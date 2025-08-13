Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Os atóis mais impressionantes do planeta; entenda essa formação natural

FL
Flipar
  • Mais de 70% da superfície da Terra é coberta por água. No entanto, em oceanos, existem os famosos atóis, que representam ilhas oceânicas em forma de anel com estrutura coralínea e de outros invertebra­dos. Elas, portanto, constituem em seu in­terior uma lagoa, sem nenhuma aparente conexão com as rochas da Crosta.
    Mais de 70% da superfície da Terra é coberta por água. No entanto, em oceanos, existem os famosos atóis, que representam ilhas oceânicas em forma de anel com estrutura coralínea e de outros invertebra­dos. Elas, portanto, constituem em seu in­terior uma lagoa, sem nenhuma aparente conexão com as rochas da Crosta. Foto: Divulgação
  • Estas formações corais, circulares ou ovaladas são ecossistemas vibrantes, que abrigam uma diversidade de vida marinha que muitas vezes não pode ser encontrada em nenhum outro lugar.
    Estas formações corais, circulares ou ovaladas são ecossistemas vibrantes, que abrigam uma diversidade de vida marinha que muitas vezes não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Foto: Reprodução de Facebook Kure Atoll Conservancy
  • Eles sÃ£o ilhas coralinas, geralmente em forma de anel, que circundam uma lagoa central. AlÃ©m disso, se formam ao redor dos picos submersos de vulcÃµes extintos e desempenham um papel crucial na cultura e na subsistÃªncia das comunidades locais.
    Eles sÃ£o ilhas coralinas, geralmente em forma de anel, que circundam uma lagoa central. AlÃ©m disso, se formam ao redor dos picos submersos de vulcÃµes extintos e desempenham um papel crucial na cultura e na subsistÃªncia das comunidades locais. Foto: Imagem UNESCO
  • Famoso por seus testes nucleares no passado, o Atol de Bikini é um dos mais belos do mundo. Nele, a vida marinha tem mostrado uma capacidade incrível de se recuperar, tornando-se um local singular para mergulho com relíquias subaquáticas únicas.
    Famoso por seus testes nucleares no passado, o Atol de Bikini é um dos mais belos do mundo. Nele, a vida marinha tem mostrado uma capacidade incrível de se recuperar, tornando-se um local singular para mergulho com relíquias subaquáticas únicas. Foto: Reprodução de Facebook Skynews Astronomia
  • Eles são ilhas coralinas, geralmente em forma de anel, que circundam uma lagoa central. Além disso, se formam ao redor dos picos submersos de vulcões extintos e desempenham um papel crucial na cultura e na subsistência das comunidades locais.
    Eles são ilhas coralinas, geralmente em forma de anel, que circundam uma lagoa central. Além disso, se formam ao redor dos picos submersos de vulcões extintos e desempenham um papel crucial na cultura e na subsistência das comunidades locais. Foto: Imagem UNESCO
  • O atol remoto de Chagos é um dos maiores do mundo e um laboratório natural para cientistas estudarem ecossistemas intocados e a conservação marinha.
    O atol remoto de Chagos é um dos maiores do mundo e um laboratório natural para cientistas estudarem ecossistemas intocados e a conservação marinha. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Famoso por seus testes nucleares no passado, o Atol de Bikini é um dos mais belos do mundo. Nele, a vida marinha tem mostrado uma capacidade incrível de se recuperar, tornando-se um local singular para mergulho com relíquias subaquáticas únicas.
    Famoso por seus testes nucleares no passado, o Atol de Bikini é um dos mais belos do mundo. Nele, a vida marinha tem mostrado uma capacidade incrível de se recuperar, tornando-se um local singular para mergulho com relíquias subaquáticas únicas. Foto: Reprodução de Facebook Skynews Astronomia
  • O atol remoto de Chagos é um dos maiores do mundo e um laboratório natural para cientistas estudarem ecossistemas intocados e a conservação marinha.
    O atol remoto de Chagos é um dos maiores do mundo e um laboratório natural para cientistas estudarem ecossistemas intocados e a conservação marinha. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • O Aldabra, em Seychelles, é o segundo maior atol de coral do mundo e um Patrimônio Mundial da UNESCO. Sua inacessibilidade ajudou a preservar seu ecossistema único, tornando-o um dos últimos refúgios intocados do planeta.
