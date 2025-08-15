Assine
Como a colombiana Medellín virou modelo urbano na América Latina

  • A cidade colombiana se reinventou com investimentos em infraestrutura, inclusão social, transporte e cultura, tornando-se um exemplo mundial de modernização urbana e superação de estigmas históricos.
    A cidade colombiana se reinventou com investimentos em infraestrutura, inclusão social, transporte e cultura, tornando-se um exemplo mundial de modernização urbana e superação de estigmas históricos. Foto: Juan Felipe Villegas/Wikimédia Commons
  • A reconfiguração de Medellín começou nos anos 2000, implementado um novo modelo de gestão voltado à integração entre desenvolvimento urbano e justiça social. Em destaque, Daniel Quintero, ex-prefeito de Medellín, que concorrerá à presidência do país.
    A reconfiguração de Medellín começou nos anos 2000, implementado um novo modelo de gestão voltado à integração entre desenvolvimento urbano e justiça social. Em destaque, Daniel Quintero, ex-prefeito de Medellín, que concorrerá à presidência do país. Foto: Jefbanguera/Wikimédia Commons
  • Surgia ali o conceito de urbanismo social, focado em levar qualidade de vida a áreas antes marginalizadas. Equipamentos públicos como bibliotecas-parque, centros culturais e escolas foram instalados em bairros periféricos.
    Surgia ali o conceito de urbanismo social, focado em levar qualidade de vida a áreas antes marginalizadas. Equipamentos públicos como bibliotecas-parque, centros culturais e escolas foram instalados em bairros periféricos. Foto: Flickr Guía de Viajes Oficial de Medellín
  • Tudo isso com arquitetura moderna e acessível, aproximando serviços essenciais da população e estimulando, dessa forma, a convivência comunitária.
    Tudo isso com arquitetura moderna e acessível, aproximando serviços essenciais da população e estimulando, dessa forma, a convivência comunitária. Foto: Scabredon/Wikimédia Commons
  • Entre as ações mais simbólicas desse novo momento, estão os sistemas de transporte criados para vencer as barreiras naturais impostas pela geografia da cidade.
    Entre as ações mais simbólicas desse novo momento, estão os sistemas de transporte criados para vencer as barreiras naturais impostas pela geografia da cidade. Foto: @metrodemedellin
  • O metrô, inaugurado em 1995, tornou-se símbolo de eficiência, conectando pontos estratégicos com pontualidade e limpeza. Mas foi com os teleféricos, conhecidos como Metrocables, que Medellín deu um passo adiante.
    O metrô, inaugurado em 1995, tornou-se símbolo de eficiência, conectando pontos estratégicos com pontualidade e limpeza. Mas foi com os teleféricos, conhecidos como Metrocables, que Medellín deu um passo adiante. Foto: @metrodemedellin
  • Instalados em encostas íngremes, eles permitiram que moradores de regiões elevadas tivessem acesso rápido ao centro urbano, encurtando distâncias e promovendo inclusão.
    Instalados em encostas íngremes, eles permitiram que moradores de regiões elevadas tivessem acesso rápido ao centro urbano, encurtando distâncias e promovendo inclusão. Foto: @metrodemedellin
  • Outro marco dessa transformação foi a instalação de escadas rolantes públicas em comunidades como a Comuna 13, antes associada à violência.
    Outro marco dessa transformação foi a instalação de escadas rolantes públicas em comunidades como a Comuna 13, antes associada à violência. Foto: Flickr EMBARQ Brasil
  • A medida facilitou a mobilidade em áreas com terrenos acidentados e se tornou também um atrativo turístico. Hoje, a Comuna 13 é um dos lugares mais visitados de Medellín, graças à combinação de arte urbana, projetos sociais e um novo clima de segurança e acolhimento.
    A medida facilitou a mobilidade em áreas com terrenos acidentados e se tornou também um atrativo turístico. Hoje, a Comuna 13 é um dos lugares mais visitados de Medellín, graças à combinação de arte urbana, projetos sociais e um novo clima de segurança e acolhimento. Foto: José Luiz Bernardes Ribeiro/Wikimédia Commons
  • Essas ações não só melhoraram a vida dos moradores, como também despertaram o interesse internacional. Medellín foi eleita em 2013 a cidade mais inovadora do mundo por instituições como o Urban Land Institute e o Wall Street Journal.
    Essas ações não só melhoraram a vida dos moradores, como também despertaram o interesse internacional. Medellín foi eleita em 2013 a cidade mais inovadora do mundo por instituições como o Urban Land Institute e o Wall Street Journal. Foto: Flickr Guía de Viajes Oficial de Medellín
  • O reconhecimento foi impulsionado pelo avanço de políticas públicas que dialogam com sustentabilidade, participação cidadã e uso da tecnologia como ferramenta de desenvolvimento.
    O reconhecimento foi impulsionado pelo avanço de políticas públicas que dialogam com sustentabilidade, participação cidadã e uso da tecnologia como ferramenta de desenvolvimento. Foto: Imagem de edwinesteban por Pixabay
  • Além das soluções urbanas, Medellín também chama atenção por suas belezas naturais. O relevo montanhoso molda a paisagem e cria oportunidades para trilhas, passeios de bicicleta e vistas panorâmicas.
