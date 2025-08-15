Zumbidos no ouvido incomodam; veja como prevenir

Assine
  • O zumbido não é uma doença em si, mas um sintoma, e pode estar ligado a perda auditiva, exposição a ruídos altos, uso de certos medicamentos, problemas circulatórios, estresse e ansiedade.
  • Quando o ambiente está muito silencioso e a pessoa ouve um ruído persistente e abafado, isso é justamente zumbido subjetivo (tinnitus)
  • Ele é percebido apenas pela própria pessoa e costuma se destacar justamente no silêncio, porque não há sons externos competindo com ele. Na hora de dormir, por exemplo, quando o ambiente é silencioso, o zumbido por dificultar o sono.
  • As causas podem incluir fadiga auditiva, estresse, hipersensibilidade ao som, início de perda auditiva, pressão arterial alterada, entre outras.
  • O tratamento depende da causa e pode envolver o uso de aparelhos auditivos, terapias sonoras, medicamentos ou mudanças no estilo de vida, como evitar cafeína, reduzir o estresse e proteger os ouvidos contra sons intensos.
  • Em muitos casos, o zumbido é temporário, mas quando persiste, deve-se buscar um médico otorrinolaringologista para avaliar se há alterações no ouvido interno, no tímpano ou em outras estruturas ligadas à audição.
  • Para prevenir o surgimento de zumbidos é importante adotar hábitos que protejam a saúde auditiva e o equilíbrio corporal como um todo. Veja formas importantes de prevenção.
  • Evitar ruídos altos - Ficar exposto a sons intensos por muito tempo pode lesar as células auditivas e provocar zumbido permanente.
  • Usar protetores auriculares - Em ambientes barulhentos, como shows ou fábricas, o uso de protetores reduz o impacto sonoro sobre o ouvido interno.
  • Não introduzir objetos no ouvido - Cotonetes e outros itens podem causar traumas, infecções ou empurrar cera para o fundo, gerando zumbido.
  • Controlar doenças crônicas - Hipertensão, diabetes e colesterol alto afetam a circulação no ouvido interno e favorecem o aparecimento de zumbido.
  • Reduzir cafeína, álcool e cigarro - Essas substâncias podem alterar a microcirculação do ouvido e agravar ou provocar o tinnitus.
  • Gerenciar o estresse e a ansiedade - O sistema nervoso influencia na percepção sonora, e o estresse pode intensificar ou até causar zumbidos.
  • Fazer exames auditivos regulares - Consultar um otorrinolaringologista permite identificar alterações precoces e prevenir danos maiores à audição.
