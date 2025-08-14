Aguenta? Escadarias que são verdadeiros monumentos turísticos

Escadaria da Igreja do SantÃ­ssimo Sacramento da Rua do Passo - Salvador (BA) - A escadaria conecta o bairro do Santo AntÃŽnio AlÃ©m do Carmo ao Pelourinho e Ã© famosa por sua arquitetura colonial e seu charme histÃ³rico. Composta por mais de 50 degraus de pedra, Ã© cercada por casas coloridas e possui grande relevÃ¢ncia no contexto cultural e religioso. CenÃ¡rio de filmes e novelas, a escadaria evoca a essÃªncia do centro histÃ³rico de Salvador. Foto: DivulgaÃ§Ã£o