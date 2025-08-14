Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Espinafre é nutrição! Os benefícios do vegetal responsável por dar força ao Popeye

FL
Flipar
  • O alimento foi propagado pelo personagem dos quadrinhos e do desenho animado, o marinheiro Popeye, criado em 1929 pelo cartunista Elzie Crisler Segar.
    O alimento foi propagado pelo personagem dos quadrinhos e do desenho animado, o marinheiro Popeye, criado em 1929 pelo cartunista Elzie Crisler Segar. Foto: Reprodução/Popeye
  • Assim, a ideia de que esse vegetal dava força contribuiu para que muitas mães convencessem seus filhos a consumir tal verdura.
    Assim, a ideia de que esse vegetal dava força contribuiu para que muitas mães convencessem seus filhos a consumir tal verdura. Foto: Carol M. Highsmith/Wikimedia Commons
  • Essa verdura verde escura é uma fonte rica de fibras dietéticas, vitaminas e minerais, como ferro e magnésio. As fibras dietéticas desempenham um papel na promoção da saúde digestiva e podem ajudar a aliviar a prisão de ventre.
    Essa verdura verde escura é uma fonte rica de fibras dietéticas, vitaminas e minerais, como ferro e magnésio. As fibras dietéticas desempenham um papel na promoção da saúde digestiva e podem ajudar a aliviar a prisão de ventre. Foto: Imagem de Shingo_No por Pixabay
  • O espinafre pode fazer parte de uma dieta saudável que contribui para a regulação da pressão arterial, mas não é um remédio milagroso que por si só pode controlá-la.
    O espinafre pode fazer parte de uma dieta saudável que contribui para a regulação da pressão arterial, mas não é um remédio milagroso que por si só pode controlá-la. Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
  • Atrelada à dieta em que o espinafre pode estar presente, tem o estilo de vida, com dieta, boas noites de sono e atividade física regular.
    Atrelada à dieta em que o espinafre pode estar presente, tem o estilo de vida, com dieta, boas noites de sono e atividade física regular. Foto:
  • Esses benefícios do espinafre são possíveis devido ao fato de o espinafre conter boas quantidades de vitamina C, fibras e carotenoides como luteína, zeaxantina e betacaroteno, com ação antioxidante, laxativa e anti-inflamatória.
    Esses benefícios do espinafre são possíveis devido ao fato de o espinafre conter boas quantidades de vitamina C, fibras e carotenoides como luteína, zeaxantina e betacaroteno, com ação antioxidante, laxativa e anti-inflamatória. Foto:
  • O espinafre, cujo nome científico é Spinacia oleracea, pode ser consumido cru, cozido ou refogado em saladas, cremes, suflês, sopas e sucos, por exemplo
    O espinafre, cujo nome científico é Spinacia oleracea, pode ser consumido cru, cozido ou refogado em saladas, cremes, suflês, sopas e sucos, por exemplo Foto:
  • O espinafre é rico em betacaroteno, luteína e zeaxantina, carotenoides antioxidantes que combatem os radicais livres que podem causar danos nas células dos olhos.
    O espinafre é rico em betacaroteno, luteína e zeaxantina, carotenoides antioxidantes que combatem os radicais livres que podem causar danos nas células dos olhos. Foto: pexels Rodolfo Quirós
  • O espinafre também ajuda a prevenir a anemia, porque contém ferro, um mineral importante para a formação de hemoglobina (nos glóbulos vermelhos responsáveis por transportar oxigênio em todo o corpo).
    O espinafre também ajuda a prevenir a anemia, porque contém ferro, um mineral importante para a formação de hemoglobina (nos glóbulos vermelhos responsáveis por transportar oxigênio em todo o corpo). Foto: Imagem de Jason Goh por Pixabay
  • Esse alimento possui vitamina C e os compostos polifenólicos, que têm ação antioxidante, ajudando a reduzir os danos causados pelo estresse oxidativo nos vasos sanguíneos que podem causar espessamento das paredes das artérias.
    Esse alimento possui vitamina C e os compostos polifenólicos, que têm ação antioxidante, ajudando a reduzir os danos causados pelo estresse oxidativo nos vasos sanguíneos que podem causar espessamento das paredes das artérias. Foto: Imagem de eatde por Pixabay
  • Além disso, o espinafre é rico em cálcio e magnésio que são minerais fundamentais para fortalecer e manter a saúde dos ossos. Eles ajuda a prevenir doenças como osteoporose, osteopenia ou raquitismo.
    Além disso, o espinafre é rico em cálcio e magnésio que são minerais fundamentais para fortalecer e manter a saúde dos ossos. Eles ajuda a prevenir doenças como osteoporose, osteopenia ou raquitismo. Foto: Pixabay/once_photography
  • Por conter poucas calorias, o espinafre é um alimento que pode ajudar a emagrecer. Ele também possui fibras que prolongam a saciedade, ajudando a reduzir a fome e favorecendo, assim, a perda de peso.
