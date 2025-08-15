Flipar
Praias artificiais conquistam cada vez mais fãs; veja algumas mundo afora
Surf Ranch - Califórnia - EUA. O famoso surfista Kelly Slater é o responsável pela criação da maior piscina transformada em praia de ondas artificiais do planeta. Foto: Instagram/@kellyslater
Fica na Califórnia e possui um sistema de ondas gerado por um conjunto de barragens e motores submarinos. Foi, aliás, sede de etapas da WSL (liga mundial de surfe) em 2018, 2019, 2021 e 2023. Foto: Instagram @kswaveco
Fica a cerca de 160 km do Oceano Pacífico e deve receber, também, as competições de surfe nas Olimpíadas de 2028, em Los Angeles. Foto: Instagram @kswaveco
Em 2006, o 11 vezes campeão mundial, Kelly Slater, idealizou junto ao cientista e engenheiro Adam Fincham a criação da "onda perfeita". Foto: Instagram @kswaveco
Após vários testes, foi finalizado, em 2015, o protótipo de uma piscina em escala real no Surf Ranch, que gerava ondas com cerca de 2,4 metros de altura. Foto: Instagram @kswaveco
Até que, no dia 5 de dezembro deste mesmo ano, Slater surfou a primeira onda em sua piscina. Em 2017, recebeu atualizações, com a criações de ondas tanto para a esquerda, quanto para a direita. Foto: Instagram @kswaveco
The Wave - Bristol - Inglaterra. Localizada no Reino Unido, é a segunda praia de ondas artificiais do mundo. Foi projetada para ter ondas perfeitas destinadas a surfistas de todos os níveis de habilidade. Foto: Reprodução redes sociais The Telegraph
The Wave foi aberta ao público em outubro de 2019, contendo o primeiro modelo de tecnologia de Wavegarden Cove. Com apenas um clique, são gerados mais de 30 tipos de ondas: tubulares, à esquerda, à direita, lentas e rápidas Foto: Site The Wave
The Wave precisou fechar por quatro meses por conta da pandemia da Covid-19, reabrindo em julho de 2020. Foto: Site The Wave Divulgação
"Ter que fechar as portas dias antes do feriado de Páscoa e perto da alta temporada foi bem difícil. É realmente emocionante ter uma data de reabertura", disse Nick Hounsfield, responsável pelo local, à época. Foto: Site The Wave Divulgação
Urbnsurf - Melbourne - AustrÃ¡lia. Em abril de 2016, a empresa Urbnsurf anunciou que iria construir uma piscina de ondas nos arredores do aeroporto de Melbourne, na AustrÃ¡lia. Segundo a companhia, o custo previsto era de 28 milhÃµes de dÃ³lares. Foto: Instagram @urbnsurf
Foi a primeira Wavegarden com tecnologia The Cove construída no mundo. De acordo com a empresa, a piscina pode liberar 1000 ondas de até 2 metros a cada hora. Foto: Instagram @urbnsurf
A Urbnsurf também revelou que a construção gerou 300 empregos temporários, injetando 267 milhões na economia local pelos anos seguintes. Foto: Instagram @urbnsurf
Com duas partes divididas, o canto mais distante é para os surfistas mais habilidosos.? Já o lado interno da piscina tem ondas mais suaves, ideal para surfistas aprendizes. Foto: Kate McNamara - Flickr
Infelizmente, no dia 31 de julho de 2024 um homem de 70 anos veio a falecer no local. Segundo jornais da Austrália, o homem caiu da sua prancha e não mais conseguiu sair da água. Foto: Instagram @urbnsurf
O homem foi retirado por um salva-vidas, que tentou reanimação cardiopulmonar. Ele foi levado para o Hospital Concord em estado crítico e acabou por falecer pouco tempo depois de chegar. Foto: Instagram @urbnsurf
Boa Vista Village Surf Club - Porto Feliz (SP) - Brasil. Já imaginou surfar no interior? Pois bem. No Boa Vista Village Surf Club, em Porto Feliz (SP), é possível. Foto: Youtube Canal Mario de Lavigne Neto
A piscina tem uma área de surf de 220 metros de comprimento, o que permite ondas de até 22 segundos, e conta com a tecnologia PerfectSwell da American Wave Machines. Foto: reprodução redes sociais
Em 2023, o local ganhou mais notoriedade ao receber Ãtalo Ferreira, brasileiro campeÃ£o olÃmpico em TÃ³quio, nas OlimpÃadas de 2020. O medalhista de ouro convidou ninguÃ©m menos que o ator Chris Hemsworth, que interpreta o herÃ³i "Thor". Foto: DivulgaÃ§Ã£o
