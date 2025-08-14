Flipar
Popular nos EUA, Waffle é uma delícia para o paladar
Embora populares nos Estados Unidos, os Waffles surgiram durante a Idade Média em uma região em que hoje está localizada a Bélgica (Ducado de Brabante) Foto: Darwin Mendoza por Pixabay
A massa era usada nas igrejas como hóstia e normalmente a imagem impressa era algum brasão ou figura relacionada ao Cristianismo. Foto: Imagem de Foundry Co por Pixabay
Eles representam uma simples massa de farinha de trigo e ovos que ao ser prensada em duas placas de ferro imprimia a textura quadriculada sobre a massa, aparentando um favo de mel (colmeia). Foto:
Em 1620, o Waffle foi levado para o continente americano, mais especificamente aos Estados Unidos, onde logo adquiriram popularidade na cultura norte-americana. Foto: Imagem de NoName_13 por Pixabay
No Brasil, não se sabe ao certo quando chegou, porém o Waffle já a algum tempo servido em muitos restaurantes e lanchonetes. Foto:
Como sempre, os brasileiros adaptaram sua própria forma de servir e acrescentaram o sorvete, assim como a versão bauru (queijo, presunto e tomate) em sua forma salgada. Foto:
O Waffle é, na verdade, um tipo de massa doce de origem belga, confeccionado com farinha, açúcar, manteiga, ovos e leite, cozido num molde onde é prensado em um ferro que imprime texturas quadriculadas sobre a massa. Foto:
Na década de 1800, esse alimento tornou-se popular na América. Assim, as "festas de waffle" se transformaram em um evento social comum. Foto: Imagem de Foundry Co por Pixabay
Na verdade, as massas são muito parecidas com panquecas, diferenciando-se apenas pela quantidade de cada ingrediente e no modo de preparo. Foto:
Nos Waffles, o resultado é um “pãozinho” com aparência de biscoito e com aquela típica forma quadriculada com furinhos. Ele pode surgir como um pequeno almoço, como sobremesa ou mesmo na hora do lanche. Foto:
Com a popularização deste alimento, foram criados diversos aparelhos com placas de formato redondo, quadrado ou retangular. Para deixá-lo ainda mais saboroso, sua cobertura pode ser de mel, açúcar ou outros sabores para adoçar o paladar. Foto: waffle-878198_1280
Os waffles têm se tornando mais uma opção gourmet, com várias combinações, doces e salgados, em diversos países. Os acompanhamentos são os mais variados, que dão um toque de sabor a mais para a massa. Foto: Imagem de NoName_13 por Pixabay
Um desses exemplos é o famoso “Chicken & Waffles”, que se tornou um prato tradicional no sul dos Estados Unidos. Ele é colocado sobre um peito de frango frito acompanhado de um chutney, um molho picante. Foto: Imagem de MaartenDeMeijer por Pixabay
Este é um lanche que todo mundo gosta e que pode ser servido com uma boa caneca de chocolate quente para acompanhar. Além disso, um dos acompanhamentos mais tradicionais desta iguaria é o sorvete. Foto: Youtube/ ???? Yummyboy
O Dia do Waffle é comemorado em 25 de março, sendo inventado não pelos criadores belgas, mas sim pelos suecos. Apenas um motivo para saborear esse apetitoso quitute de massa à base de farinha, ovos, açúcar, manteiga e leite. Foto:
Na verdade, o Dia do Waffle se originou a partir da celebração da Festa da Anunciação, quando a Virgem Maria foi avisada pelo anjo Gabriel de que daria à luz ao menino Jesus. Foto:
O fato ocorreu justamente no dia 25 de março, e os suecos têm o costume de celebrar a data com deliciosos waffles. Esse dia também marca o início da Primavera no Hemisfério Norte, fazendo com que o doce se tornasse um dos símbolos do país. Foto:
A principal diferença entre wafer e waffle é que o primeiro é um biscoito, enquanto o segundo é um tipo de bolo/panqueca. Foto: Imagem de günter por Pixabay
A casquinha de sorvete surgiu nos Estados Unidos, no final do século XIX, a partir de um wafer inventado pelo imigrante italiano Italo Marchiony. Uma massa mais fina e crocante que os waffles, que se popularizou pelos fast foods do mundo. Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
Geralmente no modo de preparo dos waffles, é necessário peneirar em um recipiente a farinha de trigo, o açúcar, o amido, o fermento e o sal. Além disso, misturar, em outro recipiente, os ovos batidos com o leite, a manteiga derretida e a essência de baunilha. Foto: Monika por Pixabay
Em seguida, despeje sobre a mistura de farinha e rapidamente incorpore os ingredientes. Aqueça o aparelho para Waffles e coloque uma concha rasa de massa. Assim, espalhe até cobrir o molde do aparelho, feche a tampa e deixe assar até a massa ficar bem dourada. Foto: Veganbaking.net wikimedia commons
