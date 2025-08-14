Flipar
Entenda de uma vez por todas as diferenças entre tartarugas, jabutis e cágados
As tartarugas vivem na água salgada, têm patas em forma de nadadeiras e raramente saem para terra firme. Os jabutis são terrestres, têm casco alto e patas grossas adaptadas para andar no solo. Os cágados vivem em água doce, têm casco achatado e patas com membranas para nadar Foto: Imagem de Kanenori por Pixabay; Flickr Paula Luiza e Reprodução do Youtube
Todos são répteis, possuem casco para proteção e respiram por pulmões. São animais de sangue frio, ou seja, sua temperatura corporal depende do ambiente. Além disso, sua reprodução é ovípara, botando ovos em buracos na terra ou areia. Veja dados de cada um. Foto: Reprodução do Youtube
Tartarugas terrestres 1. Nome científico e origem: As tartarugas terrestres pertencem a diferentes gêneros, como Terrapene e Cuora, sendo encontradas na América do Norte, Ásia e algumas ilhas tropicais. Foto: Orchi /Wikimédia Commons
Habitat: Vivem em florestas, campos e regiões úmidas, geralmente perto de fontes de água, mas não são totalmente aquáticas. Foto: Flickr Elias Rovielo
Criação doméstica: Algumas espécies, como a tartaruga-de-caixa, são criadas como pets em alguns países, exigindo terrários com solo adequado e alta umidade. Foto: Flickr Elsie Gaertner
Características e alimentação: Possuem casco arredondado e articulado, permitindo que se fechem completamente para proteção. São onívoras, comendo frutas, folhas, insetos e pequenos vertebrados. Foto: Reprodução do Youtube Canal Poppylearn
Reprodução e expectativa de vida: Botam ovos em buracos na terra, que levam cerca de 70 a 90 dias para eclodir. Dependendo da espécie, podem viver entre 30 e 100 anos. Foto: Reprodução de Youtube e divulgação
Jabutis 1. Nome científico e origem: Os jabutis pertencem ao gênero Chelonoidis e são nativos da América do Sul, especialmente Brasil, Bolívia, Colômbia e Venezuela. Foto: - Ltshears (Trisha M Shears) /WWikimédia Commons
Habitat: Vivem em florestas tropicais, cerrados e áreas abertas, onde encontram abrigo entre troncos e vegetação. Foto: Reprodução de vídeo Programa Últimos Refúgios
Criação doméstica: São permitidos como pets no Brasil, mas precisam de autorização do IBAMA e de um ambiente espaçoso para se locomover. Foto: Flickr Ana Aurelio
Características e alimentação: Possuem casco alto e resistente, patas grossas adaptadas para o solo e se alimentam de frutas, folhas, flores e pequenos insetos Foto: Imagem de Rocheli Tugera por Pixabay
Reprodução e expectativa de vida: Botam de 4 a 8 ovos por ninhada, que demoram de 4 a 6 meses para eclodir. Podem viver entre 50 e 80 anos, com casos de exemplares centenários. Foto: Reprodução de Youtube
Cágados 1. Nome científico e origem: Os cágados pertencem à família Chelidae, com espécies como Phrynops geoffroanus, comuns na América do Sul e Central. Foto: João Manuel Lemos Lima/Wikimédia Commons
Habitat: Vivem em ambientes de água doce, como rios, lagos e pântanos, saindo ocasionalmente para terra firme. Foto: Flickr Flávio Cruvinel
Criação doméstica: Algumas espécies podem ser criadas como pets, desde que tenham aquaterrários adequados, com água limpa e local seco para descanso. Foto: Reprodução do Youtube Canal Julia Maciel
CaracterÃsticas e alimentaÃ§Ã£o: TÃªm casco achatado, pescoÃ§o longo e patas com membranas para nadar. SÃ£o onÃvoros, consumindo peixes, moluscos, insetos e vegetaÃ§Ã£o aquÃ¡tica. Foto: Flickr FundaÃ§Ã£o de Parques Municipais e ZoobotÃ¢nica
Reprodução e expectativa de vida: Botam ovos em terra firme, que levam cerca de 100 dias para eclodir. Sua expectativa de vida varia entre 30 e 60 anos. Foto: Reprodução do Youtube Canal César Barbosa.2