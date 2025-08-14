Flipar
Curioso vilarejo na Polônia tem casa invertida e maior piano do mundo
Trata-se de Szymbark, um simpático vilarejo que possui apenas 541 habitantes. Foto: Flickr aknad0 (aknad0)
O maior ícone local é a Casa de Cabeça para Baixo (Dom Do Góry Nogami), uma construção que literalmente inverte a lógica arquitetônica, com telhado no chão e fundação no ar. Foto: Flickr magro_kr
Mais do que uma atração turística, a obra é uma crítica artística ao período comunista na Polônia, simbolizando como as estruturas sociais estavam "invertidas" na época. Foto: Tomasz Sienicki/Wikimédia Commons
Para reforÃ§ar essa sensaÃ§Ã£o de desconstruÃ§Ã£o, suas janelas sÃ£o apenas decorativas e o interior foi projetado para causar desorientaÃ§Ã£o nos visitantes. Foto: Flickr Denis, Miracafe, Robert Kaleta, Weekend Wayt e moideniznunez
Além dessa casa inusitada, Szymbark abriga diversas atrações que combinam história, cultura e elementos curiosos. Foto: Henryk Bielamowicz/Wikimédia Commons
Entre elas estão a maior tábua de madeira do mundo, reconhecida pelo Guinness Book. Foto: Piotr J/Wikimédia Commons
Outro marco é um bunker soviético que recria experiências da Guerra Fria. Foto: Antekbojar/Wikimédia Commons
Em Szymbark, estÃ¡ localizado o piano mais longo do mundo, disponÃvel para os visitantes tocarem. Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @quickfactHQ
Por fim, na vila existem casas históricas transportadas da Sibéria, que contam a história de poloneses exilados. Foto: - Flickr Lucjan Palcar
A vila também é um centro de preservação da cultura da Caxúbia, uma minoria polonesa, e sede da Fundação de Educação e Promoção da Região. Foto: Przykuta/Wikimédia Commons
Muitas das instalações foram idealizadas por artistas locais e historiadores, tornando Szymbark um espaço onde a arquitetura é usada para contar histórias de opressão, resistência e identidade cultural. Foto: Flickr Irena Horodecka
O vilarejo se tornou um dos destinos turísticos mais visitados do norte da Polônia, atraindo visitantes que buscam experiências únicas, que misturam humor, reflexão e criatividade. Foto: Divulgação
Em Szymbark, os visitantes podem experimentar a culinária local, como peixes defumados e pães tradicionais, além de apreciar o artesanato típico. Foto: Divulgação
Além disso, Szymbark é cercada por paisagens naturais exuberantes, incluindo florestas e lagos típicos da região da Caxúbia. Foto: Flickr Katie
Pomerânia, distrito onde Szymbark está localizada, tem uma população de mais de 2,36 milhões de habitantes. Foto: Kapitel /Wikimédia Commons
A cidade fica localizada no norte da Europa, abrangendo partes da Alemanha e da Polônia, ao longo do Mar Báltico. Foto: Moahim /Wikimédia Commons
Ao longo da história, a Pomerânia foi disputada por diversos povos e reinos, incluindo eslavos, dinamarqueses, suecos, prussianos e alemães. Foto: Diego Delso /Wikimédia Commons
Após a Segunda Guerra Mundial, a Pomerânia foi dividida entre a Alemanha e a Polônia, com a parte oriental passando ao controle polonês e a população alemã sendo deslocada. Foto: Furfur /Wikimédia Commons
A região é conhecida por suas paisagens costeiras, lagos, florestas e cidades históricas, como Szczecin (Polônia) e Stralsund (Alemanha). Foto: - Darkone,Klugschnacker ,Mateusz War. e Dorota Kowalik/Wikimédia Commons
