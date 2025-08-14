Flipar
Atriz aposentada da Globo vive em apê de luxo no Rio
A atriz tornou-se conhecida por longa carreira, principalmente pela parceria com o autor Manoel Carlos em novelas como HistÃ³ria de Amor, Baila Comigo e LaÃ§os de FamÃlia, Foto: ReproduÃ§Ã£o de cena DivulgaÃ§Ã£o
Solteira e sem filhos, a atriz teve seu último papel fixo em Laços de Família (2000), com participações esporádicas em novelas como Mulheres Apaixonadas e Senhora do Destino. Na foto, Beatriz com Umberto Magnani na novela "Por Amor", de 1997. Foto: Divulgação
Com a longevidade da carreira, muitos artistas tiveram destaque em suas carreiras e alcançaram a marca dos 90 anos. Confira alguns desses nomes. Na foto, Nathália Timberg, Rosamaria Murtinho, Marcelo Del Cima, Beatriz Lyra e Theresa Amayo. Nathalia, Rosamaria e Beatriz já passaram os 90. Veja outros nonagenários da cultura brasileira. Foto: Instagram
Berta Loran - Nasceu em 23/3/1926 - A atriz e comediante polonesa tem origem judaica e Ã© naturalizada brasileira. Entre as personagens mais conhecidas, estÃ£o a portuguesa Manuela Dâ??AlÃ©m Mar, da "Escolinha do Professor Raimundo", e a empregada Frosina, da novela "Amor com Amor Se Paga". Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram
Laura Cardoso - Nasceu em 12/9/1927 - Um das mais emblemÃ¡ticas atrizes do Brasil acumulou inÃºmeros prÃªmios ao longo de sete dÃ©cadas de carreira, atuando em mais de 60 telenovelas. Dona Isaura, de "Mulheres de Areia", e Guiomar, de "A Viagem", sÃ£o algumas das personagens marcantes. Foto: ReproduÃ§Ã£o/@atrizlauracardoso
NathÃ¡lia Timberg - Nasceu em 5/08/1929 - A carreira da atriz teve mais de sete dÃ©cadas no teatro, cinema e televisÃ£o. Ela coleciona papÃ©is memorÃ¡veis como Juliana em "A Sucessora", CecÃlia Spina em "Ti Ti Ti", ConstÃ¢ncia em "O Dono do Mundo" e Tia Celina na versÃ£o original de "Vale Tudo", alcanÃ§ando popularidade como a irmÃ£ da vilÃ£ Odete Roitman. Foto: Viva - wikimedia commons
Fernanda Montenegro - Nasceu em 16/10/1929 - Além de diversas personagens marcantes, foi a primeira brasileira a vencer o Emmy Internacional, em "Doce de Mãe" (2013), assim como recebeu indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar de melhor atriz por seu trabalho em "Central do Brasil" (1998). É "imortal" da Academia Brasileira de Letras. Foto: - Reprodução Instagram
Pedro Farah - Nasceu em 22/07/1929 - Conhecido como Farnetto, é um humorista e ator brasileiro, que se popularizou a interpretar o copeiro, apelidado de "múmia paralítica", pelo personagem quiles Arquelau (Agildo Ribeiro) no humorístico "Planeta dos Homens". Foto: Divulgação
Haroldo Costa - Nasceu em 13/05/1930- Ator, escritor, produtor e sambista brasileiro, ele iniciou no Teatro Experimental do Negro, quando esteve na peça "O Filho Pródigo", de Lucio Cardoso. Atuou como produtor-realizador de espetáculos, contratado por proprietários de casas de shows Foto: TV Brasil wikimedia commons
Lima Duarte - Nasceu em 29/03/1930 - Reconhecido como um dos pioneiros da televisão brasileira, ele esteve presente desde sua inauguração. Sinhozinho Malta, de "Roque Santeiro", e Sassá Mutema, de "Salvador da pátria", são dois de seus personagens mais marcantes. Foto: Instagram @limaduarte
