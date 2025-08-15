Flipar
Maravilhas azuis: cor rara de se encontrar chama atenção em plantas e animais
O peixe-papagaio-azul (Scarus coeruleus), nativo do Oceano Atlântico ocidental, é encontrado principalmente nos recifes de coral do Caribe. Conhecido por sua intensa coloração azul e por sua habilidade de triturar corais com dentes fundidos em forma de bico, o peixe desempenha um papel importante na manutenção dos recifes, transformando corais mortos em areia Foto: Simões, N.; Zarco Perello, S.; Moreno Mendoza wikimedia commons
A borboleta-azul (Morpho menelaus), originária das florestas tropicais da América Central e do Sul, destaca-se por suas asas de um azul iridescente. Essa cor vibrante não vem de pigmentos, mas de uma estrutura microscópica nas escamas das asas que reflete a luz. A borboleta é famosa por seu voo gracioso e por seu papel polinizador em seu habitat. Foto: Didier Descouens wikimedia commons
A estrela-do-mar-azul (Linckia laevigata), encontrada nas águas tropicais do Indo-Pacífico, possui uma coloração azul vibrante que a torna inconfundível. Essa espécie é conhecida por sua incrível capacidade de regeneração, podendo recriar braços perdidos, e por sua alimentação seletiva de matéria orgânica. Foto: Papakuro wikimedia commons
A rosa-azul não ocorre naturalmente, mas híbridos geneticamente modificados, como o Rosa x hybrida, foram criados para obter essa coloração. Originárias de projetos de engenharia genética, essas rosas simbolizam o mistério e a busca pelo impossível. São conhecidas por sua raridade e pelo perfume suave característico das rosas. Foto: Noumenon wikimedia commons
O jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), uma árvore originária da América do Sul, especialmente da Argentina e Brasil, impressiona pela floração azul-arroxeada em grandes cachos. Além de seu uso ornamental devido à beleza das flores, o jacarandá é valorizado pela madeira resistente, amplamente utilizada na marcenaria Foto: Thierry Caro wikimedia commons
A hortênsia-azul (Hydrangea macrophylla), nativa da Ásia Oriental, especialmente Japão e China, apresenta flores que variam do azul ao rosa, dependendo do pH do solo. Em solos ácidos, a planta exibe tons de azul vibrante. Além de sua beleza ornamental, é popular por sua capacidade de adaptar-se a diferentes condições ambientais Foto: Raul654 wikimedia commons
O guppy azul (Poecilia reticulata), originário da América do Sul, é amplamente criado em aquários. Conhecido pela coloração azul vibrante dos machos e pela resistência a diferentes condições de água, o guppy é também um dos peixes mais estudados em genética e comportamento. Foto: Imagem de jimms_land por Pixabay
O mandarim-azul (Synchiropus splendidus), encontrado nos recifes de corais do Pacífico, é um peixe de cores brilhantes, incluindo tons de azul elétrico. É conhecido por seu comportamento recluso e por ser difícil de manter em aquários devido a sua dieta exigente. Foto: I, Luc Viatour wikimedia commons
O periquito australiano azul (Melopsittacus undulatus), originário da Austrália, é uma variação de cor criada em cativeiro. Ele se destaca por suas penas azul-claras e por sua habilidade de imitar sons e palavras humanas Foto: Imagem de JamesDeMers por Pixabay
A lagosta azul (Homarus gammarus), uma raridade nas águas do Atlântico Norte, apresenta essa cor única devido a uma mutação genética. É famosa por seu valor simbólico e por ser considerada um presságio de boa sorte para pescadores. Foto: Jamie Murrett - Flickr
A clitória-azul (Clitoria ternatea), nativa da Ásia tropical, tem flores azuis usadas na culinária e medicina tradicional. É valorizada pelo chá feito com suas pétalas, que muda de cor com variação de pH, e por suas propriedades antioxidantes. Foto: Dr. Raju Kasambe wikimedia commons
Jacinto azul ( Hyacinthus) é uma flor bulbosa que pertence ao gênero , conhecida por suas fragrantes flores em forma de sino agrupadas em hastes verticais. Originária do Mediterrâneo e da Ásia Ocidental, é amplamente cultivada como planta ornamental. Além de sua beleza, simboliza constância e sinceridade em diferentes culturas. Foto: Sakartvelo wikimedia commons
Sapo azul (Dendrobates tinctorius 'azureus') - Esse anfíbio tem uma coloração azul vibrante com manchas pretas. A cor serve de aviso para predadores de sua toxicidade. Mede entre 3,5 a 5 cm de comprimento. Sua pele secreta um veneno alcaloide que pode ser fatal para predadores. Foto: Quartl wikimedia commons
cobra serpente azul Ular_viper_Blue_Insularis (Trimeresurus insularis) Encontrada em ilhas da Indonésia, como Komodo e Flores. Possui um tom azul vibrante e é venenosa. Foto: RidhaAnshari85 wikimedia commons
Serpente-rato Azul (Elaphe climacophora) Uma cobra não venenosa encontrada no Japão. Apresenta uma coloração azul-esverdeada em algumas fases da vida. Foto: Brian Adler wikiimedia commons
Cobra-coral azul (Calliophis bivirgatus) Encontrada no Sudeste Asiático, tem um corpo azul escuro e uma cabeça laranja. É altamente venenosa. Foto: Seshadri.K.S wikimedia commons