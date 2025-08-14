Assine
Norland College: conheça a faculdade britânica que forma superbabás para atender realeza

  • As babás formadas no local são frequentemente comparadas a personagens como Mary Poppins e até James Bond devido à combinação de habilidades educacionais e técnicas de segurança que elas recebem.
    As babás formadas no local são frequentemente comparadas a personagens como Mary Poppins e até James Bond devido à combinação de habilidades educacionais e técnicas de segurança que elas recebem. Foto: Reprodução
  • O curso dura 4 anos e inclui disciplinas como psicologia infantil, etiqueta, nutrição, primeiros socorros e pedagogia.
    O curso dura 4 anos e inclui disciplinas como psicologia infantil, etiqueta, nutrição, primeiros socorros e pedagogia. Foto: Reprodução/YouTube
  • As alunas também aprendem tarefas domésticas, como lavar roupas de bebê e cozinhar refeições saudáveis.
    As alunas também aprendem tarefas domésticas, como lavar roupas de bebê e cozinhar refeições saudáveis. Foto: Reprodução/YouTube
  • A escola também ensina alguns diferenciais um tanto quanto "incomuns", como direção defensiva, autodefesa, segurança cibernética e prevenção de sequestros.
    A escola também ensina alguns diferenciais um tanto quanto "incomuns", como direção defensiva, autodefesa, segurança cibernética e prevenção de sequestros. Foto: Reprodução/YouTube
  • No último ano do curso, as alunas fazem residência com famílias, e a maioria acaba ganhando a oportunidade de ser efetivada no mesmo local.
    No último ano do curso, as alunas fazem residência com famílias, e a maioria acaba ganhando a oportunidade de ser efetivada no mesmo local. Foto: Reprodução/YouTube
  • Para se formar na Norland College é preciso desembolsar cerca de £18 mil (aproximadamente R$ 130 mil) por ano.
    Para se formar na Norland College é preciso desembolsar cerca de £18 mil (aproximadamente R$ 130 mil) por ano. Foto: Reprodução/YouTube
  • Geralmente, as babás formadas na Norland College atendem a famílias ricas, celebridades e até a realeza.
    Geralmente, as babás formadas na Norland College atendem a famílias ricas, celebridades e até a realeza. Foto: Reprodução/YouTube
  • Os príncipes William e Kate Middleton, por exemplo, já contrataram uma babá formada na Norland para tomar conta dos seus três filhos.
    Os príncipes William e Kate Middleton, por exemplo, já contrataram uma babá formada na Norland para tomar conta dos seus três filhos. Foto: Instagram @_kate_middleton_royal
  • Segundo a imprensa do Reino Unido, figuras como o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, Mick Jagger, Gwyneth Paltrow e os Beckhams tiveram babás formadas em Norland quando crianças.
    Segundo a imprensa do Reino Unido, figuras como o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, Mick Jagger, Gwyneth Paltrow e os Beckhams tiveram babás formadas em Norland quando crianças. Foto: Wikimedia Commons/Andrea Raffin
  • De acordo com o Financial Times, os salários podem ultrapassar £50 mil por ano (R$ 365 mil), com direito a benefícios como viagens, carros e moradia.
    De acordo com o Financial Times, os salários podem ultrapassar £50 mil por ano (R$ 365 mil), com direito a benefícios como viagens, carros e moradia. Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
  • As profissionais de Norland trabalham sob rígidas regras de conduta, incluindo uso de uniforme tradicional e postura discreta.
    As profissionais de Norland trabalham sob rígidas regras de conduta, incluindo uso de uniforme tradicional e postura discreta. Foto: Reprodução/YouTube
  • Elas também são proibidas de expressar comportamentos que comprometam a imagem da escola e devem manter sigilo absoluto sobre os empregadores.
    Elas também são proibidas de expressar comportamentos que comprometam a imagem da escola e devem manter sigilo absoluto sobre os empregadores. Foto: Reprodução/YouTube
  • Algumas babás chegam a ter que assinar um acordo de confidencialidade com o contratante.
    Algumas babás chegam a ter que assinar um acordo de confidencialidade com o contratante. Foto: Reprodução/YouTube
  • Durante o curso, até mesmo as redes sociais das futuras babás são monitoradas a ponto de perderem o título se violarem o código de conduta.
    Durante o curso, até mesmo as redes sociais das futuras babás são monitoradas a ponto de perderem o título se violarem o código de conduta. Foto: Adem AY/Unsplash
  • As mesmas regras se aplicam se as alunas forem vistas ingerindo bebida alcoólica ou frequentando redes de fast food enquanto usam o uniforme.
    As mesmas regras se aplicam se as alunas forem vistas ingerindo bebida alcoólica ou frequentando redes de fast food enquanto usam o uniforme. Foto: Reprodução/YouTube
  • Apesar do prestígio e dos benefícios, a rotina exige longas — e exaustivas — jornadas.
    Apesar do prestígio e dos benefícios, a rotina exige longas — e exaustivas — jornadas. Foto: Reprodução/YouTube
