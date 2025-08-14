Procurados por turistas, veja os lagos mais profundos do mundo

O Mar Cáspio recebe cruzeiros que realizam percursos de algumas horas ou até dias. A capital do Azerbaijão, Baku(foto), é a cidade com maior contato com o Mar Cáspio. Por isso, é o ponto preferencial para a partida dos barcos. O espaço é rico em petróleo, gás natural e peixe esturjão (que produz o caviar). Foto: opowerblast pixabay