    Além das soluções urbanas, Medellín também chama atenção por suas belezas naturais. O relevo montanhoso molda a paisagem e cria oportunidades para trilhas, passeios de bicicleta e vistas panorâmicas. Foto: Flickr Guía de Viajes
  • Locais como o Parque Arví, acessível por teleférico, convidam ao contato com a natureza sem a necessidade de deixar a área urbana.
    Locais como o Parque Arví, acessível por teleférico, convidam ao contato com a natureza sem a necessidade de deixar a área urbana. Foto: Flickr Guía de Viajes
  • Já o Cerro Nutibara abriga o Pueblito Paisa, uma réplica de vila tradicional que remete às origens rurais da região e proporciona uma vista ampla da cidade.
    Já o Cerro Nutibara abriga o Pueblito Paisa, uma réplica de vila tradicional que remete às origens rurais da região e proporciona uma vista ampla da cidade. Foto: Flickr Andrey Sulitskiy
  • A presença das montanhas influencia o cotidiano de Medellín. Elas impactam o clima, que fica ameno durante todo o ano, e servem de moldura para bairros que se adaptaram ao terreno irregular. Ou seja: fizeram da geografia uma aliada, em vez de tratá-la como obstáculo.
    A presença das montanhas influencia o cotidiano de Medellín. Elas impactam o clima, que fica ameno durante todo o ano, e servem de moldura para bairros que se adaptaram ao terreno irregular. Ou seja: fizeram da geografia uma aliada, em vez de tratá-la como obstáculo. Foto: Flickr Guía de Viajes Oficial de Medellín
  • No campo cultural, Medellín abriga instituições importantes, como o Museu de Antioquia, que conta com obras do consagrado artista Fernando Botero. Em frente ao museu, a Plaza Botero reúne esculturas do artista ao ar livre - espaço de convivência que atrai visitantes e moradores.
    No campo cultural, Medellín abriga instituições importantes, como o Museu de Antioquia, que conta com obras do consagrado artista Fernando Botero. Em frente ao museu, a Plaza Botero reúne esculturas do artista ao ar livre - espaço de convivência que atrai visitantes e moradores. Foto: Steffen Schmitz/Wikimédia Commons
  • A cidade também realiza eventos consagrados, como a Feria de las Flores, que movimenta ruas e praças com desfiles, música e atividades tradicionais. Outro destaque é o Festival Internacional de Poesía, que reforça a vocação da cidade como polo criativo e literário.
    A cidade também realiza eventos consagrados, como a Feria de las Flores, que movimenta ruas e praças com desfiles, música e atividades tradicionais. Outro destaque é o Festival Internacional de Poesía, que reforça a vocação da cidade como polo criativo e literário. Foto: Scabredon/Wikimédia Commons
  • A vida noturna de Medellín se concentra em bairros como El Poblado e Laureles, onde há uma grande variedade de bares, restaurantes e casas de show. Esses bairros também são procurados por turistas pela segurança e infraestrutura hoteleira, além de lazer e gastronomia.
    A vida noturna de Medellín se concentra em bairros como El Poblado e Laureles, onde há uma grande variedade de bares, restaurantes e casas de show. Esses bairros também são procurados por turistas pela segurança e infraestrutura hoteleira, além de lazer e gastronomia. Foto: Reprodução do Youtube
  • Falando em gastronomia, Medellín é um prato cheio para quem deseja experimentar sabores locais. A bandeja paisa, prato típico com arroz, feijão, carne moída, chouriço, banana frita e abacate, é quase uma instituição.
    Falando em gastronomia, Medellín é um prato cheio para quem deseja experimentar sabores locais. A bandeja paisa, prato típico com arroz, feijão, carne moída, chouriço, banana frita e abacate, é quase uma instituição. Foto: Wilfredor|/Wikimédia Commons
  • As arepas e empanadas completam o cardápio tradicional, enquanto restaurantes contemporâneos reinterpretam essas receitas com toques modernos. Cafeterias especializadas em grãos colombianos de alta qualidade também estão espalhadas pela cidade, reforçando a importância do café na cultura local.
    As arepas e empanadas completam o cardápio tradicional, enquanto restaurantes contemporâneos reinterpretam essas receitas com toques modernos. Cafeterias especializadas em grãos colombianos de alta qualidade também estão espalhadas pela cidade, reforçando a importância do café na cultura local. Foto: Divulgação
  • Combinando inovação urbana, diversidade cultural e belezas naturais, Medellín construiu uma nova identidade que desafia o passado e projeta um futuro promissor.
    Combinando inovação urbana, diversidade cultural e belezas naturais, Medellín construiu uma nova identidade que desafia o passado e projeta um futuro promissor. Foto: Flickr Otávio Picasky
  • A cidade tornou-se um exemplo de como a vontade polÃ­tica e o envolvimento da comunidade podem transformar realidades. Quem visita MedellÃ­n hoje encontra nÃ£o sÃ³ um destino turÃ­stico completo, mas tambÃ©m uma cidade que pulsa com vitalidade, criatividade e esperanÃ§a.
    A cidade tornou-se um exemplo de como a vontade polÃ­tica e o envolvimento da comunidade podem transformar realidades. Quem visita MedellÃ­n hoje encontra nÃ£o sÃ³ um destino turÃ­stico completo, mas tambÃ©m uma cidade que pulsa com vitalidade, criatividade e esperanÃ§a. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
