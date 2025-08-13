Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Árvore de tronco avermelhado simboliza o Brasil; conheça curiosidades

FL
Flipar
  • A árvore se tornou oficialmente um símbolo nacional em 7 de dezembro de 1978, por meio da Lei nº 6607.
    A árvore se tornou oficialmente um símbolo nacional em 7 de dezembro de 1978, por meio da Lei nº 6607. Foto: Youtube/ Ribamar Guimarães "o Bom Maranhense"
  • Com o nome científico de Paubrasilia echinata, o pau-brasil também é chamado de arabutã, ibirapiranga , pau-de-tinta, pau-pernambuco e pau-rosado.
    Com o nome científico de Paubrasilia echinata, o pau-brasil também é chamado de arabutã, ibirapiranga , pau-de-tinta, pau-pernambuco e pau-rosado. Foto: Der Kolonist - WIKIMEDIA COMMONS
  • O pau-brasil está presente numa ampla extensão que abrange Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
    O pau-brasil está presente numa ampla extensão que abrange Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Foto: Reprodução TV Globo
  • A árvore alcança entre 10 e 15 metros de altura. Tem casca de coloração cinza, num tom escuro, e um tronco reto.
    A árvore alcança entre 10 e 15 metros de altura. Tem casca de coloração cinza, num tom escuro, e um tronco reto. Foto: Jani Pereira wikimedia commons
  • As flores têm quatro pétalas amarelas e uma menor, vermelhs. No centro ficam 10 estames e um pistilo, que é a parte reprodutiva da flor.
    As flores têm quatro pétalas amarelas e uma menor, vermelhs. No centro ficam 10 estames e um pistilo, que é a parte reprodutiva da flor. Foto: M. A. P. Accardo Filho. wikimedia commons
  • Nos ramos que ficam bem cheios, as flores formam arranjos bonitos que se destacam na paisagem. E essas flores são bastante aromáticas. Bonitas e cheirosas.
    Nos ramos que ficam bem cheios, as flores formam arranjos bonitos que se destacam na paisagem. E essas flores são bastante aromáticas. Bonitas e cheirosas. Foto: Reprodução TV Globo
  • Os frutos são vagens que têm espinhos, o que acaba afastando pássaros. E as sementes são soltas quando o fruto é torcido, facilitando a dispersão
    Os frutos são vagens que têm espinhos, o que acaba afastando pássaros. E as sementes são soltas quando o fruto é torcido, facilitando a dispersão Foto: Reprodução TV Globo
  • Apesar de sua importância, o pau-brasil está na lista do Ibama de espécies ameaçadas de extinção. Sua condição é considerada "vulnerável".
    Apesar de sua importância, o pau-brasil está na lista do Ibama de espécies ameaçadas de extinção. Sua condição é considerada "vulnerável". Foto: Afren - wikimedia commons
  • A União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais também aponta o risco para o pau-brasil. A árvore está na categoria "em perigo".
    A União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais também aponta o risco para o pau-brasil. A árvore está na categoria "em perigo". Foto: Imagem de sierramurray por Pixabay
  • O município de São Lourenço da Mata, em Pernambuco, é considerado a capital nacional do pau-brasil.
    O município de São Lourenço da Mata, em Pernambuco, é considerado a capital nacional do pau-brasil. Foto: Portal da Copa/ME wikimedia commons
  • 50 mil mudas da espécie foram plantadas na Estação Ecológica de Tapacurá, que pertence à Universidade Federal Rural de Pernambuco.
    50 mil mudas da espécie foram plantadas na Estação Ecológica de Tapacurá, que pertence à Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foto: Mozart Souto FlickR
  • Também fica em Pernambuco um museu dedicado à preservação da memória do pau-brasil, no município de Glória do Goitá. Estudantes podem aprender sobre a árvore e a madeira nobre que ela representa.
    Também fica em Pernambuco um museu dedicado à preservação da memória do pau-brasil, no município de Glória do Goitá. Estudantes podem aprender sobre a árvore e a madeira nobre que ela representa. Foto: Reprodução TV Globo
  • O tronco avermelhado do pau-brasil, como mostra esse exemplar que fica no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, revela sua característica mais chamativa: uma espécie de corante natural .
    O tronco avermelhado do pau-brasil, como mostra esse exemplar que fica no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, revela sua característica mais chamativa: uma espécie de corante natural . Foto: Mauroguanandi - wikimedia commons
  • Durante séculos, a espécie de 'tinta' vermelha naturalmente proveniente da árvore tornou o pau-brasil um recurso de grande valor. Seu corante era usado para a confecção de roupas.
    Durante séculos, a espécie de 'tinta' vermelha naturalmente proveniente da árvore tornou o pau-brasil um recurso de grande valor. Seu corante era usado para a confecção de roupas. Foto: Museu Glória do Goitá - pau-brasil- Reprodução TV Globo
  • O vermelho era a cor das vestimentas de reis, rainhas, papas, bispos. Predominou na nobreza e na cúpula religiosa por centenas de anos, o que impulsionou a exploração do pau-brasil. Na foto, o Papa Clemente XIII (1536- 1605)
    O vermelho era a cor das vestimentas de reis, rainhas, papas, bispos. Predominou na nobreza e na cúpula religiosa por centenas de anos, o que impulsionou a exploração do pau-brasil. Na foto, o Papa Clemente XIII (1536- 1605) Foto: Domínio público
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay