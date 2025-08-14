Flipar
Pastas, cremes e patês para passar no pão turbinam o seu lanche
Entre as opções mais versáteis e funcionais está o creme de amendoim, que vai muito além do sabor característico e adocicado. Rico em potássio e magnésio, ele auxilia na prevenção de câimbras e na recuperação muscular, sendo muito indicado para quem busca hipertrofia. Foto: PiccoloNamek wikimedia commons
Além disso, é uma fonte hipercalórica natural, ideal para quem precisa de energia extra. Seu consumo moderado contribui para a saúde dos ossos, prevenindo a perda óssea, especialmente após a menopausa. Foto: Imagem gerada por i.a
E para quem pensa em emagrecer, a saciedade promovida por ele pode ser uma grande aliada - mas sempre com moderação: o ideal é limitar o consumo a duas colheres por dia. Foto: Imagem gerada por i.a
Além do creme de amendoim, o universo dos patês e pastas é muito variado e agrada a todos os gostos. Vamos começar com o patê de ervas finas; uma ótima pedida. Foto: Imagem gerada por i.a
Feito com uma base de cream cheese ou maionese, leva uma combinação aromática de salsinha, cebolinha, manjericão e outras ervas frescas. O resultado é um sabor suave, ideal para pães integrais ou torradas, funcionando também como recheio para sanduíches. Foto: Imagem gerada por i.a
Já o requeijão é um derivado lácteo cremoso, feito a partir da mistura de leite, creme de leite e sal. Fonte de cálcio e proteínas, é versátil e saboroso, ideal para acompanhar pães, torradas e receitas. Foto: Freepik
Uma opção mais robusta é o tradicional patê de fígado, que remete a receitas clássicas da culinária europeia. Ele é preparado com fígado de frango ou de boi, refogado com cebola, alho e temperos, depois processado com manteiga e, às vezes, creme de leite. Foto: Mushki Brichta wikimedia commons
Além do sabor marcante, o patê de fígado é uma excelente fonte de ferro e vitamina A, sendo indicado para combater a anemia. Seu consumo, porém, deve ser moderado, especialmente por pessoas com restrições relacionadas ao colesterol. Foto: Imagem gerada por i.a
Já o patê de presunto agrada principalmente quem busca um sabor mais suave e familiar. Ele é feito com presunto cozido processado com requeijão ou maionese e um toque de temperos como mostarda e pimenta-do-reino. Foto: Jeangagnon wikimedia commons
Entre os mais populares está o cream cheese, que apesar de simples, é um verdadeiro coringa. Com textura cremosa e sabor leve, pode ser consumido puro ou servir de base para outros patês. É uma excelente opção para quem gosta de algo mais neutro. Foto: Imagem gerada por i.a
Para paladares mais intensos, o patê de alho é uma escolha certeira. Feito com alho triturado, azeite, sal e, às vezes, um pouco de leite para dar consistência, ele traz um toque picante e combina muito bem com pães de casca crocante ou mesmo para acompanhar churrascos. Foto: Imagem gerada por i.a
Outro clássico é o patê de atum, que une sabor e praticidade. Preparado com atum em lata, maionese, limão e temperos, é uma excelente fonte de proteínas e ômega-3. Ideal para quem quer uma opção nutritiva e fácil de fazer. Foto: Imagem gerada por i.a
Já o homus é uma pasta cremosa feita de grão-de-bico cozido, tahine (pasta de gergelim), limão, alho e azeite. Rico em proteínas, fibras e gorduras saudáveis, dá energia, melhora a digestão e contribui para a saúde cardiovascular. Foto: Pixabay
O patê de frango é outro queridinho nas mesas brasileiras. Normalmente feito com peito de frango desfiado, maionese, cenoura ralada e temperos como salsinha e cebolinha, é uma escolha leve e nutritiva. Além disso, é ótimo para rechear sanduíches naturais. Foto: Imagem gerada por i.a
Já para quem prefere doces, o creme de avelã é uma tentação à parte. Feito com avelãs torradas, cacau e açúcar, é um clássico das manhãs e lanches ao redor do mundo. Foto: Imagem gerada por i.a
Embora seja saboroso, é importante lembrar que costuma ter alto teor calórico e de açúcar. Dessa forma deve ser consumido com moderação. Foto: Imagem gerada por i.a
Ele pode ser passado no pão - bisnaguinha é uma boa pedida -, usado como recheio de panquecas ou até para complementar frutas como morangos e bananas. Foto: Imagem gerada por i.a
A pasta de ricota é uma alternativa leve e saudável. Feita apenas com ricota amassada, um fio de azeite e ervas a gosto, é uma opção rica em proteínas e com baixo teor de gordura, ideal para quem busca algo mais equilibrado no dia a dia. Foto: Imagem gerada por i.a
O patê de azeitona é uma ótima sugestão para quem aprecia sabores mais salgados e marcantes. Feito com azeitonas pretas ou verdes trituradas, azeite e temperos, é perfeito para acompanhar pães artesanais ou como entrada em um jantar. Foto: Imagem gerada por i.a
Por fim, o patê de berinjela conquista quem gosta de um sabor defumado e levemente adocicado. Preparado geralmente com berinjela assada, alho, azeite e limão, é uma opção saudável, com poucas calorias e muito sabor. Foto: Imagem gerada por i.a
Ao incluir diferentes pastas e patês no dia a dia, o lanche ou café da manhã ganha variedade e sabor. Cada receita tem suas particularidades, com ingredientes que combinam nutrição e prazer gastronômico. Foto: Imagem gerada por i.a
Vale a pena testar novas combinações, ajustar os temperos ao gosto pessoal e aproveitar os benefícios que muitos desses alimentos podem trazer para a saúde. Um pouco de criatividade faz toda a diferença na hora de montar o pão perfeito. Foto: Imagem gerada por i.a