Privilégio da natureza: lugares onde os arco-íris acontecem com frequência

Cachoeira Hukou - Província de Shaanxi, China - Localizada no Rio Amarelo, é famosa por suas quedas d'água impressionantes e a presença frequente de arco-íris, que ocorrem devido à dispersão da luz solar pelas gotículas de água em suspensão no ar, resultado da intensa correnteza e da força da queda d’água. Um destino encantador para fotógrafos e turistas. Foto: Reprodução do X @XinhuaTravel