Nova versão de Drácula está no cinema: descubra o espírito inventivo do criador do vampiro
O filme Drácula: A Love Tale recebeu 67% de aprovação no Rotten Tomatoes, segundo a avaliação de críticos. A nota reflete uma recepção moderadamente positiva, com elogios ao visual e ressalvas ao ritmo da trama. Foto: Divulgação
Muitos criticam porque o filme não segue à risca o livro do escritor Bram Stoker. Drácula, na verdade, já teve várias adaptações e nem todas respeitam a narrativa original. Mas são licenças poéticas baseadas num ponto em comum: a eternidade de um homem que se entregou ao Mal em nome de um amor obsessivo. Foto: Divulgação
Nem todos que assistem aos filmes de Drácula sabem quem foi o autor do livro que deu origem à lenda. O escritor irlandês Bram Stoker morreu em 20/4/1912, em Londres, na Inglaterra, deixando romances de estilo gótico e de ficção que expressam sua criatividade e inventividade. Foto: Domínio público / wikimedia commons
"Drácula" é justamente a sua obra-prima. Nascido em 8/11/1847 em Dublin, na Irlanda, Bram começou a escrever seus primeiros ensaios aos 16 anos. Mas foi em 26/5/1897, quando Bram já tinha 50 anos de idade, que ocorreu o lançamento de uma obra-prima do terror sobrenatural. Foto: Domínio Público/wikimedia commons
O livro é um romance epistolar, pois é contado em forma de cartas, relatos do noticiário e registros de bordo. O autor nunca aparece. Os personagens e os fatos é que falam por si. O Conde Drácula tem tamanha força na literatura que inspirou diversas outras obras, inclusive no cinema e no teatro. Foto: Divulgação
Drácula é classificado como horror gótico, pela ambientação que inclui castelos medievais e símbolos místicos do século XVIII. Foto: Divulgação/Mônica Sá
Antes de se dedicar à literatura, Bram Stoker formou-se em matemática. Mas o talento para as Letras o fez mudar de rumo. Ele deixou outros romances e contos. O último livro foi "O Monstro Branco", em 1911. Foto: Divulgação
Antes de escrever Drácula, Stoker passou anos pesquisando o folclore europeu e a mitologia dos vampiros. Uma maneira de abordar crenças mantidas na época por camponeses de áreas remotas do continente. Foto: Yeowatzup/Wikimedia Commons
A criação de Bram Stoker colocou a Romênia nos holofotes, já que a Transilvânia - área montanhosa do país - tem presença preponderante na narrativa. Drácula se passa na região da cordilheira dos Cárpatos, com um relevo sombrio perfeito para o clima sombrio imaginado pelo escritor. Foto: Florin Sarpe/wikimedia commons
Até hoje, uma das principais atrações da Romênia é o Castelo de Bran, conhecido como Castelo de Drácula, ao pé dos Montes Cárpatos. Muita gente vai ao Leste Europeu para vivenciar o clima de mistério local. A área tem fortalezas medievais com colônias nos arredores. Foto: Joseolgon - wikimedia commons
Foi no Castelo de Bran que , acredita-se, o Príncipe Vlad Tepes passou uma temporada. A sua perversidade inspirou Stoker na caracterização do conde-vampiro. Foto: Dominio publico
O castelo neogótico construído em 1212 tem passagens secretas criadas para a proteção do príncipe. Consta que Vlad ficou escondido em masmorras durante uma invasão otomana. Foto: Alessio-Damato- Wikimedia Commons
O castelo expõe armas e equipamentos de tortura que renderam a Vlad a fama de um dos monarcas mais cruéis da história. Foto: Divulgação/Mônica Sá
Curiosamente, os romenos não gostam muito de associar o Castelo de Bran à lenda de Drácula, pois acham que o local tem relevância histórica que deve ser prioridade. Eles preferem destacar a importância da construção para a memória cultural da Romênia e não a visão folclórica de um autor estrangeiro. Foto: Divulgação/Mônica Sá
Já os visitantes ficam ansiosos por experimentar a sensação de estar no "Castelo de Drácula". No mural, um mapa da Transilvânia mostra as áreas montanhosas - comentadas no livro -, os locais com maior concentração urbana das imediações e também as fortalezas da Idade Média. Foto: Divulgação/Mônica Sá
O castelo fica perto da cidade de Brasov, que serve para estadia dos visitantes e que, por si só, tem atrativos históricos e culturais que agradam aos turistas. Foto: Imagem de Zoltan Suga por Pixabay
A cidade tem cerca de 290 mil habitantes. Foi fundada em 1211 por cavaleiros da Ordem Teutônica e colonizada pelos saxões. Logo se tornou uma das sete cidadelas muradas da Transilvânia, rodeada pelos Montes Cárpatos. Foto: Imagem de andreimagnea por Pixabay
É em Brasov que fica a Igreja Negra. Trata-se de uma bela catedral luterana, em estilo gótico, cuja construção foi iniciada em 1477. O nome foi dado após um incêndio que deixou sua fachada escurecida. Foto: Imagem de Zoltan Suga por Pixabay
Drácula rendeu muitos filmes. Um deles é tão fiel ao livro que inclui o autor no título: "Drácula de Bram Stoker", de Francis Ford Coppola, estrelado por Gary Oldman, Winona Ryder e Keanu Reeves, em 1992 Foto: Divulgação
Bram Stoker morreu aos 64 anos, dez anos antes da estreia do primeiro filme baseado em seu livro: "Nosferatu", do alemão Friedrich Murnau. Foto: Wikityke/ wikimedia commons
"Nosferatu" se inspira em "Drácula", mas com alterações de nomes e lugares porque os herdeiros de Bram Sotker não deram autorização para a adaptação da obra. Foto: Divulgação Prana Film
Um dos atores mais famosos na interpretação do conde foi o húngaro Bela Lugosi. Ele estrelou o filme "Drácula", dirigido por Tod Browning em 1931. O ator foi enterrado com a capa usada nas filmagens. Foto: Divulgação Universal Pictures
O filme mais recente, Nosferatu, de Robert Eggers, foi lançado em 2024 e recria o clássico do horror com atmosfera sombria, visual marcante e atuações intensas de Bill Skarsgård e Lily-Rose Depp. Apesar do ritmo lento, foi elogiado pela crítica. Foto: Divulgação