Além do ‘tradicional’, conheça os diferentes tipos de ninhos

Coruja-buraqueira (Athene cunicularia): Em vez de construir ninhos em árvores, essa coruja cava buracos no chão para criar seu lar. Ela também se apropria de tocas abandonadas de outros animais, como tatus, e costuma decorar a entrada com esterco para atrair insetos que ela come. Foto: Flickr Celso Santos de Castro Juniorrc