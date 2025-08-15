Flipar
Pra quem não viu: Jabuti é resgatado após passar 10 anos soterrado
-
O animal passou por exames bioquímicos, hemograma e uma avaliação comportamental. O jabuti tinha uma deformidade no casco, mas agia normalmente. Foto: domínio público
-
Ao quebrar o chão para averiguar o que estava acontecendo, veio a surpresa: um jabuti estava soterrado no solo. Segundo a moradora, o animal deve ter ficado lá por cerca de 10 anos. Foto: montagem/reprodução/arquivo pessoal
-
Segundo o biólogo Aluísio Vasconcelos de Carvalho, o jabuti sobreviveu graças à sua capacidade de estivação, um estado de dormência que reduz o gasto de energia e previne a desidratação durante períodos de calor e seca. Foto: arquivo pessoal
-
As tartarugas são referências quando se trata de lentidão no mundo animal porque andam a 0,040 km/h. Como o casco a protege de predadores, a espécie não necessita correr. Foto:
-
-
As tartarugas podem viver até 150 anos e são onívoras, ou seja, se alimentam tanto de plantas como de animais. Veja os animais que, além da tartaruga, são considerados os mais lentos do mundo! Foto: Fernando Frazao/Agencia Brasil
-
Bicho-preguiça: Esse mamífero tem 6 espécies conhecidas no mundo, com uma velocidade média de 0,20 km/h. Foto: Nelson R de Lima wikimedia commons
-
Tem hábitos alimentares restritos e dorme cerca de 14 horas por dia. Considerado extremamente dócil, infelizmente, está ameaçado de extinção. Foto: Wilkimages por pixabay
-
-
Peixe-boi: Conhecido como "vaca marinha", esse mamífero aquático tem 4 espécies no mundo. Atinge velocidade máxima de 5 km/h. Foto: Flickr Edward Blackshaw
-
O peixe-boi é um animal solitário, mede até 4 metros, pode pesar 800 quilos, e, de acordo com os biólogos, corre risco de extinção. Foto: Motokoka/Wikimedia Commons
-
Cavalo-marinho: Esses peixes são lentos devido à sua estrutura corporal complexa, nadando verticalmente. Atinge apenas 0,09 km/h. Pode medir até 30 cm e pesar até 100 gramas Foto: Youtube/CLICK PLANETA TERRA
-
-
Na gestação são os machos que carregam os filhotes. Há mais de 50 espécies que compartilham essa característica única. São animais carnívoros que se alimentam de crustáceos e moluscos. Foto: Youtube/ CLICK PLANETA TERRA
-
Estrela-do-mar: O equinodermo Ã© um dos animais marinhos mais lentos, atingindo 0,09 km/h. Possui 5 braÃ§os, Ã© carnÃvora, mas tambÃ©m se alimenta de algas e matÃ©rias orgÃ¢nicas. Foto: wikimedia commons Igor Alexandre Souza
-
Com mais de 2.000 tipos, elas se deixam levar pelas correntes oceânicas, não sendo feitas para percorrer longas distâncias. Foto: Mondfeuer/Pixabay
-
-
Caracol de jardim: Este molusco terrestre é extremamente lento, movendo-se a 0,050 km/h. Existem mais de 20.000 espécies descritas dele, e uma curiosidade é que não possui audição. Pode ser criado em cativeiro. Foto: adina voicu pixabay
-
Os caracóis são herbívoros que gostam de hibernar, preferindo a sombra em zonas úmidas mediterrâneas. Hermafroditas incompletos, precisam de um parceiro para a cópula. Foto: claude alleva pixabay
-
Lóris ou macaco lento: O único primata peçonhento alcança até 2 km/h. O que ele tem de fofo na aparência, tem de perigoso. Esconde em sua saliva e nas patas um veneno perigoso. Foto: Aprisonan - wikimedia commons
-
-
É encontrado no Subcontinente indiano, Sudeste asiático, China e no Arquipélago Malaio. Pequeno e leve, enfrenta grave perigo de extinção devido à destruição do habitat. Foto: Kalyan Varma wikimedia commons
-
Galinhola americana: Habitante dos bosques da América do Norte, é a ave mais lenta do mundo, voando entre 5 km/h e 8 km/h. Prefere estar no solo e migra de noite. Foto: guizmo_68 wikimedia commons
-
Gosta de áreas arborizadas, tem um bico extremamente longo e usa pra buscar minhocas (que são o principal alimento da espécie) Foto: Spangineer ( wikimedia commons
-
-
Corais: Apesar de não parecerem animais, esses cnidários formam 25% da diversidade marinha. Parecem imóveis, mas fazem lentamente sua migração. Foto: Amgauna - Wikimédia Commons
-
Podem construir colônias e formar recifes. Possuem uma beleza única, que os destaca como elementos decorativos no mar. Foto: Imagem de Lisa por Pixabay