Sucos que hidratam e deixam a imunidade lá no alto

    O suco de laranja é tradicionalmente o indicado para melhorar a imunidade, mas existem muito mais opções, incluindo a própria laranja ou frutas parecidas, como tangerina. Foto: Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues
    Uma delas é o suco de laranja com mel, que leva ainda própolis. O mel serve como açúcar. Foto: Youtube/X Coisas
    Suco de laranja com caju é ainda mais rico em substâncias com poder imunizante. Foto: Youtube/Simples Assim Com Sabor
    Aliás, o suco de caju também é uma ótima opção para quem quer reforçar a imunidade. Outra vantagem é que essa é uma fruta fácil de achar no mercado. Foto: Youtube/Simples Assim Com Sabor
    Assim como é o abacaxi, uma fruta cítrica rica em vitamina C e propriedades antioxidantes. Aliás, a limonada também é uma ótima opção. Foto: Youtube/Mamãe Vida Saudável
    Outra dica é misturar várias frutas cítricas. A receita tradicional leva limão, laranja, tangerina e abacaxi. Foto: Youtube/Shoptime
    Outro suco que mistura frutas e é ótimo para o sistema de defesa do corpo é o de frutas vermelhas: melancia, morango e uvas são as mais usadas. Foto: Youtube/Canal dos Sucos
    Falando em morango, ele faz uma ótima dupla com a acerola no reforço do sistema defensivo do nosso corpo. Não é um suco muito feito em casa, mas costuma ser encontrado com facilidade em restaurantes e lanchonetes. Foto: Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues
    Outra parceria de sucesso é morango com limão, uma fruta mais doce com uma mais azeda. Foto: Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues
    Falando em limão, ele proporciona um suco delicioso com couve. Esta bebida também tem propriedades detox. Foto: Youtube/Quero Mais Receitas
    O limão também tem um casamento interessante com a goiaba. Há quem coloque hortelã também. Foto: Youtube/O Gibra
    A hortelã com o abacaxi fazem um suco rico em propriedades imunizantes, e já bem cotado em restaurantes e lanchonetes. Foto: Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues
    Kiwi com morango não é um suco muito comum, mas também é bom para sua imunidade. E o sabor surpreende.   Foto: Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues
    Outra opção incomum, mas tão boa quanto, é o melão com maracujá. Muitos nunca experimentaram. Mas essa ideia vale a pena. Foto:
    Outra boa combinação está no suco de laranja, cenoura e brócolis.Tem gente que coa. Mas dá pra tomar integralmente, reforçando a nutrição. Foto: Youtube/Chef João Paulo
    Agora vamos entrar na categoria dos muito exóticos. O suco imunizante é feito com laranjas em gomos, maçãs com casca e couve.  Foto: Youtube/Hoje em Dia
    Já o fortificante inclui cenoura, manga, mamão, laranja e açúcar mascavo. Foto: Youtube/Kalimera TV
    O suco de 'organismo blindado' tem acerola, couve e suco de caju. Foto: Youtube/Receitas de Pai
    O suco de tomate também é bom para reforçar a imunidade. Isso é algo que pouca gente sabe. Ainda há quem coloque pimenta do reino, molho inglês e limão. Foto: Youtube/NIL ARTS NA COZINHA
    Por fim, o suco de água de coco, que leva ainda limão, melão e couve, une as propriedades dessas frutas e da verdura, trazendo um sabor inusitado e uma boa proteção ao organismo. .  Foto: Youtube/CyberCook Receitas
