Plutão e outros: veja quais são e onde estão os planetas anões do Sistema Solar

Ele foi descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh, e até 2006 era considerado o nono planeta do Sistema Solar, quando foi reclassificado como um planeta anão. Plutão é, atualmente, o maior membro conhecido do cinturão de Kuiper, apresenta cinco luas, sendo que a maior delas, Charon, tem a metade do seu tamanho. Foto: NASA