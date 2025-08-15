Flipar
Pra quem não viu: Passarinha fica viúva e dorme com a foto do ex-companheiro
A tutora de Pesseguinho compartilhou a história nas redes sociais e atraiu a simpatia e a solidariedade de muitos internautas. A passarinha chegou a ficar internada após a morte de Melzinho. Foto: Reprodução redes sociais
É que Pesseguinho parou de se alimentar, pois, depois que Melzinho morreu, ela vomitava quando tentava comer algo. Após tratamento, a passarinha agora toma suplementos para reforçar sua nutrição. Foto: Reprodução redes sociais
No mundo animal, algumas espécies são particularmente 'românticas' e ganham fama de monogâmicas, tendo um parceiro pela vida inteira. Foto: Wolfgang Hasselmann Unsplash
Para a conquista, alguns animais fazem danças, outros travam batalhas sangrentas, tudo para conseguir atrair o parceiro ideal. Algumas aves estão entre as espécies mais fiéis do planeta. Foto: Birger Strahl Unsplash
Mas também existem também mamíferos e até vertebrados marinhos que formam fortes vínculos com seus pares; conheça alguns exemplos! Foto: Vincent van Zalinge Unsplash
Lontras do rio: Um dos maiores exemplos são as lontras de rio, que permanecem com um único parceiro durante toda a vida. Foto: Dmitry Azovtsev/Wikimédia Commons
Além de sua fidelidade conjugal, as mães lontras demonstram notáveis habilidades maternas, cuidando de até duas crias a cada ano. Foto: linda janes por Pixabay
Peixes-frade: Embora a monogamia seja incomum entre os peixes, os peixes-frade são uma exceção, conhecidos por formarem laços permanentes com seus parceiros. Foto: wikimedia commons LASZLO ILYES
Esses peixes passam a vida ao lado de seus companheiros, nadando juntos pelos oceanos, caçando em dupla e protegendo seu território de potenciais predadores. Foto: flickr Barry Peters
Gansos-do-Canadá: Com dois anos de idade, os gansos-do-Canadá já são capazes de formar vínculos amorosos e permanecem fiéis até que um dos parceiros morra. Foto: wikimedia commons Norbert Nagel
Albatrozes: Essas aves são famosas por sua monogamia, permanecendo com o mesmo parceiro reprodutivo durante toda a vida. É o amor! Foto: wikimedia commons Antoine Lamielle
No entanto, se um dos parceiros falece, os albatrozes "se libertam" e vão em busca de um novo companheiro. Foto: Imagem de GoodGallagher por Pixabay
Embora algumas espécies possam ter intervalos de dois anos ou mais entre os ciclos reprodutivos, os albatrozes geralmente se reproduzem a cada ano. Foto: Bianca Glück por Pixabay
Cisnes: Símbolos do amor e da fidelidade, os cisnes formam pares para toda a vida, criando um elo praticamente inabalável. Foto: Andreas Glöckner por Pixabay
Sua monogamia garante a proteção mútua, a criação conjunta dos filhotes e a transmissão de valores e conhecimentos para as próximas gerações. Foto: pexels CARTIST .
Lobos: Vivendo em matilhas coesas, os lobos encontram na monogamia a base da estrutura social. O casal alfa lidera o grupo, demonstrando grande afeto e cuidado mútuo. Foto: Christel SAGNIEZ por Pixabay
Juntos, eles cuidam dos filhotes, garantem a segurança da matilha e tomam decisões importantes para o bem-estar do grupo como um todo. Foto: Eva Blue Unsplash
Pinguins: Monogâmicos sazonais, os pinguins formam pares inseparáveis durante a época de reprodução. Dedicam-se à construção do ninho, incubação dos ovos e cuidado dos filhotes. Foto: Denis Luyten/Wikimédia Commons
Essa união temporária, porém intensa, garante a sobrevivência da prole em um ambiente hostil e rico em predadores. Foto: Guglielmo Celata wiki commons
Cupins: Em suas colônias complexas, as cupins apresentam um comportamento monogâmico peculiar: o rei e a rainha formam um par inseparável, responsáveis pela reprodução e organização do grupo. Foto: wikimedia commons Nikhil More
Águias-Carecas: Estas aves de rapina geralmente formam pares monogâmicos de longo prazo. Elas constroem e mantêm grandes ninhos em conjunto, retornando a eles ano após ano. Foto: flickr Murray Foubister
Gibões: Esses primatas, conhecidos por seus laços monogâmicos, formam pares estáveis e defendem territórios juntos, cuidando dos filhotes até que eles sejam independentes. Foto: wikimedia commons MatthiasKabel
Castores: Castores formam pares monogâmicos e trabalham juntos para construir e manter suas tocas e represas. Ambos os parceiros participam na criação dos filhotes. Foto: Karl Ibri Unsplash