Washoku: conheça pratos marcantes da gastronomia do Japão

  • A culinária do Japão é reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Conheça agora os principais pratos japoneses, incluindo bebidas, doces e sopas!
    A culinária do Japão é reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Conheça agora os principais pratos japoneses, incluindo bebidas, doces e sopas! Foto: Thomas Marban Unsplash
    Sushi: Bolinho de arroz temperado com vinagre e recheado com peixe cru, frutos do mar ou outros ingredientes. Pode ser enrolado em alga marinha (maki) ou moldado à mão (niguiri). Foto: Kevin Petit por Pixabay
    Temaki: Cone de alga marinha recheado com arroz, peixe cru, legumes e outros ingredientes. Uma opção prática e saborosa para comer com as mãos Foto: reprodução youtube
    Donburi: Tigela de arroz com diversos acompanhamentos, como carne, frango, frutos do mar, legumes e ovo. Uma refeição completa e nutritiva. Foto: Xavier Chng Unsplash
    Onigiri: Bolinho de arroz recheado com diversos ingredientes, como salmão, atum, umeboshi ou furikake. Uma opção prática para lanches ou refeições rápidas. Foto: Youtube/ Sushi Com A Fê
    Sashimi: Embora tecnicamente não seja um prato, sashimi refere-se a fatias finas de peixe cru servidas com molho de soja e wasabi. É uma iguaria apreciada pela sua simplicidade e pela qualidade dos ingredientes. Foto: PublicDomainPictures por Pixabay
    Tempura: Frutos do mar, vegetais ou carnes são revestidos com uma massa leve e crocante e fritos até ficarem dourados. O tempura é frequentemente servido com molho de tempura ou sal de limão. Foto: bady abbas Unsplash
    Ramen: Um prato de sopa consistente em caldo (geralmente de porco ou frango), macarrão, carne de porco fatiada, cebolinha, broto de bambu e um ovo cozido. Existem várias variações regionais de ramen no Japão. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
    Udon e Soba: Udon são macarrões grossos feitos de trigo, servidos quentes ou frios com caldo e vários acompanhamentos. Soba são macarrões finos feitos de trigo sarraceno, também servidos quentes ou frios, muitas vezes com um molho de soja para mergulhar. Foto: Masaaki Komori Unsplash
    Okonomiyaki: Uma espécie de panqueca japonesa feita com uma massa de farinha e água, combinada com repolho e outros ingredientes, como carne, frutos do mar ou queijo. É cozida em uma chapa e geralmente servida com molho okonomiyaki, maionese e flocos de bonito seco. Foto: Guillaume Coué Unsplash
    Yakitori: Espetinhos de frango grelhado, geralmente temperados com molho tare (à base de shoyu, mirin e sake). Os yakitoris podem incluir diferentes partes do frango, como peito, asas ou coxas. Foto: Magic Mary Unsplash
    Gyoza: Pastéis japoneses recheados com carne moída e legumes, temperados com alho, gengibre e molho de soja. São cozidos no vapor e depois fritos até ficarem crocantes. Foto: REEET JANK Unsplash
    Miso shiru: Sopa de miso com tofu, algas marinhas e outros ingredientes. Uma sopa tradicional japonesa, rica em proteínas e nutrientes. Foto: Seiya Maeda Unsplash
    Edamame: Grãos de soja cozidos na água com sal. Uma opção leve e saudável, perfeita para petiscos ou acompanhamentos. Foto: flickr Studio Sarah Lou
    Sunomono: Salada de pepino com vinagre de arroz e gergelim. Uma salada leve e refrescante, perfeita para acompanhar os pratos principais. Foto: flickr Vegan Feast Catering
    Mochi: Bolinho de arroz glutinoso recheado com diversos sabores, como feijão vermelho, gergelim ou chocolate. Um doce tradicional japonês, macio e saboroso. Foto: Minh Anh Nguyen Unsplash
    Dorayaki: Panqueca recheada com pasta de feijão vermelho. Um doce popular japonês, leve e saboroso. Foto: wikimedia commons Ocdp
    Dango: Bolinhos de arroz glutinoso espetados em um palito. Podem ser servidos com diversos sabores, como doce de morango, kinako (farinha de soja torrada) ou chá verde. Foto: Marek Piwnicki Unsplash
    Sake: Bebida alcoólica fermentada feita de arroz. Uma bebida tradicional japonesa, com diversas variedades e sabores. Foto: Zaji Kanamajina Unsplash
    Matcha: Chá verde em pó batido com água quente. Uma bebida tradicional japonesa, rica em antioxidantes e com um sabor único. Foto: flickr mike
    Ramune: Refrigerante japonês com sabor cítrico. Uma bebida refrescante e popular no Japão. Foto: Joshua Olsen Unsplash
    No geral, a culinária japonesa é rica em nutrientes e pobre em calorias e gorduras saturadas. O consumo regular de peixe cru fornece ômega-3, importante para a saúde cardiovascular e cerebral. Foto: Imagem de Design n Print por Pixabay
    Os legumes frescos fornecem vitaminas, minerais e fibras, essenciais para uma boa saúde. A soja, por sua vez, é rica em proteínas e isoflavonas, que podem ajudar a prevenir doenças cardíacas e alguns tipos de câncer. Foto: Orkun Orcan Unsplash
    A culinária japonesa é uma ótima opção para quem busca uma alimentação saudável. É interessante experimentar novos pratos, explorar os ingredientes frescos e descobrir os benefícios nutricionais que essa rica cultura oferece. Foto: Louis Hansel Unsplash
