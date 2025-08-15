Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

A melhor e a pior cidade para se viver no Brasil

FL
Flipar
  • O IPS é uma metodologia que leva em conta não só aspectos econômicos como também o acesso a educação e saúde e o respeito aos direitos individuais. São três os tópicos analisados: Necessidades Humanas Básicas; Fundamentos para o Bem-Estar; e Oportunidades.
    O IPS é uma metodologia que leva em conta não só aspectos econômicos como também o acesso a educação e saúde e o respeito aos direitos individuais. São três os tópicos analisados: Necessidades Humanas Básicas; Fundamentos para o Bem-Estar; e Oportunidades. Foto: Divulgação Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto
  • De acordo com os dados de 2024, Uiramutã, em Roraima, é a cidade com menor qualidade de vida no país, e Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, liderou o ranking. Conheça a seguir detalhes de cada um desses dois municípios brasileiros.
    De acordo com os dados de 2024, Uiramutã, em Roraima, é a cidade com menor qualidade de vida no país, e Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, liderou o ranking. Conheça a seguir detalhes de cada um desses dois municípios brasileiros. Foto: Reprodução do X @historia_pensar
  • Com 13 mil habitantes, Uiramutã fica localizada no norte de Roraima. A cidade teve pontuação de 37,6 numa escala que vai até 100 no Índice de Progresso Social, a mais baixa entre todas as cidades avaliadas.
    Com 13 mil habitantes, Uiramutã fica localizada no norte de Roraima. A cidade teve pontuação de 37,6 numa escala que vai até 100 no Índice de Progresso Social, a mais baixa entre todas as cidades avaliadas. Foto: Divulgação
  • Uiramutã registra renda baixa e abismo social entre seus moradores. A oferta de serviços básicos é precária, o que contribui para o péssimo desempenho no IPS.
    Uiramutã registra renda baixa e abismo social entre seus moradores. A oferta de serviços básicos é precária, o que contribui para o péssimo desempenho no IPS. Foto: Reprodução do X @historia_pensar
  • Segundo o censo do IBGE de 2022, o aspecto mais crítico da cidade é o de moradia. Outros itens, como coleta de lixo e iluminação também tiveram avaliação ruim. O acesso a saúde e educação são limitados.
    Segundo o censo do IBGE de 2022, o aspecto mais crítico da cidade é o de moradia. Outros itens, como coleta de lixo e iluminação também tiveram avaliação ruim. O acesso a saúde e educação são limitados. Foto: Reprodução do X @historia_pensar
  • A cidade está a cerca de 360 km da capital de Roraima, Boa Vista, e situa-se na tríplice fronteira do Brasil com Venezuela e Guiana.
    A cidade está a cerca de 360 km da capital de Roraima, Boa Vista, e situa-se na tríplice fronteira do Brasil com Venezuela e Guiana. Foto: Yosemite. - Wikimedia Commons
  • Uiramutã é uma cidade relativamente jovem, pois foi fundada no dia 17 de outubro de 1995. Em 2025, são 30 anos de existência.
    Uiramutã é uma cidade relativamente jovem, pois foi fundada no dia 17 de outubro de 1995. Em 2025, são 30 anos de existência. Foto: Divulgação
  • A cidade foi formada a partir de partes desmembradas de outro município, Normandia, que tem esse nome em homenagem à região da França.
    A cidade foi formada a partir de partes desmembradas de outro município, Normandia, que tem esse nome em homenagem à região da França. Foto: Reprodução de Youtube
  • O ponto mais ao norte do Brasil fica situado em Uiramutã. Trata-se do Monte Caburaí, na Serra do Caburaí, com 1.456 metros de altitude.
    O ponto mais ao norte do Brasil fica situado em Uiramutã. Trata-se do Monte Caburaí, na Serra do Caburaí, com 1.456 metros de altitude. Foto: Reprodução do X @historia_pensar
  • Com a segunda menor população de Roraima, seu território compreende a Terra Indígena Raposa Serra do Sol.
    Com a segunda menor população de Roraima, seu território compreende a Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Foto: Divulgação
  • Por isso, é a cidade mais indígena do Brasil (mais de 90% da população são indígenas). Ainda segundo dados do IBGE, é o município mais jovem do país, com metade da população com menos de 15 anos de idade.
    Por isso, é a cidade mais indígena do Brasil (mais de 90% da população são indígenas). Ainda segundo dados do IBGE, é o município mais jovem do país, com metade da população com menos de 15 anos de idade. Foto: Divulgação
  • Cidade com maior qualidade de vida, de acordo com o IPS, Gavião Peixoto é um jovem município do interior paulista.
    Cidade com maior qualidade de vida, de acordo com o IPS, Gavião Peixoto é um jovem município do interior paulista. Foto: Divulgação Prefeitura do Município de Gavião Peixoto
  • De acordo com os dados do censo mais recente do IBGE, a cidade tem apenas 4.702 habitantes.
    De acordo com os dados do censo mais recente do IBGE, a cidade tem apenas 4.702 habitantes. Foto: Reprodução de Youtube
  • Assim como Uiramutã, a cidade tem menos de 30 anos de existência. Até dezembro de 1995, Gavião Peixoto era um distrito de Araraquara, cidade localizada a 35 km de distância e que também apareceu no top 10 de qualidade de vida do IPS.
    Assim como Uiramutã, a cidade tem menos de 30 anos de existência. Até dezembro de 1995, Gavião Peixoto era um distrito de Araraquara, cidade localizada a 35 km de distância e que também apareceu no top 10 de qualidade de vida do IPS. Foto: Divulgação Prefeitura do Município de Gavião Peixoto
  • A cidade recebeu nota geral de 74,49 no estudo do IPS, a maior entre todos os municípios do país.
    A cidade recebeu nota geral de 74,49 no estudo do IPS, a maior entre todos os municípios do país. Foto: - Divulgação Prefeitura do Município de Gavião Peixoto
  • Os tópicos em que Gavião Peixoto mais se destaca são moradia e educação. O acesso a esses dois direitos constitucionais são praticamente universais na cidade.
    Os tópicos em que Gavião Peixoto mais se destaca são moradia e educação. O acesso a esses dois direitos constitucionais são praticamente universais na cidade. Foto: Divulgação
  • A média salarial na cidade, de R$ 6.279,20, é a maior do estado de São Paulo. Esse índice é fundamental para as boas condições de vida na localidade.
    A média salarial na cidade, de R$ 6.279,20, é a maior do estado de São Paulo. Esse índice é fundamental para as boas condições de vida na localidade. Foto: Divulgação
  • No pequeno município paulista localiza-se uma unidade de produção da Embraer, fabricante brasileira de aviões. A presença da empresa gera empregos e inovação na cidade.
    No pequeno município paulista localiza-se uma unidade de produção da Embraer, fabricante brasileira de aviões. A presença da empresa gera empregos e inovação na cidade. Foto: Divulgação
  • Na unidade da Embraer são fabricados os caças Gripen, primeira linha de produção do modelo fora da Suécia.
    Na unidade da Embraer são fabricados os caças Gripen, primeira linha de produção do modelo fora da Suécia. Foto: Ministério da Defesa wikimedia commons
  • A agricultura é outra atividade pujante na cidade, com cultivo de produtos como cana-de-açúcar e laranja.
    A agricultura é outra atividade pujante na cidade, com cultivo de produtos como cana-de-açúcar e laranja. Foto: Divulgação Prefeitura do Município de Gavião Peixoto
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay