Flipar
Vegetais e sementes que preservam a memória
Esses elementos naturais também ajudam na prevenção de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. A interação com plantas e alimentos naturais traz antioxidantes e nutrientes fundamentais para o cérebro. Veja alguns importantes nessa função Foto: Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
Alecrim - Contém compostos como ácido carnósico, que protege os neurônios contra danos. Estudos mostram que seu aroma pode melhorar a memória e a concentração, sendo útil em momentos de estudo ou trabalho intenso. Foto:
Ginkgo biloba - Essa planta é amplamente usada na medicina tradicional por melhorar a circulação sanguínea cerebral. O aumento do fluxo sanguíneo favorece a oxigenação do cérebro, essencial para funções cognitivas como a memória. Foto: Imagem de Ivo Zahradní?ek por Pixabay
Nozes - Ricas em ácidos graxos ômega-3 e antioxidantes, as nozes são ótimas para a saúde cerebral. Esses nutrientes ajudam a reduzir a inflamação e fortalecem conexões neurais, melhorando a memorização. Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
Abacate - Rico em gorduras saudáveis, como o ácido oleico, que melhora o fluxo sanguíneo cerebral. Sua ação antioxidante combate os radicais livres, prevenindo danos cerebrais e promovendo foco mental. Foto: Divulgação
Mirtilo - Cheio de antioxidantes, especialmente flavonoides, o mirtilo protege o cérebro contra o envelhecimento precoce. Ele melhora a comunicação entre os neurônios, favorecendo a memória e o aprendizado. Foto: Imagem de aergtrh por Pixabay
Espinafre - Rico em ferro, vitaminas e antioxidantes, como a luteína, que auxiliam na saúde dos neurônios. Seu consumo regular melhora a função cognitiva e ajuda a prevenir o declínio mental. Foto: pexels Rodolfo Quirós
Cúrcuma (açafrão-da-terra)- Com a curcumina como principal ativo, a cúrcuma tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Ela melhora a neurogênese e combate o estresse oxidativo, ambos importantes para a memória. Foto: Divulgação
Chá-verde - Contém L-teanina, que promove relaxamento sem causar sonolência, melhorando a atenção. Seus antioxidantes também ajudam na plasticidade neural, essencial para memorizar novas informações. Foto: Divulgação/Drogaria Minas Brasil
Maçã - Rica em quercetina, um potente antioxidante, a maçã combate os radicais livres que danificam o cérebro. Seu consumo diário está relacionado à prevenção de problemas cognitivos, como a perda de memória. Foto: Imagem de alandsmann por Pixabay
Linhaça - Com grande concentração de ômega-3 e lignanas, a linhaça melhora a comunicação neural. Além disso, ela ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, beneficiando a clareza mental. Foto: Divulgação
Cacau - Contém flavonoides que estimulam o fluxo sanguíneo para o cérebro. Consumido em moderação, ele melhora o humor e o foco, tornando mais eficiente o armazenamento de informações. Foto: Imagem de falco por Pixabay
Banana - Rica em vitamina B6, essencial para a produção de neurotransmissores como a serotonina. Essa vitamina auxilia na regulação do humor e melhora a capacidade de retenção de informações. Foto:
Abóbora - As sementes de abóbora são ricas em zinco, um mineral que desempenha papel importante na função neural. Elas também contêm magnésio, ajudando no relaxamento e na memória de longo prazo. Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
Hortelã - Conhecida por suas propriedades revigorantes, que estimulam a atividade cerebral. Seu aroma e consumo regular melhoram o foco e ajudam a recuperar informações de forma mais eficiente. Foto: Imagem de sami algelal por Pixabay