Barato e bom para a disposição, desde que com moderação: este é o amendoim
Rico em minerais, fibras, vitaminas e gorduras saudáveis, também é uma valiosa fonte de proteína vegetal, zinco, ácido fólico, magnésio, ômega-3 e fitosteróis. Foto: Imagem de pixel1 por Pixabay
No entanto, é necessário ter moderação, pois o excesso pode levar a problemas de saúde e ganho de peso. Uma pesquisa revelou que boa parte dos brasileiros desconhece suas propriedades nutricionais, e acredita que ele consiste apenas em gordura e colesterol prejudicial. Foto: jcomp por freepik
Os amendoins são oriundos da América do Sul, mas hoje o maior produtor mundial é a China. Existem diversos tipos, mas os dois principais são o amendoim comum (Arachis hypogaea) e o japonês (Arachis glabrata). Vamos conhecer alguns modos de consumo desta delícia. Foto: 8photo em Freepik
Amendoim Torrado com sal- Consumido globalmente, é muito comum em lanches nos EUA. Tem aproximadamente 600 calorias a cada 100 gramas. Aperitivo popular, equilibra crocância e sabor. Foto: Youtube Canal Entre e Coma sem Gula
Amendoim Japonês (snack crocante)- Revestido com uma camada crocante e temperado com molho shoyu. Inspirado em sabores japoneses, hoje faz sucesso pelo mundo. Aproximadamente 121 calorias a cada 25 gramas. Popular como petisco em festas e eventos. Foto: Divulgação Santa Helena
Pasta de Amendoim- Creme à base de amendoim, geralmente sem adição de açúcar. Popular entre frequentadores de academia, é bastante consumido nos EUA. Cerca de 180 calorias a cada 2 colheres de sopa. Fonte de proteínas e fibras, a pasta pode ser usada em diversas receitas. Foto: Racool Studio por Freepik
Cajuzinho- Tradicional doce brasileiro, é uma mistura de amendoim, chocolate e leite condensado. É especialmente associado a festas de aniversário. Cerca de 86 calorias por unidade. O nome se deve ao formato que lembra um caju pequeno. Foto: Winkpolve - wikimedia commons
Paçoca - Leva amendoim, açúcar e sal, geralmente em formato de cilindros. Tradição nas festas juninas do Brasil. Aproximadamente 110 calorias por unidade. Foto: Adriao wikimedia commons
Barras de cereais com Amendoim- Mistura de amendoim, frutas secas, granolas e outros ingredientes nutritivos. Facilmente achada, é uma ótima alternativa para o lanche, pois é prática e energética. Varia, de 126 a 200 calorias por barra, dependendo da composição. Foto: wikimedia creative commons
Sorvete de Amendoim- Ótima opção para dias de calor, é uma deliciosa sobremesa. Ideal para preparo caseiro, possui aproximadamente 92 calorias a cada 27 gramas. Foto: Freepik
Pé-de-Moleque - Mistura de amendoim e rapadura, é popular no Brasil, especialmente em festas juninas. O pé-de-moleque surgiu em meados do século XVI, com o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Possui aproximadamente 81 calorias em 16 gramas. Foto:
Amendoim Temperado- Coberto por uma mistura de temperos, com variações de ervas e sabores. Com aproximadamente 86 calorias a cada 15 gramas, é uma boa opção de snack pra levar na bolsa pra curtir seu bloco favorito. Foto: Imagem de heecehil por Pixabay
Amendoim para Confeitar- Amendoins moídos ou em pedaços são usados no preparo de bolos e tortas. Versátil e saboroso , dão um toque especial e refinado na decoração de sobremesas. Foto: Imagem de cgdsro por Pixabay
Manteiga de Amendoim- Pasta obtida pela moagem de amendoins, com adição de açúcar. Popularmente consumida nos Estados Unidos, passada no pão com geleia. Tem cerca de 588 calorias a cada 100 gramas, sendo uma fonte de gorduras saudáveis e proteínas quando consumida com moderação. Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
Bolo de Amendoim- Ótima opção para o café da manhã ou o lanche da tarde, combina com chá, leite ou café. Experimente adicionar uma calda de leite condensado para deixar o bolo mais molhadinho. Foto: @ wirestock por freepik
Doce de amendoim - Feito com xarope de glicose, diferentemente da paÃ§oca, tem consistÃªncia mais firme e nÃ£o esfarela com facilidade. Geralmente Ã© cortado em formato de tablete, mais fininho. Cerca de 89 calorias em uma porÃ§Ã£o de 20 gramas. Foto: Leonardo "Leguas" Carvalho - wikimedia commons
Amendoim Cru- Quando cru, além de ser consumido ao natural, pode ser torrado e salgado ou então caramelizado com cacau. É utilizado para fazer leite vegetal e pastas de amendoim. A cada 15 gramas possui 86 calorias. Foto: Imagem de cgdsro por Pixabay
Pavê de amendoim- Essa sobremesa pode virar mania em sua mesa, pois é fácil e prática, além de saborosa. Muito cremoso como todo o pavê, fica crocante por conta do amendoim, que dá um toque especial, graças ao seu sabor marcante e envolvente. Foto: Imagem de wirestock no Freepik
Fechamos a galeria com um alerta. Antes de consumir amendoim, é importante que você verifique se não tem alergia. O amendoim faz parte da seleta lista de alimentos que estão entre os mais comuns para pessoas alérgicas - ao lado de leite, ovos, castanhas, trigo, peixe e frutos do mar Foto: 8photo por freepik
Se não houver qualquer restrição, então vale a dica: amendoim é gostoso, barato (há pacotinhos de 25 gramas por R$ 1 - às vezes 2 unidades por R$ 2) e é facilmente achado em mercados, lojas de doces, bancas de jornais e ambulantes. Um pacotinho tem cerca de 130 calorias. Foto: Divulgação Santa Helena