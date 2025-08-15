Flipar
Como a colombiana Medellín virou modelo urbano na América Latina
A cidade colombiana se reinventou com investimentos em infraestrutura, inclusão social, transporte e cultura, tornando-se um exemplo mundial de modernização urbana e superação de estigmas históricos. Foto: Juan Felipe Villegas/Wikimédia Commons
A reconfiguração de Medellín começou nos anos 2000, implementado um novo modelo de gestão voltado à integração entre desenvolvimento urbano e justiça social. Em destaque, Daniel Quintero, ex-prefeito de Medellín, que concorrerá à presidência do país. Foto: Jefbanguera/Wikimédia Commons
Surgia ali o conceito de urbanismo social, focado em levar qualidade de vida a áreas antes marginalizadas. Equipamentos públicos como bibliotecas-parque, centros culturais e escolas foram instalados em bairros periféricos. Foto: Flickr Guía de Viajes Oficial de Medellín
Tudo isso com arquitetura moderna e acessível, aproximando serviços essenciais da população e estimulando, dessa forma, a convivência comunitária. Foto: Scabredon/Wikimédia Commons
Entre as ações mais simbólicas desse novo momento, estão os sistemas de transporte criados para vencer as barreiras naturais impostas pela geografia da cidade. Foto: @metrodemedellin
O metrô, inaugurado em 1995, tornou-se símbolo de eficiência, conectando pontos estratégicos com pontualidade e limpeza. Mas foi com os teleféricos, conhecidos como Metrocables, que Medellín deu um passo adiante. Foto: @metrodemedellin
Instalados em encostas íngremes, eles permitiram que moradores de regiões elevadas tivessem acesso rápido ao centro urbano, encurtando distâncias e promovendo inclusão. Foto: @metrodemedellin
Outro marco dessa transformação foi a instalação de escadas rolantes públicas em comunidades como a Comuna 13, antes associada à violência. Foto: Flickr EMBARQ Brasil
A medida facilitou a mobilidade em áreas com terrenos acidentados e se tornou também um atrativo turístico. Hoje, a Comuna 13 é um dos lugares mais visitados de Medellín, graças à combinação de arte urbana, projetos sociais e um novo clima de segurança e acolhimento. Foto: José Luiz Bernardes Ribeiro/Wikimédia Commons
Essas ações não só melhoraram a vida dos moradores, como também despertaram o interesse internacional. Medellín foi eleita em 2013 a cidade mais inovadora do mundo por instituições como o Urban Land Institute e o Wall Street Journal. Foto: Flickr Guía de Viajes Oficial de Medellín
O reconhecimento foi impulsionado pelo avanço de políticas públicas que dialogam com sustentabilidade, participação cidadã e uso da tecnologia como ferramenta de desenvolvimento. Foto: Imagem de edwinesteban por Pixabay
Além das soluções urbanas, Medellín também chama atenção por suas belezas naturais. O relevo montanhoso molda a paisagem e cria oportunidades para trilhas, passeios de bicicleta e vistas panorâmicas. Foto: Flickr Guía de Viajes
Locais como o Parque Arví, acessível por teleférico, convidam ao contato com a natureza sem a necessidade de deixar a área urbana. Foto: Flickr Guía de Viajes
Já o Cerro Nutibara abriga o Pueblito Paisa, uma réplica de vila tradicional que remete às origens rurais da região e proporciona uma vista ampla da cidade. Foto: Flickr Andrey Sulitskiy
A presença das montanhas influencia o cotidiano de Medellín. Elas impactam o clima, que fica ameno durante todo o ano, e servem de moldura para bairros que se adaptaram ao terreno irregular. Ou seja: fizeram da geografia uma aliada, em vez de tratá-la como obstáculo. Foto: Flickr Guía de Viajes Oficial de Medellín
No campo cultural, Medellín abriga instituições importantes, como o Museu de Antioquia, que conta com obras do consagrado artista Fernando Botero. Em frente ao museu, a Plaza Botero reúne esculturas do artista ao ar livre - espaço de convivência que atrai visitantes e moradores. Foto: Steffen Schmitz/Wikimédia Commons
A cidade também realiza eventos consagrados, como a Feria de las Flores, que movimenta ruas e praças com desfiles, música e atividades tradicionais. Outro destaque é o Festival Internacional de Poesía, que reforça a vocação da cidade como polo criativo e literário. Foto: Scabredon/Wikimédia Commons
A vida noturna de Medellín se concentra em bairros como El Poblado e Laureles, onde há uma grande variedade de bares, restaurantes e casas de show. Esses bairros também são procurados por turistas pela segurança e infraestrutura hoteleira, além de lazer e gastronomia. Foto: Reprodução do Youtube
Falando em gastronomia, Medellín é um prato cheio para quem deseja experimentar sabores locais. A bandeja paisa, prato típico com arroz, feijão, carne moída, chouriço, banana frita e abacate, é quase uma instituição. Foto: Wilfredor|/Wikimédia Commons
As arepas e empanadas completam o cardápio tradicional, enquanto restaurantes contemporâneos reinterpretam essas receitas com toques modernos. Cafeterias especializadas em grãos colombianos de alta qualidade também estão espalhadas pela cidade, reforçando a importância do café na cultura local. Foto: Divulgação
Combinando inovação urbana, diversidade cultural e belezas naturais, Medellín construiu uma nova identidade que desafia o passado e projeta um futuro promissor. Foto: Flickr Otávio Picasky
