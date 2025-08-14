Flipar
Cidades abaixo do nível do mar; veja
A região da Holanda foi formada por depósitos de sedimentos de rios e mares ao longo de milhares de anos. Grande parte do território é composta de planícies costeiras e terrenos aluviais, tornando-a naturalmente plana e sujeita a inundações. Foto: wernerredlich/Pixabay
O litoral holandês está localizado ao longo do Mar do Norte, que é uma região de baixa altitude e tem marés altas. Essa proximidade com o mar sempre colocou o território sob a ameaça de inundações. Foto: Imagem de Hendrik por Pixabay
Desde a Idade Média, os holandeses começaram a construir diques, canais e bombas para drenar as áreas alagadas e ampliar terras habitáveis ou para cultivo. Esses polders, como são chamados, são essencialmente terras drenadas que agora ficam abaixo do nível do mar, graças ao controle contínuo de água. Foto: pixabay
A localização abaixo do nível do mar pode ser vantajosa para a agricultura e ocupação urbana em áreas planas. Cada população se adapta para as condições da região. Além da Holanda, existe partes de outros países que também ficam abaixo do nível do mar. Veja alguns exemplos: Foto: Laura Montagnani pixabay
Amsterdã, Países Baixos: A capital holandesa tem cerca de 872 mil habitantes e ocupa uma área de 219 km². Grande parte da cidade está entre 0,5 e 6 metros abaixo do nível do mar, protegida por diques e sistemas de drenagem sofisticados que ajudam a controlar o fluxo de água. Foto: Txllxt TxllxT/Wikimedia Commons
-
Roterdã, Países Baixos: Roterdã possui 651 mil habitantes em uma área de 324 km². A cidade, cujo porto é um dos maiores do mundo, está em média 7 metros abaixo do nível do mar, dependendo fortemente de barreiras como o Maeslantkering para evitar inundações. Foto: Reprodução do Youtube Canal Draufsicht - the story from a Drone
-
Zoutkamp, Países Baixos: Uma vila no norte da Holanda com aproximadamente 500 habitantes, Zoutkamp se encontra cerca de 3 metros abaixo do nível do mar. É uma área agrícola protegida por diques e conhecida por seus canais. Foto: JosvanE wikimedia commons
-
Schokland, Países Baixos: Essa antiga ilha, atualmente no Noordoostpolder, Holanda, não é habitada, mas tem importância histórica. A área está aproximadamente 2 metros abaixo do nível do mar e é protegida de inundações, sendo um Patrimônio Mundial da UNESCO. Foto: Lucas Hirschegger - wikimedia commons
-
Baku, Azerbaijão: Capital do Azerbaijão, situada às margens do Mar Cáspio, Baku é habitada por cerca de 2,3 milhões de pessoas e se estende por uma área de 2.130 km². É a capital mais baixa do mundo, localizada a 28 metros abaixo do nível do mar, sendo um centro importante para a exploração de petróleo. Foto: Lloyd Alozie Unsplash
-
Nova Orleans, EUA: Localizada no estado da Louisiana, tem 370 mil habitantes e ocupa uma área de 906 km². Cerca de 70% da cidade está entre 1,5 e 6 metros abaixo do nível do mar, tornando-a vulnerável a inundações e furacões, protegida por sistemas de diques e bombas. Foto: João Francisco Unsplash
-
Jericó, Palestina: Situada no Vale do Jordão, Jericó tem uma população de 23 mil habitantes em uma área de 58 km². Localizada a 258 metros abaixo do nível do mar, é uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo. Foto: Mujaddara wikimedia commons
-
Calipatria, Califórnia, EUA: Localizada no Vale Imperial, na Califórnia, Calipatria tem cerca de 7.200 habitantes e uma área de 9,11 km². Está 56 metros abaixo do nível do mar e se destaca pela sua economia agrícola em uma região árida. Foto: Amin Eshaiker - wikimedia commons
-
Salton City, Califórnia, EUA: Situada no Vale de Coachella, esta cidade possui uma população de 5.000 pessoas e ocupa 57 km². Está em média 38 metros abaixo do nível do mar, sendo próxima ao Salton Sea, uma área com depressão natural. Foto: Adbar wikimedia commons
-
Dead Sea Resorts, Jordânia/Israel: Localizados ao redor do Mar Morto, esses resorts possuem poucos habitantes fixos e são focados no turismo de saúde e lazer. A região está em média a 430 metros abaixo do nível do mar, sendo o ponto mais baixo da Terra. Foto: Fallaner - wikimedia commons
-
A situação cria uma estranheza porque como pode uma área estar abaixo do nível do mar se fica à beira do Mar Morto? É que o "nível do mar" refere-se ao nível médio dos oceanos como referência global. Mesmo que os resorts do Mar Morto estejam na borda de um corpo de água, eles estão abaixo dessa referência. Por sinal, o Mar Morto não é mar. Apesar do nome, é um lago salgado. Foto: David Shankbone wikimedia commons
-
Bangkok, Tailândia: Localizada no Sudeste Asiático, Bangkok abriga cerca de 11 milhões de pessoas em 1.568 km². Partes da cidade estão a cerca de 1 metro abaixo do nível do mar, enfrentando risco de afundamento devido ao uso excessivo de lençóis freáticos e à elevação do nível dos oceanos Foto: wikiwand
-
Mértola, Portugal: Situada na região do Alentejo, Mértola é uma vila com cerca de 2.800 habitantes. Embora apenas partes estejam ligeiramente abaixo do nível do mar, sua proximidade ao Rio Guadiana e a áreas inundáveis a torna uma localização peculiar. Foto: Bextrel - wikimedia commons
-
Stockton, Califórnia, EUA: Localizada no Vale Central da Califórnia, Stockton tem uma população de cerca de 329 mil pessoas em 168 km². Algumas áreas da cidade estão cerca de 3 metros abaixo do nível do mar, agravado por subsistência do solo devido à extração excessiva de água subterrânea. Foto: LPS.1 - wikimedia commons
-
Fenwick Island, Delaware, EUA: Situada na costa leste dos EUA, Fenwick Island é um pequeno vilarejo com cerca de 400 habitantes. Algumas regiões estão 1 metro abaixo do nível do mar, enfrentando risco de inundações crescentes devido à elevação do nível do mar. Foto: Lionsatthegate37 - wikimedia commons
