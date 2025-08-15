Assine
Inteligência Artificial transforma Seu Madruga em diversos personagens

Flipar
  • Tudo gracas à Inteligência Artificial, que processou as imagens do personagem original, adaptando seu estilo. As imagens foram criadas por Kinetsu_Hayabusa no Stabble Diffusion.
  • Seu Madruga como Super-Homem, eternizado por Christopher Reeve, vivido por Henry Cavill e atualmente na pele de David Corenswet.
  • Seu Madruga como James Bond, o agente 007, interpretado por vários atores (o mais recente, Daniel Craig, que encerrou sua cota no último filme).
  • Seu Madruga em Mad Max, sucesso de Mel Gibson que rendeu cinco filmes na franquia, todos dirigidos por George Miller.
  • Seu Madruga em 'Mar de Chamas', estrelado por Kurt Russell. O filme, lançado em 2021, também tem William Baldwin , Donald Sutherland e Robert de Niro no elenco.
  • Seu Madruga em 'O Senhor dos AnÃ©is'. Na saga de aventura e ficÃ§Ã£o passada na Terra MÃ©dia , ele virou elfo, olha a orelha pontuda.
  • Seu Madruga em 'King's Avatar', série chinesa que teve versão em animação e também live action.
  • Seu Madruga em "Piratas do Caribe", sucesso de Johnny Depp que transformou o pirata Jack Sparrow em ídolo da garotada com seus trejeitos e suas ações extravagantes. Tá muito limpinho pro filme...
  • Seu Madruga em 'Breaking Bad', série americana estrelada por Bryan Cranston. A série foi produzida entre 2008 e 2013 com 62 episódios em 5 temporadas.
  • Ramón Valdés, o eterno Seu Madruga, nasceu em 2/9/1924. Essa foto não tem boa qualidade, mas mostra Ramón aos 17 anos.
  • Ramón nasceu na Cidade do México, a capital do país. Mas aos 2 anos se mudou para bem longe com a família.
  • Ramón foi criado na Ciudad Juárez, município que fica no estado de Chihuahua, a 1.827 km da Cidade do México.
  • Ciudad Juárez fica na fronteira com os Estados Unidos. É vizinha de El Paso, no estado americano do Texas. Uma das maiores cidades do México, tem 1,3 milhão de habitantes.
  • Ramón começou a carreira em 1949 e atuou em cinema e televisão.
  • Ele fez mais de 50 filmes na chamada "Era de Ouro" do cinema mexicano.
  • Mas seu papel mais famoso foi um presente do ator Roberto Gómez Bolaños (foto), protagonista em Chaves.
  • Conhecido como Chespirito, Bolaños disse certa vez que Ramón foi o único comediante que o fez "morrer de rir".
  • Bolanõs convidou Ramón para o seriado "El Chavo del ocho", que no Brasil chama-se simplesmente "Chaves". E foi uma decisão acertada.
  • O seriado fez sucesso no Brasil. O México, por sinal, tem uma boa penetração no entretenimento popular no Brasil, inclusive com novelas transmitidas pelo SBT.
  • Ramón Valdés teve 10 filhos. Ele morreu em 9/8/1988, aos 63 anos, vítima de câncer no estômago.
  • Na foto, publicada no instagram de Miguel Valdés, Ramón aparece no hospital rodeado por parentes. Mesmo gravemente doente, ele demonstra bom humor.
  • Em 2020, Carmem Valdés, filha de Ramón, deu uma entrevista polêmica ao site Infobae.
  • Ela disse que os bastidores de "Chaves" tinham, em certos momentos, um clima de tensão, causados pela atriz Florinda Meza.
  • Florinda interpretava Dona Florinda e era casada na vida real com BolaÃ±os, o Chaves.
  • Carmem diz que Florinda espalhou que Ramón usava drogas, o que nunca foi verdade. Discussões à parte, Ramón marcou a TV com o Seu Madruga e deixou uma legião de fãs.
