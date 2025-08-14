Assine
Conhece? Estrada ‘mais sinuosa do mundo’ impressiona e assusta

  • São 11 km de extensão, 99 curvas fechadas e uma subida que alcança 1.300 metros de altitude. É de dar medo.
    São 11 km de extensão, 99 curvas fechadas e uma subida que alcança 1.300 metros de altitude. É de dar medo. Foto: Reprodução do X @High0nHistory
  • Apelidada de “Avenida em direção ao Céu”, a estrada é uma impressionante obra de engenharia, construída ao longo de sete anos e com um custo superior a 100 milhões de yuans (cerca de R$ 83 milhões).
    Apelidada de “Avenida em direção ao Céu”, a estrada é uma impressionante obra de engenharia, construída ao longo de sete anos e com um custo superior a 100 milhões de yuans (cerca de R$ 83 milhões). Foto: Reprodução do X @CivilEngDis
  • Além de ser um desafio para motoristas corajosos, a estrada é também um destino fascinante que atrai turistas pela sua beleza e dificuldade. Conheça mais sobre esse lugar incrível!
    Além de ser um desafio para motoristas corajosos, a estrada é também um destino fascinante que atrai turistas pela sua beleza e dificuldade. Conheça mais sobre esse lugar incrível! Foto: Reprodução do X @VishalQuest
  • A Estrada da Montanha Tianmen foi construída entre 1998 e 2005. De cima, há quem diga que ela parece serpentear as encostas como um dragão.
    A Estrada da Montanha Tianmen foi construída entre 1998 e 2005. De cima, há quem diga que ela parece serpentear as encostas como um dragão. Foto: Flickr Andrii Zymohliad
  • Os ônibus turísticos que percorrem o trajeto são conduzidos por motoristas experientes, capazes de lidar com a complexidade da rota.
    Os ônibus turísticos que percorrem o trajeto são conduzidos por motoristas experientes, capazes de lidar com a complexidade da rota. Foto: Flickr Matt Shiffler
  • A estrada é um exemplo impressionante de engenharia moderna, integrada ao cenário de penhascos íngremes e vegetação do entorno, que tornam a paisagem deslumbrante e a construção complexa.
    A estrada é um exemplo impressionante de engenharia moderna, integrada ao cenário de penhascos íngremes e vegetação do entorno, que tornam a paisagem deslumbrante e a construção complexa. Foto: Reprodução do X @Rafael62216298
  • A fama não é à toa. A Estrada da Montanha Tianmen é considerada uma das mais perigosas do mundo.
    A fama não é à toa. A Estrada da Montanha Tianmen é considerada uma das mais perigosas do mundo. Foto: Reprodução do X @Sarah4Trump
  • Para quem prefere evitar dirigir, o teleférico Tianmen, construído pela empresa francesa Poma, oferece uma alternativa segura e panorâmica.
    Para quem prefere evitar dirigir, o teleférico Tianmen, construído pela empresa francesa Poma, oferece uma alternativa segura e panorâmica. Foto: Huangdan2060 /Wikimédia Commons
  • Com 7.455 metros de extensão e um desnível de 1.279 metros, o teleférico proporciona vistas aéreas impressionantes da estrada e dos penhascos ao redor.
    Com 7.455 metros de extensão e um desnível de 1.279 metros, o teleférico proporciona vistas aéreas impressionantes da estrada e dos penhascos ao redor. Foto: Santiago Diaz - Flickr
  • No topo da Montanha Tianmen está o Heaven Gate, uma fenda natural, de pedra, com 131,5 metros de altura.
    No topo da Montanha Tianmen está o Heaven Gate, uma fenda natural, de pedra, com 131,5 metros de altura. Foto: Reprodução do X @Upliftingvision
  • Para chegar até lá, é necessário subir 999 degraus, simbolicamente importantes na cultura chinesa.
    Para chegar até lá, é necessário subir 999 degraus, simbolicamente importantes na cultura chinesa. Foto: Reprodução do X @periodistan_
  • O local também oferece trilhas à beira dos penhascos, algumas com piso de vidro, proporcionando uma experiência emocionante e vistas espetaculares da paisagem e da estrada.
    O local também oferece trilhas à beira dos penhascos, algumas com piso de vidro, proporcionando uma experiência emocionante e vistas espetaculares da paisagem e da estrada. Foto: Reprodução do X @enciktravel
  • Já a província de Hunan, onde fica a Estrada da Montanha Tianmen, é localizada no sul da China e tem cerca de 67 milhões de habitantes.
    Já a província de Hunan, onde fica a Estrada da Montanha Tianmen, é localizada no sul da China e tem cerca de 67 milhões de habitantes. Foto: Pixabay
  • Seu nome, que significa "ao sul do lago", reflete sua localização ao sul do Lago Dongting, uma das maiores áreas de água doce do país.
    Seu nome, que significa "ao sul do lago", reflete sua localização ao sul do Lago Dongting, uma das maiores áreas de água doce do país. Foto: Reprodução do X @CGTNOfficial
  • A capital da província é Changsha, um centro político, econômico e cultural com uma história que remonta a mais de 3.000 anos.
    A capital da província é Changsha, um centro político, econômico e cultural com uma história que remonta a mais de 3.000 anos. Foto: wikimedia commons Huangdan2060
  • A província é famosa por sua diversidade geográfica, que inclui montanhas majestosas, vales profundos e áreas de planícies férteis.
    A província é famosa por sua diversidade geográfica, que inclui montanhas majestosas, vales profundos e áreas de planícies férteis. Foto: Reprodução do X @ChinaDaily
  • A região de Wulingyuan, por exemplo, é famosa por seus pilares de quartzo, cavernas e cachoeiras, que inspiraram o cenário do filme "Avatar".
    A região de Wulingyuan, por exemplo, é famosa por seus pilares de quartzo, cavernas e cachoeiras, que inspiraram o cenário do filme "Avatar". Foto: Reprodução do X @XinhuaTravel
  • Outro destaque é o Monte Hengshan, uma das cinco montanhas sagradas da China, reverenciado tanto por sua importância espiritual quanto por sua beleza natural.
    Outro destaque é o Monte Hengshan, uma das cinco montanhas sagradas da China, reverenciado tanto por sua importância espiritual quanto por sua beleza natural. Foto: wikimedia commons ??
  • A província foi o berço de grandes pensadores e líderes, como Mao Tsé-tung, o fundador da República Popular da China.
    A província foi o berço de grandes pensadores e líderes, como Mao Tsé-tung, o fundador da República Popular da China. Foto: Dominio Publico
