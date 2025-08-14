Entenda de uma vez por todas as diferenças entre tartarugas, jabutis e cágados

As tartarugas vivem na água salgada, têm patas em forma de nadadeiras e raramente saem para terra firme. Os jabutis são terrestres, têm casco alto e patas grossas adaptadas para andar no solo. Os cágados vivem em água doce, têm casco achatado e patas com membranas para nadar Foto: Imagem de Kanenori por Pixabay; Flickr Paula Luiza e Reprodução do Youtube