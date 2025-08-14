Flipar
Empregado de abrigo encontra cachorro abandonado e resgate comove seguidores
Joanito teve uma surpresa quando se deparou com uma caixa abandonada em um local próximo do abrigo onde trabalha. Foto: Reprodução/PAWS Mauritius
Dentro, estava uma filhote de cachorro assustada, sem comida, água ou proteção. Foto: Reprodução/PAWS Mauritius
Apesar de o abrigo estar no limite da capacidade, o funcionário a levou para receber cuidados. Foto: Reprodução/Instagram
“Nunca viramos as costas para animais abandonados, pois somos a única chance deles de sobrevivência”, afirmou um representante da PAWS Mauritius. Foto: Reprodução/Instagram
Após receber atendimento veterinário, alimentação e abrigo, Hope — como foi batizada — recuperou peso e energia. Foto: Reprodução/PAWS Mauritius
-
A história, divulgada no Facebook da ONG, gerou grande indignação e comoção, atraindo centenas de comentários. Foto: Reprodução/Facebook
-
Sensibilizado, um homem chamado Voshan decidiu adotar o animal. "Em seu novo lar, ela saiu da concha e é uma cachorrinha feliz e mimada", disse o novo tutor. Foto: Reprodução/PAWS Mauritius
Como não existem câmeras na área, não foi possível identificar o responsável pelo abandono do cãozinho. Foto: Montagem/PAWS Mauritius
A ONG PAWS Mauritius não recebe recursos do governo local e é mantida unicamente por meio de doações, apoio de empresas e voluntários da região. Foto: Reprodução/Instagram
No Brasil, maltratar, ferir ou abandonar animais é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais. Foto: Reprodução/X
A pena varia de trÃªs meses a um ano de detenÃ§Ã£o e multa, podendo aumentar em casos de lesÃµes ou morte. Foto: Wikimedia Commons/Tet
Em 2020, a Lei nº 14.064 aumentou as punições para maus-tratos contra cães e gatos, estabelecendo reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de ter novos animais. Foto: Wikimedia Commons/James Petts
O Código Penal, no artigo 164, também prevê punição para abandono em propriedade alheia sem consentimento. Foto: Wikimedia Commons/Tet
Tais normas visam combater maus-tratos e reforçar a responsabilidade dos tutores. Foto: Julita/Pixabay
O abandono é considerado violência grave e deve ser denunciado à Polícia Militar, Ministério Público ou órgãos de proteção animal. Foto: Flickr - Jamin Gray
As Ilhas Maurício formam um país insular localizado no Oceano Índico, a leste de Madagascar, conhecido por suas praias paradisíacas e recifes de coral. Foto: Divulgação
O clima tropical favorece atividades como mergulho, vela e ecoturismo. O país é também lar de espécies únicas, como o "Dodo", ave extinta que virou símbolo nacional. Foto: Wikimedia Commons/BazzaDaRambler