    O Aldabra, em Seychelles, é o segundo maior atol de coral do mundo e um Patrimônio Mundial da UNESCO. Sua inacessibilidade ajudou a preservar seu ecossistema único, tornando-o um dos últimos refúgios intocados do planeta. Foto: Imagens da UNESCO
  • Localizado no coração do Triângulo de Coral, nas Filipinas, o Tubbataha Reefs Natural Park apresenta recifes de corais intactos e uma abundância de vida marinha.
    Localizado no coração do Triângulo de Coral, nas Filipinas, o Tubbataha Reefs Natural Park apresenta recifes de corais intactos e uma abundância de vida marinha. Foto: Imagem UNESCO
  • O atol de Turneffe, em Belize, é um destino de destaque para o ecoturismo, com uma vasta gama de atividades aquáticas em um dos ambientes marinhos mais biodiversos do Caribe.
    O atol de Turneffe, em Belize, é um destino de destaque para o ecoturismo, com uma vasta gama de atividades aquáticas em um dos ambientes marinhos mais biodiversos do Caribe. Foto: Divulgação
  • As Maldivas são sinônimo de atóis incríveis. Entre eles, está o Malé do Sul, que possui resorts de luxo, foco na sustentabilidade e na conservação da natureza.
    As Maldivas são sinônimo de atóis incríveis. Entre eles, está o Malé do Sul, que possui resorts de luxo, foco na sustentabilidade e na conservação da natureza. Foto: Divulgação
  • Também nas Maldivas, o atol de Baa é uma reserva da Biosfera da UNESCO e famoso pela estação das manta-rays, onde estes diversos animais em grande número, oferecendo um espetáculo natural sem igual.
    Também nas Maldivas, o atol de Baa é uma reserva da Biosfera da UNESCO e famoso pela estação das manta-rays, onde estes diversos animais em grande número, oferecendo um espetáculo natural sem igual. Foto: Divulgação
  • Localizado no coração do Triângulo de Coral, nas Filipinas, o Tubbataha Reefs Natural Park apresenta recifes de corais intactos e uma abundância de vida marinha.
    Localizado no coração do Triângulo de Coral, nas Filipinas, o Tubbataha Reefs Natural Park apresenta recifes de corais intactos e uma abundância de vida marinha. Foto: Imagem UNESCO
  • Ari é um atol também das Maldivas. Ele é conhecido pelos seus pontos de mergulho e pelos encontros próximos com a vida selvagem marinha.
    Ari é um atol também das Maldivas. Ele é conhecido pelos seus pontos de mergulho e pelos encontros próximos com a vida selvagem marinha. Foto: Divulgação
  • O atol de Turneffe, em Belize, é um destino de destaque para o ecoturismo, com uma vasta gama de atividades aquáticas em um dos ambientes marinhos mais biodiversos do Caribe.
    O atol de Turneffe, em Belize, é um destino de destaque para o ecoturismo, com uma vasta gama de atividades aquáticas em um dos ambientes marinhos mais biodiversos do Caribe. Foto: Divulgação
  • Localizado a mais de mil quilômetros ao sul do Havaí, Palmyra é um refúgio para a pesquisa científica e conservação marinha. Ele serve também de laboratório natural para o estudo da biodiversidade e das mudanças climáticas.
    Localizado a mais de mil quilômetros ao sul do Havaí, Palmyra é um refúgio para a pesquisa científica e conservação marinha. Ele serve também de laboratório natural para o estudo da biodiversidade e das mudanças climáticas. Foto: Divulgação
  • As Maldivas são sinônimo de atóis incríveis. Entre eles, está o Malé do Sul, que possui resorts de luxo, foco na sustentabilidade e na conservação da natureza.
    As Maldivas são sinônimo de atóis incríveis. Entre eles, está o Malé do Sul, que possui resorts de luxo, foco na sustentabilidade e na conservação da natureza. Foto: Divulgação
  • O atol de Tupai, na Polinésia Francesa, é um santuário de beleza e tranquilidade. Além disso, tem águas cristalinas e praias de areia branca ideais para o ecoturismo consciente.
