Nova versão de Drácula está no cinema: descubra o espírito inventivo do criador do vampiro

Muitos criticam porque o filme não segue à risca o livro do escritor Bram Stoker. Drácula, na verdade, já teve várias adaptações e nem todas respeitam a narrativa original. Mas são licenças poéticas baseadas num ponto em comum: a eternidade de um homem que se entregou ao Mal em nome de um amor obsessivo. Foto: Divulgação