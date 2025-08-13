Flipar
Truques indecifráveis de grandes ilusionistas da História
-
Veja os maiores nomes do ilusionismo no mundo, em toda a história. Foto: Imagem de Manfred Antranias Zimmer por Pixabay
-
HARRY HOUDINI - O homem que Ã© sinÃŽnimo de ousadia no ilusionismo, um dos mais emblemÃ¡ticos de todos os tempos. HÃºngaro, nascido em 1874, migrou para os EtamarizUA e era mestre em fugas, soltando-se de caixas fechadas com cadeado. Foto: Public Domain
-
FU-MANCHU - Nascido David Tobias Bamberg, era britânico e dominava vários truques. O mais famoso era As Sombras Chinesas, em que ele usava as mãos para fazer figuras nas sombras. Foto: - dominio publico wkimedia commons
-
DAVID BLAINE - Americano, nascido em 4/4/1973, ele se projetou nos anos 1990, sua especialidade é a resistência: já foi "queimado", colocado em bloco de gelo e submerso em aquário. Foto: Reprodução Instagram
-
-
DAVID COPPERFIELD - Americano, nascido em 16/9/1956, mágico desde adolescente, tornou-se o mais famoso do mundo nos anos 1990, 11 vezes no Livro dos Recordes e com 21 prêmios Emmy. Já fez a Estátua da Liberdade desaparecer e depois reaparecer sobre o Grand Canyon e também atravessando a Muralha da China. Foto: Homer Liwag wikimedia commons
-
Uma curiosidade: Em 2018, David Copperfield foi obrigado pela JustiÃ§a a revelar o segredo de um truque porque um participante moveu processo alegando ter se ferido. No nÃºmero, pessoas da plateia reapareciam no fundo do palco. Copperfield revelou que, apÃ³s as cortinas caÃrem, elas eram conduzidas por passagens secretas. Foto: Homer Liwag wikimedia commons
-
DYNAMO - Steven Frayne nasceu em 1982 e adotou o apelido quando alguém o chamou de Dínamo numa exibição. É conhecido por andar sobre a água e descer andando em prédios, além de atravessar janelas e ler mentes. Foto: Reprodução Instagram
-
-
JASPER MASKELYNE - O britânico usou o ilusionismo para criar um exército falso, com tanques e quartéis, durante a II Guerra Mundial. Apelidado de Mago da Guerra, ele conseguiu enganar nazistas com truques, a ponto de afastar os inimigos. Morreu em 1973, aos 70 anos. Foto: - public domain Wikimedia Commons
-
CRISS ANGEL - Americano, nascido em 19/12/1967, é especialista em truques de levitação . Conseguiu dar a impressão de que andava sobre a água, flutuava sobre dois prédios e até se cortava ao meio. Premiado, foi eleito 6 vezes o Mágico do Ano. Foto: Reprodução Instagram
-
DAI VERNON - Único mágico cujo truque Houdini não conseguiu desvendar. O húngaro disse que conseguiria descobrir a magia olhando 3 vezes para a apresentação. Mas, com o truque da carta no baralho de Dai, ele não conseguiu perceber nada. Foto: Dominio Publico/Los Angeles Herald Examiner
-
-
SIEGFRIED FISCHBACHER - Ficou conhecido por um grave acidente: ao colocar a cabeça na boca de um tigre, foi mordido no pescoço e perdeu muito sangue. Mas sobreviveu. Ele sempre se apresentava com tigres e leões. Foto: Carol M. Highsmith/Library of Congress/Public Domain
-
URI GELLER - Ficou famoso nos anos 1970 e 1980 por dobrar colheres com o poder da mente. E ele se apresentava na TV ensinando as pessoas a fazerem o mesmo. Foto: Reprodução Instagram
-
TAMARIZ - Especialista em mágicas com cartas. Recebeu prêmios por suas criações e escreveu livros sobre o assunto. Foto: Reprodução de TV
-
-
HERBERT BECKER - Nascido em 15/2/1958 nos EUA, também atuou como dublê. Foi considerado o melhor mágico americano dos anos 1970 e fez programas de TV. Foto: Reprodução de TV
-
PENN E TELLER - Dupla americana de sucesso nos anos 1980, se diferenciava porque, às vezes, explicava o truque à plateia. Penn nasceu em 1955; Teller em 1948. Foto: pennandteller.com
-
INÉS, A MAGA - Especialista em fazer truques perto das pessoas, desafiando a descobrirem o segredo. sa cartas, moedas, anéis e vários objetos pequenos que possam ser vistos de perto pelo público Foto: Reprodução Instagram
-
-
KIO - Emil Teodórovich Girshfeld Renard é russo e ficou conhecido transformando mulheres em leões e fazendo pianos flutuarem. Trabalhou como ator em teatro de miniaturas e em circo antes de ser ilusionista. Foto: - wikipedia - dominio publico
-
YUNKE- Expert em surpresas. Em 2018 ele foi chamado para se apresentar antes do jogo do time de futebol Villarreal. Ao final, Yunke fez surgir o jogador Cazorla de dentro de um tubo que posteriormente estava vazio. Foto: Reprodução Instagram
-
PAULINO GIL - Seu show conta a história de Chequin, um viajante que acaba de chegar a um hotel. E ele cria situações de ilusão a partir daí. Foto: Reprodução Instagram
-
-
JORGE BLASS - Além de mágico, ficou famoso por ser ator. Espanhol, nascido em 1980, fez apresentações em televisão. Foto: Reprodução Instagram
-
HECTOR MANCHA - O espanhol foi campeão mundial de magia em 2015. Gosta de truques com relógios, carteiras, objetos simples, e de fazer os ingressos de seu show sumirem e reaparecerem. Foto: Reprodução Instagram
-
DERREN BROWN - Nascido na Inglaterra em 27/2/1971, ficou famoso a partir de 2010, quando uma série de TV levou seu nome. já conseguiu acertar o resultado da loteria e, surpreendentemente, convenceu um homem a cometer um assalto dentro de um avião. Foto: Reprodução Instagram
-
-
LANCE BURTON - Americano, nascido em 10/3/1960, é um mágico de sucesso em Las Vegas. Dedicado ao ilusionismo desde criança. Foto: Divulgação www.lanceburton.com
-
HOWARD THURSTON - Americano, nasceu em 1869 e morreu em 1936. Um dos maiores do século 20. Certa vez, ocupou 8 vagões em um trem para conseguir transportar todos seus materiais das apresentações. Foto: - Autor Desconhecido/Dominio Publico
-
MISTER M - Nascido em 14/6/1956, Leonard Montano, conhecido no Brasil como MIster M e em Portugal como Mágico da Máscara, notabilizou-se por revelar truques do ilusionismo. Foto: Divulgação TV Globo
-