    Por conter poucas calorias, o espinafre é um alimento que pode ajudar a emagrecer. Ele também possui fibras que prolongam a saciedade, ajudando a reduzir a fome e favorecendo, assim, a perda de peso. Foto: Reprodução de Instagram
  • Outro benefÃ­cio importante Ã  saÃºde que este vegetal traz Ã© que ele ajuda a reduzir a velocidade de absorÃ§Ã£o dos carboidratos, favorecendo o equilÃ­brio dos nÃ­veis de glicose e insulina no sangue.
    Outro benefÃ­cio importante Ã  saÃºde que este vegetal traz Ã© que ele ajuda a reduzir a velocidade de absorÃ§Ã£o dos carboidratos, favorecendo o equilÃ­brio dos nÃ­veis de glicose e insulina no sangue. Foto: Pixabay/MabelAmber
  • Ele também é rico em vitamina C, que ajuda a regular o sistema imunológico. Esse nutriente melhora a saúde e a resposta das células de defesa, essenciais para combater infecções.
    Ele também é rico em vitamina C, que ajuda a regular o sistema imunológico. Esse nutriente melhora a saúde e a resposta das células de defesa, essenciais para combater infecções. Foto: Pixabay/StockSnap
  • Rico em betacaroteno, vitamina C, luteína e zeaxantina, que são potentes antioxidantes, o espinafre ajuda retardar o envelhecimento. Ele combate os radicais livres que causam danos às células saudáveis da pele.
    Rico em betacaroteno, vitamina C, luteína e zeaxantina, que são potentes antioxidantes, o espinafre ajuda retardar o envelhecimento. Ele combate os radicais livres que causam danos às células saudáveis da pele. Foto: Rasbak - wikimedia commons
  • Os nutrientes e carotenoides presentes no espinafre, possuem ação antioxidante, podendo inibir o crescimento de células cancerígenas, ajudando, assim, a diminuir o risco do surgimento do câncer.
    Os nutrientes e carotenoides presentes no espinafre, possuem ação antioxidante, podendo inibir o crescimento de células cancerígenas, ajudando, assim, a diminuir o risco do surgimento do câncer. Foto: Pixabay/ kaboompics
  • Com isso, diversas receitas podem incluir o espinafre, que dará um toque a mais e um gosto único. Um exemplo disso é até em receitas mais pesadas como massas e pizzas.
    Com isso, diversas receitas podem incluir o espinafre, que dará um toque a mais e um gosto único. Um exemplo disso é até em receitas mais pesadas como massas e pizzas. Foto:
  • Espinafre pode ser consumido cru ou refogado, assim como estar presente em opções mais líquidas ou pastosas como sopas, acompanhados de outras verduras.
    Espinafre pode ser consumido cru ou refogado, assim como estar presente em opções mais líquidas ou pastosas como sopas, acompanhados de outras verduras. Foto: Imagem de eatde por Pixabay
  • O espinafre é uma ótima fonte de energia nutricional e por isso está entre os alimentos de quem busca uma alimentação saudável. Ele também pode se transformar em um refrescante suco, ainda mais nos momentos de calor.
    O espinafre é uma ótima fonte de energia nutricional e por isso está entre os alimentos de quem busca uma alimentação saudável. Ele também pode se transformar em um refrescante suco, ainda mais nos momentos de calor. Foto: Imagem de Crafter Chef por Pixabay
  • Você pode preparar o suco e incrementar com a adição de outros ingredientes, como laranja, kiwi e mais opções, deixando a sua bebida ainda mais nutritiva. O preparo de uma xícara de 240 ml normalmente é feito com 4 xícaras (120 gramas) de espinafre cru e água.
    Você pode preparar o suco e incrementar com a adição de outros ingredientes, como laranja, kiwi e mais opções, deixando a sua bebida ainda mais nutritiva. O preparo de uma xícara de 240 ml normalmente é feito com 4 xícaras (120 gramas) de espinafre cru e água. Foto: Imagem de marker_photography por Pixabay
  • O espinafre pode ser utilizado como prato principal ou acompanhamento, em preparações como cremes, saladas, sucos, molhos, bolinhos, sopas, tortas e suflês, por exemplo.
    O espinafre pode ser utilizado como prato principal ou acompanhamento, em preparações como cremes, saladas, sucos, molhos, bolinhos, sopas, tortas e suflês, por exemplo. Foto: Reprodução de Instagram
  • Por fim, este alimento pode ser benéfico para a saúde óssea e muscular, principalmente devido aos nutrientes que contém.
    Por fim, este alimento pode ser benéfico para a saúde óssea e muscular, principalmente devido aos nutrientes que contém. Foto: Youtube/Carol Fonseca
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay