Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Além do ‘tradicional’, conheça os diferentes tipos de ninhos

FL
Flipar
  • Em geral, os ninhos são feitos de materiais naturais, como galhos, folhas, barro e penas. Eles variam bastante em tamanho, forma e localização, dependendo da espécie e do habitat.
    Em geral, os ninhos são feitos de materiais naturais, como galhos, folhas, barro e penas. Eles variam bastante em tamanho, forma e localização, dependendo da espécie e do habitat. Foto: Flickr Bryan J Smith
  • Alguns animais constroem ninhos que realmente se destacam pela complexidade, criatividade ou pelo uso único de materiais. Veja alguns dos mais curiosos:
    Alguns animais constroem ninhos que realmente se destacam pela complexidade, criatividade ou pelo uso único de materiais. Veja alguns dos mais curiosos: Foto: Flickr wskury
  • JoÃ£o-de-barro (Furnarius rufus): Famoso por construir seu ninho de barro em formato de forno, com uma entrada voltada para baixo, o que ajuda a proteger do clima e de predadores.
    JoÃ£o-de-barro (Furnarius rufus): Famoso por construir seu ninho de barro em formato de forno, com uma entrada voltada para baixo, o que ajuda a proteger do clima e de predadores. Foto: Dario Sanches/WikimÃ©dia Commons
  • Pássaro-tecelão (Ploceidae, família): Constrói ninhos intricados, parecidos com cestas suspensas, tecendo folhas e gramas em ramos. Em algumas espécies, os machos constroem várias opções para atrair as fêmeas.
    Pássaro-tecelão (Ploceidae, família): Constrói ninhos intricados, parecidos com cestas suspensas, tecendo folhas e gramas em ramos. Em algumas espécies, os machos constroem várias opções para atrair as fêmeas. Foto: Charles J. Sharp/Wikimédia Commons
  • Andorinha-do-mar-inca (Thalasseus elegans): Essa ave faz seus ninhos em penhascos e locais altos, geralmente em colônias grandes, e utiliza algas e até pequenos ossos para construir ninhos em áreas difíceis de alcançar
    Andorinha-do-mar-inca (Thalasseus elegans): Essa ave faz seus ninhos em penhascos e locais altos, geralmente em colônias grandes, e utiliza algas e até pequenos ossos para construir ninhos em áreas difíceis de alcançar Foto: Flickr shinesonittwice1
  • Formiga tecelã (Oecophylla smaragdina): Elas criam ninhos suspensos em árvores, unindo folhas usando um "fio de seda" que suas larvas produzem, formando estruturas que podem abranger várias folhas, como pequenos condomínios.
    Formiga tecelã (Oecophylla smaragdina): Elas criam ninhos suspensos em árvores, unindo folhas usando um "fio de seda" que suas larvas produzem, formando estruturas que podem abranger várias folhas, como pequenos condomínios. Foto: Flickr Carlton Astronomy
  • Peixe baiacu japonês (Torquigener albomaculosus): Machos dessa espécie desenham complexos padrões circulares na areia para atrair as fêmeas. Esses padrões, que lembram mandalas, são feitos com o movimento de suas barbatanas e ajudam a abrigar os ovos.
    Peixe baiacu japonês (Torquigener albomaculosus): Machos dessa espécie desenham complexos padrões circulares na areia para atrair as fêmeas. Esses padrões, que lembram mandalas, são feitos com o movimento de suas barbatanas e ajudam a abrigar os ovos. Foto: Reprodução do X @JACsciart
  • Coruja-buraqueira (Athene cunicularia): Em vez de construir ninhos em árvores, essa coruja cava buracos no chão para criar seu lar. Ela também se apropria de tocas abandonadas de outros animais, como tatus, e costuma decorar a entrada com esterco para atrair insetos que ela come.
    Coruja-buraqueira (Athene cunicularia): Em vez de construir ninhos em árvores, essa coruja cava buracos no chão para criar seu lar. Ela também se apropria de tocas abandonadas de outros animais, como tatus, e costuma decorar a entrada com esterco para atrair insetos que ela come. Foto: Flickr Celso Santos de Castro Juniorrc
  • Macaco-barrigudo (Lagothrix lagotricha): Embora muitos macacos não construam ninhos, o macaco-barrigudo, comum na Amazônia, faz plataformas de folhas nas árvores para descansar e dormir, especialmente quando se sentem ameaçados ou querem manter seus filhotes seguros.
    Macaco-barrigudo (Lagothrix lagotricha): Embora muitos macacos não construam ninhos, o macaco-barrigudo, comum na Amazônia, faz plataformas de folhas nas árvores para descansar e dormir, especialmente quando se sentem ameaçados ou querem manter seus filhotes seguros. Foto: Reprodução de Rede Social
  • Pinguim-de-adélia (Pygoscelis adeliae): Constrói ninhos de pedras que coleta com grande cuidado. Esses ninhos protegem os ovos do contato direto com o gelo e ajudam na drenagem, mantendo os filhotes secos e aquecidos.
    Pinguim-de-adélia (Pygoscelis adeliae): Constrói ninhos de pedras que coleta com grande cuidado. Esses ninhos protegem os ovos do contato direto com o gelo e ajudam na drenagem, mantendo os filhotes secos e aquecidos. Foto: Creative Commons
  • Pardal-do-mar-vermelho (Passeridae, família): Constrói grandes estruturas de ninho no chão, mas o interessante é que esses ninhos geralmente são comunais. As fêmeas constroem câmaras individuais, mas o ninho compartilha uma base gigante e ramificada.
    Pardal-do-mar-vermelho (Passeridae, família): Constrói grandes estruturas de ninho no chão, mas o interessante é que esses ninhos geralmente são comunais. As fêmeas constroem câmaras individuais, mas o ninho compartilha uma base gigante e ramificada. Foto: EcoStudies Institute
  • Águia-careca (Haliaeetus leucocephalus): Essa águia americana constrói alguns dos maiores ninhos de aves do mundo. Com galhos e gravetos, os casais constroem seus ninhos nas árvores, e eles podem chegar a mais de 3 metros de profundidade e pesar cerca de uma tonelada.
    Águia-careca (Haliaeetus leucocephalus): Essa águia americana constrói alguns dos maiores ninhos de aves do mundo. Com galhos e gravetos, os casais constroem seus ninhos nas árvores, e eles podem chegar a mais de 3 metros de profundidade e pesar cerca de uma tonelada. Foto: Creative Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay