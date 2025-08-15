Saiba como a cenoura virou indispensável na cozinha e na saúde

Assine
  • Pertencente à família Apiaceae, a mesma do coentro, da salsa e do aipo, essa hortaliça tem origem nas regiões da Europa e da Ásia, mas conquistou espaço nos pratos do mundo todo, tornando-se um ingrediente indispensável na culinária e na alimentação saudável.
  • Sua popularidade se deve não apenas ao sabor agradável, mas também à variedade de usos e à grande contribuição que oferece à saúde. Que tal conhecermos um pouco mais sobre a cenoura?
  • Rica em betacaroteno, substância precursora da vitamina A, a cenoura fortalece a visão e protege da pele. A presença de antioxidantes, como a vitamina C, ajuda a combater os radicais livres, o que contribui para a prevenção do envelhecimento precoce e de doenças crônicas.
  • O alto teor de fibras colabora com o funcionamento do intestino e com a regulação do açúcar no sangue, sendo uma boa escolha para pessoas com diabetes ou que desejam emagrecer.
  • Além disso, a cenoura é fonte de minerais como potássio e cálcio, importantes para a saúde óssea e o equilíbrio da pressão arterial. Ela também ajuda a prevenir problemas cardiovasculares e certos tipos de câncer.
  • A cenoura pode ser encontrada em diversas tonalidades além do tradicional laranja, como roxa, amarela, vermelha, branca e creme. Cada cor está relacionada a diferentes compostos e benefícios.
  • A variedade laranja é rica em alfa e betacarotenos, fundamentais para a produção de vitamina A. As amarelas apresentam maior quantidade de luteína, importante para a visão.
  • Já as roxas e vermelhas contêm licopeno e antocianinas, antioxidantes que auxiliam na saúde celular. Embora os tipos mais comuns no mercado sejam cilíndricos e de cor alaranjada, também é possível encontrar raízes cônicas ou redondas, que variam em sabor e textura.
  • Na hora da compra, é recomendável escolher raízes firmes, com cor intensa e sem manchas escuras ou partes amolecidas. Evitar pigmentações verdes ou arroxeadas na parte superior é importante para garantir qualidade.
  • Raízes menores costumam ser mais macias e saborosas, enquanto as muito grossas podem apresentar textura mais fibrosa. Embora algumas torções na raiz não comprometam sua qualidade, é fundamental verificar se o produto está em bom estado.
  • A conservação adequada é essencial para manter as características da cenoura. Quando armazenada em geladeira, dentro de sacos plásticos próprios para alimentos, pode durar até quinze dias. No entanto, é preciso atenção com o acúmulo de umidade dentro da embalagem.
  • Caso haja formação de gotículas de água, perfurações com um garfo ajudam a melhorar a circulação de ar. Ao comprar cenouras com folhas, recomenda-se removê-las antes de guardar, pois sua permanência acelera a desidratação da raiz.
  • O congelamento também é uma alternativa eficaz para prolongar a durabilidade. Para isso, deve-se escaldar a cenoura em água fervente por alguns minutos e, em seguida, resfriá-la em água com gelo.
  • Após a secagem completa, ela pode ser embalada em sacos plásticos com o ar retirado e armazenada no congelador por até doze meses. No uso posterior, o descongelamento pode ser feito lentamente na geladeira ou de forma rápida no cozimento, conforme a finalidade.
  • Falando em receitas, a cenoura é bastante versátil na cozinha. Pode ser consumida crua, em saladas, cortada em palitos como aperitivo, cozida em sopas, refogados e ensopados, ou assada junto a carnes. Também cai bem em receitas doces como bolos, sucos, pães e sorvetes.
  • Em pratos salgados, combina com arroz, risotos, farofas e recheios diversos. Sua associação com outras hortaliças e ingredientes, como beterraba, repolho, ervilhas, castanha de caju, salmão e laranja, permite uma infinidade de preparações.
  • A produção de cenoura é uma importante fonte de renda para milhares de agricultores, movimentando milhões de reais e contribuindo com a economia das regiões produtoras.
  • Seu cultivo, quando realizado com técnicas adequadas, resulta em raízes de excelente qualidade, valorizadas tanto no mercado interno quanto em exportações.
  • Além da alimentação e da agricultura, a cenoura também tem aplicações na área da estética. Seu extrato é utilizado na formulação de cremes e loções por conter compostos que promovem o brilho da pele e ajudam na sua regeneração.
  • Os carotenoides estimulam o bronzeamento natural e oferecem proteção contra os danos causados pelo sol, agregando ainda mais valor ao seu uso. Com tantos benefícios e usos variados, a cenoura se consolida como um alimento essencial no dia a dia.
