Espinafre é nutrição! Os benefícios do vegetal responsável por dar força ao Popeye
O alimento foi propagado pelo personagem dos quadrinhos e do desenho animado, o marinheiro Popeye, criado em 1929 pelo cartunista Elzie Crisler Segar. Foto: Reprodução/Popeye
Assim, a ideia de que esse vegetal dava força contribuiu para que muitas mães convencessem seus filhos a consumir tal verdura. Foto: Carol M. Highsmith/Wikimedia Commons
Essa verdura verde escura é uma fonte rica de fibras dietéticas, vitaminas e minerais, como ferro e magnésio. As fibras dietéticas desempenham um papel na promoção da saúde digestiva e podem ajudar a aliviar a prisão de ventre. Foto: Imagem de Shingo_No por Pixabay
O espinafre pode fazer parte de uma dieta saudável que contribui para a regulação da pressão arterial, mas não é um remédio milagroso que por si só pode controlá-la. Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
Atrelada à dieta em que o espinafre pode estar presente, tem o estilo de vida, com dieta, boas noites de sono e atividade física regular. Foto:
Esses benefícios do espinafre são possíveis devido ao fato de o espinafre conter boas quantidades de vitamina C, fibras e carotenoides como luteína, zeaxantina e betacaroteno, com ação antioxidante, laxativa e anti-inflamatória. Foto:
O espinafre, cujo nome científico é Spinacia oleracea, pode ser consumido cru, cozido ou refogado em saladas, cremes, suflês, sopas e sucos, por exemplo Foto:
O espinafre é rico em betacaroteno, luteína e zeaxantina, carotenoides antioxidantes que combatem os radicais livres que podem causar danos nas células dos olhos. Foto: pexels Rodolfo Quirós
O espinafre também ajuda a prevenir a anemia, porque contém ferro, um mineral importante para a formação de hemoglobina (nos glóbulos vermelhos responsáveis por transportar oxigênio em todo o corpo). Foto: Imagem de Jason Goh por Pixabay
Esse alimento possui vitamina C e os compostos polifenólicos, que têm ação antioxidante, ajudando a reduzir os danos causados pelo estresse oxidativo nos vasos sanguíneos que podem causar espessamento das paredes das artérias. Foto: Imagem de eatde por Pixabay
Além disso, o espinafre é rico em cálcio e magnésio que são minerais fundamentais para fortalecer e manter a saúde dos ossos. Eles ajuda a prevenir doenças como osteoporose, osteopenia ou raquitismo. Foto: Pixabay/once_photography
Por conter poucas calorias, o espinafre é um alimento que pode ajudar a emagrecer. Ele também possui fibras que prolongam a saciedade, ajudando a reduzir a fome e favorecendo, assim, a perda de peso. Foto: Reprodução de Instagram
Outro benefício importante à saúde que este vegetal traz é que ele ajuda a reduzir a velocidade de absorção dos carboidratos, favorecendo o equilíbrio dos níveis de glicose e insulina no sangue.
Ele também é rico em vitamina C, que ajuda a regular o sistema imunológico. Esse nutriente melhora a saúde e a resposta das células de defesa, essenciais para combater infecções. Foto: Pixabay/StockSnap
Rico em betacaroteno, vitamina C, luteína e zeaxantina, que são potentes antioxidantes, o espinafre ajuda retardar o envelhecimento. Ele combate os radicais livres que causam danos às células saudáveis da pele. Foto: Rasbak - wikimedia commons
Os nutrientes e carotenoides presentes no espinafre, possuem ação antioxidante, podendo inibir o crescimento de células cancerígenas, ajudando, assim, a diminuir o risco do surgimento do câncer. Foto: Pixabay/ kaboompics
Com isso, diversas receitas podem incluir o espinafre, que dará um toque a mais e um gosto único. Um exemplo disso é até em receitas mais pesadas como massas e pizzas. Foto:
Espinafre pode ser consumido cru ou refogado, assim como estar presente em opções mais líquidas ou pastosas como sopas, acompanhados de outras verduras. Foto: Imagem de eatde por Pixabay
O espinafre é uma ótima fonte de energia nutricional e por isso está entre os alimentos de quem busca uma alimentação saudável. Ele também pode se transformar em um refrescante suco, ainda mais nos momentos de calor. Foto: Imagem de Crafter Chef por Pixabay
Você pode preparar o suco e incrementar com a adição de outros ingredientes, como laranja, kiwi e mais opções, deixando a sua bebida ainda mais nutritiva. O preparo de uma xícara de 240 ml normalmente é feito com 4 xícaras (120 gramas) de espinafre cru e água. Foto: Imagem de marker_photography por Pixabay
O espinafre pode ser utilizado como prato principal ou acompanhamento, em preparações como cremes, saladas, sucos, molhos, bolinhos, sopas, tortas e suflês, por exemplo. Foto: Reprodução de Instagram
Por fim, este alimento pode ser benéfico para a saúde óssea e muscular, principalmente devido aos nutrientes que contém. Foto: Youtube/Carol Fonseca
