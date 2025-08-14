Tipos e padrões de tecidos: o primeiro passo da moda no mundo

Chenille: Originalmente feito de algodão, mas também encontrado em versões sintéticas, o chenille é macio e felpudo, semelhante ao veludo, mas com um toque mais volumoso. É durável e aconchegante, ideal para mantas, almofadas e estofados. Seu aspecto confortável é muito apreciado na decoração de interiores. Foto: Tecido - Divulgação