Pra quem não viu: Jabuti é resgatado após passar 10 anos soterrado

  • O animal passou por exames bioquímicos, hemograma e uma avaliação comportamental. O jabuti tinha uma deformidade no casco, mas agia normalmente.
  • Ao quebrar o chão para averiguar o que estava acontecendo, veio a surpresa: um jabuti estava soterrado no solo. Segundo a moradora, o animal deve ter ficado lá por cerca de 10 anos.
  • Segundo o biólogo Aluísio Vasconcelos de Carvalho, o jabuti sobreviveu graças à sua capacidade de estivação, um estado de dormência que reduz o gasto de energia e previne a desidratação durante períodos de calor e seca.
  • As tartarugas são referências quando se trata de lentidão no mundo animal porque andam a 0,040 km/h. Como o casco a protege de predadores, a espécie não necessita correr.
  • As tartarugas podem viver até 150 anos e são onívoras, ou seja, se alimentam tanto de plantas como de animais. Veja os animais que, além da tartaruga, são considerados os mais lentos do mundo!
  • Bicho-preguiça: Esse mamífero tem 6 espécies conhecidas no mundo, com uma velocidade média de 0,20 km/h.
  • Tem hábitos alimentares restritos e dorme cerca de 14 horas por dia. Considerado extremamente dócil, infelizmente, está ameaçado de extinção.
  • Peixe-boi: Conhecido como "vaca marinha", esse mamífero aquático tem 4 espécies no mundo. Atinge velocidade máxima de 5 km/h.
  • O peixe-boi é um animal solitário, mede até 4 metros, pode pesar 800 quilos, e, de acordo com os biólogos, corre risco de extinção.
  • Cavalo-marinho: Esses peixes são lentos devido à sua estrutura corporal complexa, nadando verticalmente. Atinge apenas 0,09 km/h. Pode medir até 30 cm e pesar até 100 gramas
  • Na gestação são os machos que carregam os filhotes. Há mais de 50 espécies que compartilham essa característica única. São animais carnívoros que se alimentam de crustáceos e moluscos.
  • Estrela-do-mar: O equinodermo Ã© um dos animais marinhos mais lentos, atingindo 0,09 km/h. Possui 5 braÃ§os, Ã© carnÃ­vora, mas tambÃ©m se alimenta de algas e matÃ©rias orgÃ¢nicas.
  • Com mais de 2.000 tipos, elas se deixam levar pelas correntes oceânicas, não sendo feitas para percorrer longas distâncias.
  • Caracol de jardim: Este molusco terrestre é extremamente lento, movendo-se a 0,050 km/h. Existem mais de 20.000 espécies descritas dele, e uma curiosidade é que não possui audição. Pode ser criado em cativeiro.
  • Os caracóis são herbívoros que gostam de hibernar, preferindo a sombra em zonas úmidas mediterrâneas. Hermafroditas incompletos, precisam de um parceiro para a cópula.
  • Lóris ou macaco lento: O único primata peçonhento alcança até 2 km/h. O que ele tem de fofo na aparência, tem de perigoso. Esconde em sua saliva e nas patas um veneno perigoso.
  • É encontrado no Subcontinente indiano, Sudeste asiático, China e no Arquipélago Malaio. Pequeno e leve, enfrenta grave perigo de extinção devido à destruição do habitat.
  • Galinhola americana: Habitante dos bosques da América do Norte, é a ave mais lenta do mundo, voando entre 5 km/h e 8 km/h. Prefere estar no solo e migra de noite.
  • Gosta de áreas arborizadas, tem um bico extremamente longo e usa pra buscar minhocas (que são o principal alimento da espécie)
  • Corais: Apesar de não parecerem animais, esses cnidários formam 25% da diversidade marinha. Parecem imóveis, mas fazem lentamente sua migração.
  • Podem construir colônias e formar recifes. Possuem uma beleza única, que os destaca como elementos decorativos no mar.
