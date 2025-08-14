A lista é pesada, tá? As universidades mais antigas do planeta

UNIVERSIDADE DE SALAMANCA (Salamanca, Espanha) – 1218 - Teve grande importância na formação de pensadores e administradores que influenciaram diretamente as políticas coloniais da Espanha. Ela foi o local de discussão e formulação de ideias sobre o direito internacional e os direitos dos povos indígenas durante o período de colonização. Foto: Victoria Rachitzky/Wikimimédia Commons