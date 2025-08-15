Uruguai: atrativos de um vizinho surpreendente por várias razões

O Museo del Carnaval foi inaugurado em novembro de 2006, no bairro Ciudad Vieja em Montevidéu, para homenagear o maior festival do Uruguai, O Carnaval uruguaio é comemorado todos os anos entre fevereiro e março, e as festas costumam durar cerca de quarenta dias. A comemoração mais famosa é a de Montevidéu, que conta com apresentações e o Desfile de Llamadas, que é considerado o maior festival da cultura afro-uruguaia. Foto: Divulgação