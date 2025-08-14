Assine
Empregado de abrigo encontra cachorro abandonado e resgate comove seguidores

  • Joanito teve uma surpresa quando se deparou com uma caixa abandonada em um local próximo do abrigo onde trabalha.
    Joanito teve uma surpresa quando se deparou com uma caixa abandonada em um local próximo do abrigo onde trabalha. Foto: Reprodução/PAWS Mauritius
  • Dentro, estava uma filhote de cachorro assustada, sem comida, água ou proteção.
    Dentro, estava uma filhote de cachorro assustada, sem comida, água ou proteção. Foto: Reprodução/PAWS Mauritius
  • Apesar de o abrigo estar no limite da capacidade, o funcionário a levou para receber cuidados.
    Apesar de o abrigo estar no limite da capacidade, o funcionário a levou para receber cuidados. Foto: Reprodução/Instagram
  • “Nunca viramos as costas para animais abandonados, pois somos a única chance deles de sobrevivência”, afirmou um representante da PAWS Mauritius.
    “Nunca viramos as costas para animais abandonados, pois somos a única chance deles de sobrevivência”, afirmou um representante da PAWS Mauritius. Foto: Reprodução/Instagram
  • Após receber atendimento veterinário, alimentação e abrigo, Hope — como foi batizada — recuperou peso e energia.
    Após receber atendimento veterinário, alimentação e abrigo, Hope — como foi batizada — recuperou peso e energia. Foto: Reprodução/PAWS Mauritius
  • A história, divulgada no Facebook da ONG, gerou grande indignação e comoção, atraindo centenas de comentários.
    A história, divulgada no Facebook da ONG, gerou grande indignação e comoção, atraindo centenas de comentários. Foto: Reprodução/Facebook
  • Sensibilizado, um homem chamado Voshan decidiu adotar o animal. "Em seu novo lar, ela saiu da concha e é uma cachorrinha feliz e mimada", disse o novo tutor.
    Sensibilizado, um homem chamado Voshan decidiu adotar o animal. "Em seu novo lar, ela saiu da concha e é uma cachorrinha feliz e mimada", disse o novo tutor. Foto: Reprodução/PAWS Mauritius
  • Como não existem câmeras na área, não foi possível identificar o responsável pelo abandono do cãozinho.
    Como não existem câmeras na área, não foi possível identificar o responsável pelo abandono do cãozinho. Foto: Montagem/PAWS Mauritius
  • A ONG PAWS Mauritius não recebe recursos do governo local e é mantida unicamente por meio de doações, apoio de empresas e voluntários da região.
    A ONG PAWS Mauritius não recebe recursos do governo local e é mantida unicamente por meio de doações, apoio de empresas e voluntários da região. Foto: Reprodução/Instagram
  • No Brasil, maltratar, ferir ou abandonar animais é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais.
    No Brasil, maltratar, ferir ou abandonar animais é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais. Foto: Reprodução/X
  • A pena varia de trÃªs meses a um ano de detenÃ§Ã£o e multa, podendo aumentar em casos de lesÃµes ou morte.
    A pena varia de trÃªs meses a um ano de detenÃ§Ã£o e multa, podendo aumentar em casos de lesÃµes ou morte. Foto: Wikimedia Commons/Tet
  • Em 2020, a Lei nº 14.064 aumentou as punições para maus-tratos contra cães e gatos, estabelecendo reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de ter novos animais.
    Em 2020, a Lei nº 14.064 aumentou as punições para maus-tratos contra cães e gatos, estabelecendo reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de ter novos animais. Foto: Wikimedia Commons/James Petts
  • O Código Penal, no artigo 164, também prevê punição para abandono em propriedade alheia sem consentimento.
    O Código Penal, no artigo 164, também prevê punição para abandono em propriedade alheia sem consentimento. Foto: Wikimedia Commons/Tet
  • Tais normas visam combater maus-tratos e reforçar a responsabilidade dos tutores.
    Tais normas visam combater maus-tratos e reforçar a responsabilidade dos tutores. Foto: Julita/Pixabay
  • O abandono é considerado violência grave e deve ser denunciado à Polícia Militar, Ministério Público ou órgãos de proteção animal.
    O abandono é considerado violência grave e deve ser denunciado à Polícia Militar, Ministério Público ou órgãos de proteção animal. Foto: Flickr - Jamin Gray
  • As Ilhas Maurício formam um país insular localizado no Oceano Índico, a leste de Madagascar, conhecido por suas praias paradisíacas e recifes de coral.
    As Ilhas Maurício formam um país insular localizado no Oceano Índico, a leste de Madagascar, conhecido por suas praias paradisíacas e recifes de coral. Foto: Divulgação
  • O clima tropical favorece atividades como mergulho, vela e ecoturismo. O país é também lar de espécies únicas, como o "Dodo", ave extinta que virou símbolo nacional.
    O clima tropical favorece atividades como mergulho, vela e ecoturismo. O país é também lar de espécies únicas, como o "Dodo", ave extinta que virou símbolo nacional. Foto: Wikimedia Commons/BazzaDaRambler
