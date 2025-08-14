Daniel Day Lewis larga aposentadoria para atuar em filme do filho

Forest Whitaker - "O Último Rei da Escócia" (2006) - O ator americano interpretou o ditador sanguinário de Uganda, Idi Amin (1925-2003, à esquerda na foto), considerado um dos homens mais cruéis da história. Depois do filme, Whitaker teve dificuldade para tirar o ditador de sua cabeça. "Fiquei gritando para me sentir livre", disse o ator, que, para compor o papel, viajou meses antes para a África, estudou o idioma Kiswahili e a história do país. Foto: Domínio Público / reprodução / Montagem Flipar