada de “Lua de Sangue” por causa da coloração avermelhada que o satélite adquire durante o eclipse. Isso ocorre porque a atmosfera terrestre filtra a luz solar, permitindo a passagem apenas dos tons avermelhados, que iluminam a Lua de forma indireta. Foto: Imagem gerada por i.a
Recentemente, a Nasa divulgou a data em que acontecerá o mais longo eclipse solar total da história e ela está bem distante, no ano 2188. Foto: - Michael S Adler?wikimédia Commons
O fenômeno deve escurecer o céu por quase sete minutos e meio e poderá ser observado inteiramente em alguns países, incluindo a região Norte do Brasil. Foto: Imagem de kesie91 por Pixabay
Os cálculos da Nasa indicam que o prolongado eclipse acontecerá em 16 de julho de 2188 e terá duração estimada de 7 minutos e 29 segundos. Foto: Imagem de Sima Ghaffarzadeh por Pixabay
Em média, os eclipses solares totais duram entre dois e cinco minutos. A maioria deles não chega a três minutos de duração. Foto: Flickr Ricky Floyd
Essa notícia reacende o fascínio por um dos eventos astronômicos mais espetaculares e intrigantes da natureza. Foto: Flickr Paul Knightley
O eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, bloqueando parcial ou totalmente a luz solar em determinadas regiões do planeta. Foto: Flickr Vasanth Thomas
Esse alinhamento só é possível durante a Lua nova e depende de uma combinação precisa de distâncias e ângulos. Foto: Flickr JIM GUNARDSON
No caso do eclipse total, a Lua encobre completamente o disco solar, fazendo com que o dia se transforme em noite por alguns minutos. Foto: Reprodução de vídeo Quatro Notícias
Durante esse breve intervalo, é possível observar a corona solar - a atmosfera externa do Sol -, que é normalmente invisível a olho nu. A temperatura cai, os animais se comportam como se fosse anoitecer e o céu ganha tonalidades únicas. Foto: Reprodução de vídeo Quatro Notícias
Além disso, sua duração depende da posição da Terra em relação ao Sol e à Lua, bem como da velocidade com que esses corpos celestes se movimentam. Foto: Reprodução/NASA
O eclipse de 16 de julho de 2188 será tão longo porque ocorrerá em um momento em que a Terra estará mais distante do Sol - período chamado de afelio - e a Lua, mais próxima da Terra - o perigeu. Isso fará com que a Lua aparente estar um pouco maior no céu e cubra o Sol por mais tempo. Foto: NASA
Além do eclipse total, existem outros dois tipos de eclipses solares. No eclipse parcial, apenas uma parte do Sol é encoberta pela Lua. Foto: NASA
O eclipse solar total é o mais raro e impressionante dos três. Ele ocorre em áreas muito específicas da superfície terrestre - chamadas de faixa de totalidade - e pode ser visível apenas em uma estreita faixa de território. Foto: Reprodução do Youtube Canal Planetario de Madrid oficial
Os eclipses solares sempre provocaram encanto, medo e curiosidade. Ao longo da história, civilizações antigas viam neles sinais divinos, presságios ou manifestações de forças sobrenaturais. Foto: Flickr Steve Fellers
Mesmo com esse conhecimento, assistir a um eclipse solar total continua sendo uma experiência emocional e visualmente impactante. Muitos que presenciaram eclipses totais os descrevem como momentos transformadores. Foto: - Domínio Público?wikimédia Commons
Em agosto de 2045, por exemplo, está previsto um eclipse total com mais de seis minutos de duração em partes dos Estados Unidos. Já em solo brasileiro, o próximo eclipse total visível acontecerá em 12 de agosto de 2045, mas sua faixa de totalidade será restrita a áreas da região Norte. Foto: NASA
A boa notícia é que mesmo os eclipses parciais e anulares também proporcionam um espetáculo digno de observação - desde que com os cuidados corretos. Foto: NASA/wikimédia Commons
Olhar diretamente para o Sol, mesmo durante um eclipse parcial, pode causar sérios danos à visão. Por isso, é essencial o uso de óculos com filtro solar especial ou a observação indireta com equipamentos adequados. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons