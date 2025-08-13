Truques indecifráveis de grandes ilusionistas da História

DAVID COPPERFIELD - Americano, nascido em 16/9/1956, mágico desde adolescente, tornou-se o mais famoso do mundo nos anos 1990, 11 vezes no Livro dos Recordes e com 21 prêmios Emmy. Já fez a Estátua da Liberdade desaparecer e depois reaparecer sobre o Grand Canyon e também atravessando a Muralha da China. Foto: Homer Liwag wikimedia commons