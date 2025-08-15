Assine
Os principais benefícios do mamão para a saúde e o bem-estar

  • Além de ser facilmente encontrado em feiras e supermercados, o mamão tem presença garantida no café da manhã de muitas famílias, tanto pela praticidade de consumo quanto pelos seus benefícios à saúde.
  • Com uma composição rica em fibras, vitaminas e compostos bioativos, essa fruta se tornou uma importante aliada na manutenção de uma alimentação equilibrada e funcional. Vamos saber mais de seus benefícios?
  • Do ponto de vista nutricional, o mamão se destaca pela alta concentração de vitamina C, vitamina A, betacaroteno, licopeno e fibras alimentares. Esses nutrientes são reconhecidos por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e imunomoduladoras.
  • Isso significa que ajudam o organismo a combater processos inflamatórios, fortalecer o sistema imunológico e neutralizar a ação dos radicais livres, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas e o envelhecimento precoce.
  • Existem dois principais tipos de mamão disponíveis no mercado: o mamão papaia e o mamão formosa. O primeiro é menor, mais adocicado e bastante utilizado em porções individuais, enquanto o segundo tem porte maior, casca mais firme e polpa igualmente nutritiva.
  • Ambos podem ser consumidos ao natural ou em receitas variadas como sucos, vitaminas, doces, saladas e até mesmo em pratos salgados. Além da polpa, as sementes do mamão também têm utilidade na alimentação, sendo consumidas com moderação em iogurtes e saladas.
  • Um dos benefícios mais conhecidos é a sua ação no sistema digestivo. Por conter enzimas como a papaína, o mamão auxilia na digestão de proteínas, agindo de forma semelhante ao suco gástrico. Essa enzima é encontrada em maior quantidade no mamão verde.
  • Além disso, as fibras insolúveis encontradas no mamão ajudam a aumentar o volume das fezes e estimulam os movimentos do intestino, combatendo a prisão de ventre de forma natural.
  • O consumo regular de mamão também pode auxiliar na redução dos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Suas fibras diminuem a absorção de gorduras durante a digestão, enquanto os antioxidantes, como a vitamina A, ajudam a evitar a oxidação das células de gordura.
  • Esses mecanismos em conjunto reduzem o risco de doenças cardiovasculares. Outro ponto positivo é a proteção à saúde ocular. Afinal, o mamão é fonte de luteína e zeaxantina, que ajudam a prevenir problemas como a degeneração macular relacionada à idade e a catarata.
  • Esses compostos atuam como filtros naturais da luz e ajudam a manter a integridade dos tecidos dos olhos ao longo do tempo. Por ser uma fruta de baixo teor calórico e rica em fibras, o mamão também pode ser um aliado no controle do peso corporal.
  • As fibras aumentam o tempo de digestão e promovem uma sensação prolongada de saciedade, o que pode reduzir o consumo excessivo de alimentos ao longo do dia. Além disso, seu sabor adocicado naturalmente pode substituir sobremesas mais calóricas em algumas refeições.
  • A presença de vitamina C em altas quantidades torna o mamão uma fruta importante para o fortalecimento do sistema imunológico. Essa vitamina participa ativamente da produção de glóbulos brancos e na resposta inflamatória do organismo.
  • Também é essencial para a formação do colágeno, proteína fundamental para a elasticidade da pele, cicatrização de feridas e firmeza dos tecidos.
  • Associada ao betacaroteno e à vitamina A, a vitamina C também contribui para manter a pele jovem, protegida contra os danos causados pelos raios solares e com menor propensão ao surgimento de rugas e flacidez.
  • O mamão também apresenta benefícios no controle da glicemia. As fibras atuam diminuindo a velocidade de absorção dos açúcares dos alimentos, contribuindo para o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue. Bom para quem tem diabetes, desde que numa dieta controlada.
  • As sementes do mamão, por sua vez, contêm isotiocianato de benzila, um composto bioativo com ação anti-helmíntica que auxilia no combate a vermes intestinais.
  • Essas sementes também são ricas em fibras, ampliando ainda mais os efeitos benéficos da fruta para o sistema digestivo. O consumo das sementes deve ser feito de forma moderada e pode ser incluído em pequenas quantidades em receitas como iogurtes e sucos.
  • O mamão ainda atua no combate à anemia por melhorar a absorção de ferro dos alimentos, graças à vitamina C. Também favorece a circulação sanguínea e o controle da pressão arterial.
  • Com tantos benefícios e uma versatilidade impressionante, o mamão continua sendo uma escolha nutritiva e prática para o dia a dia. Consumido sozinho ou como parte de outras receitas, é uma fruta que alia sabor e saúde, mantendo sua importância nas mesas brasileiras.
