Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Plutão e outros: veja quais são e onde estão os planetas anões do Sistema Solar

FL
Flipar
  • A superfície de Éris intrigou os cientistas. Ao analisar a luz do Sol refletida, eles concluíram que Éris é branco, algo incomum para corpos tão distantes das estrelas.
    A superfície de Éris intrigou os cientistas. Ao analisar a luz do Sol refletida, eles concluíram que Éris é branco, algo incomum para corpos tão distantes das estrelas. Foto: NASA
  • O planeta anão, portanto, é considerado também uma espécie de fóssil e seu estudo pode trazer novos dados sobre a formação do Sistema Solar.
    O planeta anão, portanto, é considerado também uma espécie de fóssil e seu estudo pode trazer novos dados sobre a formação do Sistema Solar. Foto: Planetas Anões - NASA
  • Como não existem telescópios potentes o bastante para enxergar o que há na superfície de Éris, as pesquisas dependem do acontecimento de um evento astronômico raro.
    Como não existem telescópios potentes o bastante para enxergar o que há na superfície de Éris, as pesquisas dependem do acontecimento de um evento astronômico raro. Foto: NASA
  • Dessa forma, planeta anão é o termo criado pela União Astronômica Internacional (UAI) para definir uma nova classe de corpos celestes, diferente da definição de planeta no Sistema Solar.
    Dessa forma, planeta anão é o termo criado pela União Astronômica Internacional (UAI) para definir uma nova classe de corpos celestes, diferente da definição de planeta no Sistema Solar. Foto: Reprodução Nasa
  • Ele foi introduzido na resolução da UAI a 24 de agosto de 2006 . E não se sabe o número de planetas anões que existem no Sistema Solar. Por enquanto, cinco foram classificados.
    Ele foi introduzido na resolução da UAI a 24 de agosto de 2006 . E não se sabe o número de planetas anões que existem no Sistema Solar. Por enquanto, cinco foram classificados. Foto: H. Weaver/Wikimédia Commons
  • Atualmente, com base nas diretrizes da UAI, os planetas anões são Ceres, Plutão, Haumea, Makemake e Éris. Com exceção de Ceres, todos os outros têm suas órbitas localizadas além da órbita de Netuno.
    Atualmente, com base nas diretrizes da UAI, os planetas anões são Ceres, Plutão, Haumea, Makemake e Éris. Com exceção de Ceres, todos os outros têm suas órbitas localizadas além da órbita de Netuno. Foto: NASA
  • Um planeta anão é um corpo celeste que esteja em órbita em redor do Sol e tenha massa suficiente para que a sua própria gravidade supere as forças de corpo rígido. Ou seja, de maneira que esteja em equilíbrio hidrostático e tenha uma forma quase esférica.
    Um planeta anão é um corpo celeste que esteja em órbita em redor do Sol e tenha massa suficiente para que a sua própria gravidade supere as forças de corpo rígido. Ou seja, de maneira que esteja em equilíbrio hidrostático e tenha uma forma quase esférica. Foto: Lexicon/Wikimédia Commons
  • As consequências mais imediatas desta nova definição foram a perda de Plutão do status de planeta e a sua classificação como planeta anão. Além do aumento de categoria de Ceres, antes considerado um asteroide, e de Éris.
    As consequências mais imediatas desta nova definição foram a perda de Plutão do status de planeta e a sua classificação como planeta anão. Além do aumento de categoria de Ceres, antes considerado um asteroide, e de Éris. Foto: Orionist/Wikimédia Commons
  • A lua de Éris, Disnomia, foi descoberta a 10 de setembro de 2005. Estima-se que Disnomia seja oito vezes menor e sessenta vezes menos brilhante que o planeta anão e que orbite esse último em cerca de catorze dias.