Tony Tornado - Nasceu em 26/05/1930- Um dos principais nomes da música black music e precursor do estilo afro no país, consagrou-se na área musical e na atuação. Em 1970, venceu a fase brasileira do V Festival Internacional da Canção com a canção soul "BR-3". Ativo, faz parte do elenco da novela “Êta Mundo Melhor!”, na Globo. Foto: Reprodução Instagram
Mauro Mendonça - Nasceu em 02/04/1931 - Um dos maiores atores da televisão brasileira, também se destacou no cinema ao atuar ao lado de Sônia Braga e José Wilker no filme "Dona Flor e Seus Dois Maridos", baseado na obra de Jorge Viveu o Dr. Teodoro Madureira, o "marido vivo" de Dona Flor. Foto: Divulgação Guilherme Scarpa
Manoel Carlos - Nasceu em 14/03/1933- Conhecido simplesmente pelo apelido Maneco, o autor é um dos mais consagrados das telenovelas brasileiras. A partir da década de 1990, seus trabalhos se tornaram célebres por retratar a burguesia carioca, principalmente no bairro do Leblon. Foto: Francisco Mogadouro da Cunha - wikimedia commons
Ary Fontoura - Nasceu em 27/01/1933 - Participou de mais de 50 novelas na Globo e recebeu diversos prêmios na carreira. Entre os personagens marcantes, estão Baltazar Câmara de "O Espigão", Nonô Correia, de "Amor com Amor Se Paga", e "Seu Flô", de "Roque Santeiro". Ativo, faz parte da novela “Êta Mundo Melhor!”, na Globo. Foto:
Stênio Garcia - Nasceu em 28/04/1932 - Conhecido por suas performances, ele estreou com participações especiais no seriado "O Vigilante Rodoviário". Em "Carga Pesada", viveu o caminhoneiro Bino, um de seus papéis mais populares, pelo qual venceu o Prêmio APCA de melhor ator de televisão. Foto: Youtube/ Domingo Espetacular
Rosa Maria Murtinho - Nasceu em 24/10/1932 - Vencedora de um Troféu APCA de melhor atriz e um Kikito do Festival de Gramado, além de possuir duas indicações ao Troféu Imprensa de melhor atriz e ser laureada com o Troféu Mário Lago. Foto: Divulgação Guilherme Scarpa
Othon Bastos - Nasceu em 23/05/1933- É um ator recordista em participações na TV, já tendo participado de mais de 80 produções entre novelas, séries e minisséries. Segue na ativa, tendo atuado em 2025 no monólogo "Não Me Entrego, Não". Foto: Reprodução Instagram
Íris Bruzzi - Nasceu em 16/02/1935 - Ficou conhecida como vedete nos shows de Carlos Machado e como uma das Certinhas do Lalau de Sérgio Porto. Sua carreira como atriz também inclui cinema e televisão. Foto: Reprodução Instagram
Renato Aragão - Nasceu em 13/01/1935 - Considerado um dos maiores comediantes da TV brasileira, tornou-se célebre pelo personagem Didi, com o qual liderou o grupo humorístico "Os Trapalhões", entre as décadas de 1960 a 1990. Foto: Instagram/@renatoaragao
Glória Menezes - Nasceu em 19/10/1934 - Ícone da história da televisão brasileira, ela foi a protagonista de "2-5499 ocupado", a primeira telenovela diária, exibida em 1963, na extinta TV Excelsior. Viúva de Tarcísio Meira após 59 anos de união, interpretou diversos personagens marcantes durante sua trajetória. Foto: Divulgação TV Globo
Hermínio Bello de Carvalho - Nasceu em 28/03/1935 - É um compositor, poeta e produtor musical brasileiro, além de ativista cultural. Assim, o artista foi um dos responsáveis pelo sucesso de Clementina de Jesus, e fez parcerias marcantes com Cartola, Carlos Cachaça, Paulinho da Viola, entre outros. Foto: Produção Cultural no Brasil wikimedia commons