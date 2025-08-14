Butão: saiba mais sobre o país, exemplo de bem-estar e felicidade

Em vez de usar o Produto Interno Bruto (PIB) como principal medida de progresso, o Butão usa o FNB para avaliar o bem-estar e a qualidade de vida dos seus cidadãos. O FNB inclui medidas de saúde, educação, qualidade ambiental, cultura, e outras dimensões do bem-estar. Foto: Imagem de Tshering Penjor por Pixabay