    A lua de Éris, Disnomia, foi descoberta a 10 de setembro de 2005. Estima-se que Disnomia seja oito vezes menor e sessenta vezes menos brilhante que o planeta anão e que orbite esse último em cerca de catorze dias. Foto: Reprodução Rede Social
  • Plutão é um planeta anão que orbita o nosso sistema solar. Ele está localizado em uma região desse sistema chamada de Cinturão de Kuiper, em uma zona muito afastada do sol e que, portanto, apresenta uma baixíssima influência desse astro.
    Plutão é um planeta anão que orbita o nosso sistema solar. Ele está localizado em uma região desse sistema chamada de Cinturão de Kuiper, em uma zona muito afastada do sol e que, portanto, apresenta uma baixíssima influência desse astro. Foto: NASA
  • Ele foi descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh, e até 2006 era considerado o nono planeta do Sistema Solar, quando foi reclassificado como um planeta anão. Plutão é, atualmente, o maior membro conhecido do cinturão de Kuiper, apresenta cinco luas, sendo que a maior delas, Charon, tem a metade do seu tamanho.
    Ele foi descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh, e até 2006 era considerado o nono planeta do Sistema Solar, quando foi reclassificado como um planeta anão. Plutão é, atualmente, o maior membro conhecido do cinturão de Kuiper, apresenta cinco luas, sendo que a maior delas, Charon, tem a metade do seu tamanho. Foto: NASA
  • Makemake fica localizado no cinturão de Kuiper. Com dois terços da massa de Plutão e apresentando uma órbita bastante excêntrica, ele foi classificado como um planeta anão no ano de 2008.
    Makemake fica localizado no cinturão de Kuiper. Com dois terços da massa de Plutão e apresentando uma órbita bastante excêntrica, ele foi classificado como um planeta anão no ano de 2008. Foto: NASA
  • Desse modo, Makemake é o terceiro maior planeta anão do Sistema Solar, com um diâmetro que equivale a dois terços do diâmetro de Plutão.
    Desse modo, Makemake é o terceiro maior planeta anão do Sistema Solar, com um diâmetro que equivale a dois terços do diâmetro de Plutão. Foto: Arte de demonstração da NASA
  • Ceres fica no cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter, sendo o planeta anão mais próximo do Sol. Contém cerca de um terço da massa de todo o cinturão de asteroides.
    Ceres fica no cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter, sendo o planeta anão mais próximo do Sol. Contém cerca de um terço da massa de todo o cinturão de asteroides. Foto: NASA/Wikimédia Commons
  • Além disso, o Ceres tem formato esférico e leva cerca de 4,6 anos para completar uma volta em torno do Sol. Ele tem uma superfície congelada, cheia de crateras, e, aparentemente, apresenta um núcleo rochoso.
    Além disso, o Ceres tem formato esférico e leva cerca de 4,6 anos para completar uma volta em torno do Sol. Ele tem uma superfície congelada, cheia de crateras, e, aparentemente, apresenta um núcleo rochoso. Foto: Justin Cowart/Wikimédia Commons
  • Haumea é um planeta anão localizado a 43,3 UA do Sol, ou seja, um pouco mais de 43 vezes a distância da Terra ao Sol, em pleno Cinturão de Kuiper.
    Haumea é um planeta anão localizado a 43,3 UA do Sol, ou seja, um pouco mais de 43 vezes a distância da Terra ao Sol, em pleno Cinturão de Kuiper. Foto: Simulação NASA
  • Ele possui dois pequenos satélites naturais, Hi?iaka e Namaka, que acredita-se serem destroços que se separaram em decorrência de uma antiga colisão. Haumea também é o objeto astronômico com a mais rápida rotação no Sistema Solar, durando apenas quatro horas.
    Ele possui dois pequenos satélites naturais, Hi?iaka e Namaka, que acredita-se serem destroços que se separaram em decorrência de uma antiga colisão. Haumea também é o objeto astronômico com a mais rápida rotação no Sistema Solar, durando apenas quatro horas. Foto: Simulação NASA
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay