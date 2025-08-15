Flipar
Criador de ‘Star Wars’ vai lançar museu dedicado às artes narrativas em Los Angeles
Recebido com entusiasmo no fim de julho por milhares de fãs, o diretor apresentou o "Museu Lucas da Arte Narrativa", previsto para inaugurar em Los Angeles em 2026. Foto: Divulgação
Com um custo estimado de US$ 1 bilhão, o local irá abrigar um vasto acervo de arte popular, obras de artistas renomados e itens raros de grandes produções. Foto: Reprodução
"Coleciono arte desde que estava na universidade [...] Tenho feito isso por mais de 50 anos, e de repente pensei: o que vou fazer com tudo isso? Porque me recuso a vender", disse Lucas. Foto: Wikimedia Commons/Kevin Payravi
Nascido em 1944, em Modesto, na Califórnia, George Lucas é uma das figuras mais influentes e revolucionárias da história do cinema. Foto: Domínio Público
Inicialmente, ele sonhava em ser piloto, mas um grave acidente de carro durante a adolescência mudou seus planos e o aproximou do cinema. Foto: Flickr - nicolas genin
Lucas se aprofundou na área estudando na Universidade do Sul da Califórnia (USC), onde fez amizade com outros cineastas notáveis, como Steven Spielberg e Francis Ford Coppola. Foto: Wikimedia Commons/APK
Inclusive, sua estreia como diretor de longa-metragem veio em 1971 com "THX 1138", uma ficÃ§Ã£o cientÃfica de tom distÃ³pico baseada em um curta feito na universidade. Foto: ReproduÃ§Ã£o
O sucesso real, porém, veio em 1973 com "Loucuras de Verão", um retrato nostálgico da juventude americana nos anos 1960, que lhe rendeu indicações ao Oscar e abriu portas para projetos mais ambiciosos. Foto: Reprodução
Em 1977, Lucas revolucionou o cinema com "Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança", que combinava ficção científica, fantasia e aventura com efeitos visuais inovadores para a época. Foto: Divulgação/LucasFilm
O filme se tornou um fenômeno cultural, impulsionou avanços tecnológicos e gerou uma das franquias mais lucrativas da história, expandida por continuações, prequelas, séries e produtos licenciados. Foto: Divulgação/LucasFilm
Além da saga espacial, Lucas foi o criador e produtor da franquia Indiana Jones, desenvolvida em parceria com Steven Spielberg, iniciada em 1981 com "Caçadores da Arca Perdida". Foto: Wikimedia Commons/Jarc12030
Além de seu trabalho criativo, Lucas é um visionário no campo da tecnologia cinematográfica. Foto: Flickr - Joi Ito
Ele fundou a Industrial Light & Magic (ILM), que se tornou referência mundial em efeitos visuais, e a Lucasfilm Games, que evoluiu para a LucasArts, influente no mercado de videogames. Foto: Flickr - Joey Gannon
Nos anos 90, Lucas voltou Ã cadeira de diretor para produzir a trilogia de prelÃºdio de Star Wars, comeÃ§ando com "Star Wars: EpisÃ³dio I - A AmeaÃ§a Fantasma", de 1999. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/LucasFilm
Embora os filmes tenham dividido a opinião dos fãs e da crítica, eles foram um sucesso financeiro e exploraram ainda mais o potencial dos efeitos especiais digitais. Foto: Reprodução
Em 2012, George Lucas vendeu a Lucasfilm para a Walt Disney Company por US$ 4 bilhões, marcando o fim de sua jornada como o principal guardião do universo Star Wars. Foto: Reprodução
Fora das telas, Lucas Ã© conhecido por seu trabalho filantrÃ³pico, especialmente na Ã¡rea da educaÃ§Ã£o, destinando grande parte de sua fortuna a fundaÃ§Ãµes e projetos sociais, como a George Lucas Educational Foundation. Foto: Flickr - nicolas genin
-
Em 2006, começou a se relacionar com a empresária Mellody Hobson. Eles se casaram em 2013 e tiveram uma filha, Everest Lucas. Além dela, o diretor já era pai de outros três filhos adotivos. Foto: Wikimedia Commons/Amanda Cogdon