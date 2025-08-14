Flipar
Procurados por turistas, veja os lagos mais profundos do mundo
1º- LAGO BAIKAL - Fica na Sibéria, na Rússia, e é o lago mais profundo do mundo. Afinal, tem 1.642 metros de profundidade. Com seus 32 mil km² de área, também é o maior lago de água doce do planeta . Foto: Imagem de jacqueline macou por Pixabay
Inclusive, a Unesco o reconheceu como Patrimônio Mundial e sua região natural é tão singular que 60% das espécies vegetais e animais no local são endêmicas, ou seja, encontradas apenas lá Foto: Imagem de fht por Pixabay
O Baikal é um destino bastante procurado para a prática de diversas atividades como o trekking, pesca e excursões de jipe. O lago comporta 27 ilhas. A maior delas, Olkhon, abriga uma população com cerca de 1500 pessoas do povo nativo conhecido como buryats, grupo indígena da Sibéria Foto: Brücke Osteuropa/Wikimedia Commons
2º - LAGO TANGANICA - Fica na fronteira entre quatro países africanos: Burundi, Congo, Tanzânia e Zâmbia. Com 1.470 metros, é o corpo hídrico mais profundo do continente e o segundo de maior área, com 33 mil km². Ali se encontram quase 17% dos recursos de água doce não congelados da Terra Foto: Andreas31 - Wikimédia Commons
Milhões de pessoas dependem do Tanganica para seu sustento. Entre elas, quase cem mil pescadores. O lago se destaca por sua biodiversidade, já que conta com mais de 1.500 espécies de animais e plantas como, por exemplo, os crocodilos do Nilo, garoupas gigantes, medusas de água doce e enguias . Foto: Dave Proffer/Wikimedia Commons
A Global Natural Fund, uma ONG com sede na Alemanha, apontou o Tanganica como "lago ameaçado" por causa da poluição, do crescimento da população nos quatro países africanos, da pesca excessiva e das alterações climáticas. Foto: Orrling - Wikimédia Commons
3º - MAR CÁSPIO - Em alguns pontos atinge os 1.025 metros de profundidade. Fica entre a Europa e a Ásia, mais especificamente ele banha o Azerbaijão, Cazaquistão, Irã, Rússia e Turcomenistão Foto: Imagem de Elxan Tahirzade por Pixabay
Com uma área de 371 km², é o maior lago de água salgada do mundo. Abrange cerca de 50 ilhas e em suas margens vivem aproximadamente 12 milhões de pessoas. Por isso, é uma importante via de navegação, sendo o turismo e a pesca as principais atividades desenvolvidas no local . Foto: Doron - Wikimédia Commons
O Mar Cáspio recebe cruzeiros que realizam percursos de algumas horas ou até dias. A capital do Azerbaijão, Baku(foto), é a cidade com maior contato com o Mar Cáspio. Por isso, é o ponto preferencial para a partida dos barcos. O espaço é rico em petróleo, gás natural e peixe esturjão (que produz o caviar). Foto: opowerblast pixabay
Já em 2015, ambientalistas alertavam para a necessidade da preservação do lago, afetado pela poluição produzida pelos habitantes do entorno. A área tem 1.800 espécies de animais e 720 de plantas. Foto: Interfase/Wikimedia Commons
Vale lembrar que o Mar Cáspio possui uma das regiões mais importantes de extração de petróleo e gás natural do mundo, e sua exploração começou em meados do século XIX. Além disso, a pesca do esturjão foi proibida pelos países banhados pelo lago. Foto: Asif Masimov/Wikimedia Commons
4Âº - LAGO VOSTOK - EstÃ¡ situado na AntÃ¡rtica, ocupa uma Ã¡rea de 14 mil kmÂ², alcanÃ§a 1.000 metros de profundidade e estÃ¡ quatro quilÃŽmetros abaixo da camada de gelo polar. Foto: Imagem NASA
O lago de água doce só foi descoberto em 1995. Cientistas encontraram a presença de micróbios e de bactérias. A presença de fontes hidrotermais e gêiseres no fundo do Vostok poderiam aquecer a água nesta região tão fria, permitindo a sobrevivência de algumas espécies. Foto: Imagem NASA
LAGO O'HIGGINS/SAN MARTÍN - Fica na Patagônia, na fronteira entre Argentina e Chile. Cada país homenageia um herói. O lado argentino é chamado de San Martín, já o chileno o batizou como O’Higgins. Ambos foram heróis da independência de seus países. Foto: Flickr betoscopio
Cercado por montanhas nevadas, o lago atinge uma profundidade de 836 metros e tem uma superfície de 1.049 km². É destino de vários turistas, especialmente mochileiros que atravessam a fronteira dos dois países por uma trilha com belas cachoeiras. Foto: Roberto Araya Barckhahn - Wikiméda Commons
5º - LAGO NIASSA OU MALÁUI - Fica no Vale do Rift entre Maláui, Moçambique e Tanzânia, na África. Ocupa 30 mil km² e alcança 700 metros de profundidade. Suas águas possuem temperaturas tropicais, condição que lhe permite ter mais peixes do que qualquer outro lago do mundo. Foto: fffriendly/Wikimedia Commons
Por isso, é um local onde a pesca é a principal atividade e fonte de renda dos moradores. As mulheres utilizam o lago para lavar louças e roupas, além de uso para banho, nado e passeio de caiaques. O Niassa comporta uma vasta biodiversidade, com 700 mil espécies diferentes Foto: Yoni Lerner/Wikimedia Commons
LAGO ISSYK-KUL - Seu nome significa "lago quente". Tem água salgada e fica no leste do Quirguistão, na Ásia, a 1.607 metros de altitude. O lago tem 668 metros de profundidade e 6,2 mil km². É o segundo maior lago de montanha atrás apenas do Titicaca (América do Sul). Foto: Vmenkov - Wikimédia Commons
6º - GRANDE LAGO DO ESCRAVO - Fica na região noroeste do Canadá e tem 17 mil km². Com 614 metros é o corpo hídrico com maior profundidade da América do Norte. Por volta de 1930 o lago foi explorado por pessoas que buscavam ouro. Foto: Flickr Jim Hoffman
7º - LAGO CRATER - Fica no estado de Utah, nos Estados Unidos. Com profundidade máxima de 549 metros, fica na área de um vulcão extinto e chama atenção pela forte tonalidade azul da água. Foto: WolfmanSF - Wikimédia Commons
Sua área corresponde a 53km². As maravilhosas paisagens ao seu redor contribuem para formar um belíssimo cartão postal que atrai turistas e movimenta a economia da região. Foto: Serviço do Parque Nacional/Wikimedia Commons
8º - LAGO MATANO - Fica no sul da província de Salawesi, na Indonésia, com dimensão de 164 km² e profundidade de 590 metros. É conhecido pela pureza de suas águas. Se encontra em uma área de preservação natural devido à sua rica vegetação Foto: Flickr bambang suriyono
