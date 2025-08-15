Flipar
Maiores torres de telecomunicações do mundo são atraentes pontos turísticos
-
Europaturm - 337 metros - Alemanha - Está localizada em Frankfurt e foi concluída em 1979 para fazer transmissão de sinais de rádio e TV. Até julho de 2019, foi considerada a 23ª maior torre de estrutura independente do mundo. Foto: Mylius - wikimedia commons
-
Macau Tower - 338 metros - China - Localizada em Macau, foi inaugurada em 2001. Além de ser uma atração turística popular, a torre abriga o AJ Hackett Macau Tower, um dos pontos de bungee jump mais conhecidos do mundo. Foto: Diego Delso wikimedia commons
-
Stratosphere Tower - 350 metros - Estados Unidos - Localizada em Las Vegas, é uma das atrações mais emblemáticas da cidade conhecida por seus hotéis e cassinos. A construção foi concluída em 1996. A torre conta com diversas atrações, além da "Big Shot", que catapulta os visitantes para cima a uma velocidade de 70 km/h. Foto: Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz ) wikimedia commons
-
Berliner Fernsehturm - 368 metros - Alemanha - Foi inaugurada em 1969 e está localizada na praça Alexanderplatz, no centro de Berlim. É a construção mais alta da Alemanha e chama a atenção no horizonte, tornando-se um símbolo da cidade. Cerca de 1 milhão de turistas visitam a torre todos os anos. Foto: BennyJ wikimedia commons
-
-
Riga TV Tower - 368 metros - Letônia - Inaugurada em 1987, se tornou rapidamente o marco icônico da arquitetura de Riga, capital do país. À noite, a torre oferece um espetáculo de cores que se destaca na paisagem da cidade. Foto: Guntars Mednis - wikimedia commons
-
Almaty Tower - 371 metros - Cazaquistão: Foi concluída em 1982. A construção é uma torre de telecomunicação e apesar da sua altura, tem apenas dois andares. É possível vê-la de quase toda a cidade. Foto: N. G. Terziev, A. N. Savchenko wikimedia commons
-
Liberation Tower - 372 metros - Kuwait - Fica na Cidade do Kuwait e foi inaugurada em 1996. Além de ser usada para telecomunicação, oferece uma vista panorâmica aos visitantes. A torre se tornou símbolo da libertação do Kuwait do Iraque, em 1991 Foto: Deepak wikimedia commons
-
-
Tashkent Tower - 375 metros - Uzbequistão - Inaugurada em 1985, fica na cidade de Tashkent e é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Foto: Nikolay Bulykin wikimedia commons
-
Kiev TV Tower - 385 metros - Ucrânia - Foi inaugurada em 1974 na capital Kiev para transmitir sinais de rádio e TV. Com um design que toma forma de agulha e se estreita em direção ao céu, a torre oferece vistas espetaculares do rio Dnieper. Foto: Artemka - wikimedia commons
-
Henan Province Radio e Television Tower - 388 metros - China - Inaugurada em 2011, em Zhengzhou, a torre de telecomunicações conta com vista panorâmica e chama a atenção por sua construção de ferro que lembra caules de árvores. Foto: Meritguy wikimedia commons
-
-
Localizada em Pequim, na China, a Torre de Rádio e TV de Pequim tem 410 metros de altura e foi inaugurada em 1992 para funcionar como canal de transmissão de sinais de rádio e televisão. Foto: N509FZ wikimedia commons
-
Tianjin Radio e TV Tower - 415 metros - China - Funciona desde 1991. Com vista panorÃ¢mica, ela oferece aos turistas uma bela contemplaÃ§Ã£o do horizonte. AlÃ©m de servir como torre de comunicaÃ§Ã£o, ela conta com restaurantes e lojas de conveniÃªncia. Foto: William M Benson â?¢ wikimedia commons
-
Menara Kuala Lumpur - 420 metros - Malásia - Inaugurada em 1996 na cidade de Kuala Lumpur, a torre chama a atenção pelo seu design único, com uma haste estilizada e uma esfera que abriga um observatório e um restaurante. Durante a noite, sua iluminação conta com cores que fazem com que se destaque no horizonte da cidade. Foto: Formulax - wikimedia commons
-
-
Torre Milad - 435 metros - Irã - Foi inaugurada em 2007, 11 anos após o início da construção, na capital Teerã. Com design moderno, a torre possui em seu interior diversas instalações, como restaurantes, centros comerciais, escritórios e um hotel de luxo. Foto: Sepehrxf wikimedia commons
-
Zifeng Tower - 450 metros - China - Localizada em Nanjing, é uma das estruturas mais impressionantes da cidade. Inaugurada em 2010, a torre possui um design moderno e forma esguia que se destaca no horizonte de Nanjing, sendo uma das principais atrações turísticas da cidade. Foto: Haha169 wikimedia commons
-
Oriental Pearl Tower - 468 metros - China - Foi inaugurada em Shangai em 1995. Sua arquitetura futurista conta com cinco esferas - duas delas gigantes. A torre tem três andares de observação e oferece um panorama de 360 graus. Além disso, possui um museu de ciência e tecnologia. Foto: Dmitry A. Mottl - wikimedia commons
-
-
Ostankino - 540 metros - RÃºssia - A torre de telecomunicaÃ§Ã£o foi inaugurada em 1967 em Moscou. Em 2002, a construÃ§Ã£o foi danificada por um incÃªndio, resultando na morte de trÃªs bombeiros e na interrupÃ§Ã£o da transmissÃ£o de TV e rÃ¡dio. ApÃ³s o acidente, foi restaurada com novas medidas de seguranÃ§a. Foto: Armineaghayan - wikimedia commons
-
CN Tower - 553 metros - Canadá - Há 49 anos, no dia 2 de abril de 1975, a construção da CN Tower foi concluída. Ela representou na época um recorde de altura de uma estrutura no mundo. A inauguração oficial foi em junho de 1976. Foto: Imagem de Reto Höhn por Pixabay
-
Hoje a CN Tower, que fica em Toronto, é a terceira mais alta torre do mundo. Sua vista oferece uma visão privilegiada para o Lago Ontário e a CN Tower se tornou um símbolo icônico do país, recebendo milhares de visitantes todos os anos. Foto: Imagem de James Wheeler por Pixabay
-
-
Canton Tower - 600 metros - China - Inaugurada em 2012, na cidade de Guangzhou, predominou como a maior torre do país até a construção da Torre de Shanghai. E no mundo só perde em altura para a Tokyo Skytree. Sua iluminação tem 7 mil luzes de led, que proporcionam um grande espetáculo. Foto: Zhangzhugang - wikimedia commons
-
Tokyo Skytree - A maior do planeta. Com 634 metros de altura, a torre que fica em Tóquio, capital do Japão, fez 12 anos em 22/5/2024. Após a inauguração oficial em 2012, a torre recebeu o reconhecimento do Guinness, o livro dos recordes. Foto: Akonnchiroll - wikimedia commons
-
. A Tokyo Skytree foi projetada para substituir a Tokyo Tower, primeira torre de TV do país. Ela é feita com estrutura de aço e tem um formato que traz resistência contra abalos sísmicos. Sua construção teve 580 mil operários. Os visitantes contam com lojas e com 2 observatórios. E, à noite, a iluminação da torre é um espetáculo à parte. Foto: Matthide127 - wikimedia commons
-