    O atol de Tupai, na Polinésia Francesa, é um santuário de beleza e tranquilidade. Além disso, tem águas cristalinas e praias de areia branca ideais para o ecoturismo consciente. Foto: Flickr Stephan Debelle
  • Também nas Maldivas, o atol de Baa é uma reserva da Biosfera da UNESCO e famoso pela estação das manta-rays, onde estes diversos animais em grande número, oferecendo um espetáculo natural sem igual.
    Também nas Maldivas, o atol de Baa é uma reserva da Biosfera da UNESCO e famoso pela estação das manta-rays, onde estes diversos animais em grande número, oferecendo um espetáculo natural sem igual. Foto: Divulgação
  • Ari é um atol também das Maldivas. Ele é conhecido pelos seus pontos de mergulho e pelos encontros próximos com a vida selvagem marinha.
    Ari é um atol também das Maldivas. Ele é conhecido pelos seus pontos de mergulho e pelos encontros próximos com a vida selvagem marinha. Foto: Divulgação
  • Localizado a mais de mil quilômetros ao sul do Havaí, Palmyra é um refúgio para a pesquisa científica e conservação marinha. Ele serve também de laboratório natural para o estudo da biodiversidade e das mudanças climáticas.
    Localizado a mais de mil quilômetros ao sul do Havaí, Palmyra é um refúgio para a pesquisa científica e conservação marinha. Ele serve também de laboratório natural para o estudo da biodiversidade e das mudanças climáticas. Foto: Divulgação
  • O atol de Tupai, na Polinésia Francesa, é um santuário de beleza e tranquilidade. Além disso, tem águas cristalinas e praias de areia branca ideais para o ecoturismo consciente.
    O atol de Tupai, na Polinésia Francesa, é um santuário de beleza e tranquilidade. Além disso, tem águas cristalinas e praias de areia branca ideais para o ecoturismo consciente. Foto: Flickr Stephan Debelle
  • O Atol de Oeno possui praias de areia rosa, situadas a oeste da Ilha Pitcairn. É pouco visitado e tem uma lagoa azul-turquesa, com a rica vida marinha que prospera em suas águas protegidas.
    O Atol de Oeno possui praias de areia rosa, situadas a oeste da Ilha Pitcairn. É pouco visitado e tem uma lagoa azul-turquesa, com a rica vida marinha que prospera em suas águas protegidas. Foto: - Divulgação
  • Parte da barreira de corais de Belize, o Atol de Glovers é um Patrimônio Mundial da UNESCO, com oportunidades de mergulho e snorkeling. Além de promover práticas de turismo responsáveis e sustentáveis que garantem a preservação do atol para as futuras gerações.
    Parte da barreira de corais de Belize, o Atol de Glovers é um Patrimônio Mundial da UNESCO, com oportunidades de mergulho e snorkeling. Além de promover práticas de turismo responsáveis e sustentáveis que garantem a preservação do atol para as futuras gerações. Foto: Divulgação
  • Engana-se quem acha que o Brasil não possui atóis. Único atol do Atlântico Sul e situado a cerca de 260 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte, o Rocas é um refúgio biológico.
    Engana-se quem acha que o Brasil não possui atóis. Único atol do Atlântico Sul e situado a cerca de 260 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte, o Rocas é um refúgio biológico. Foto: Flickr Igor Pinheiro
  • Este patrimônio natural, declarado Reserva da Biosfera pela UNESCO, é crucial para a pesquisa científica e a conservação da biodiversidade marinha.
    Este patrimônio natural, declarado Reserva da Biosfera pela UNESCO, é crucial para a pesquisa científica e a conservação da biodiversidade marinha. Foto: Divulgação
  • No Atol das Rocas as atividades humanas são rigorosamente controladas para garantir a preservação deste ecossistema único. É um modelo de conservação marinha, evidenciando o compromisso do Brasil com a proteção de seus recursos naturais.
    No Atol das Rocas as atividades humanas são rigorosamente controladas para garantir a preservação deste ecossistema único. É um modelo de conservação marinha, evidenciando o compromisso do Brasil com a proteção de seus recursos naturais. Foto: Flickr Igor Pinheiro
  • O Atol de Oeno possui praias de areia rosa, situadas a oeste da Ilha Pitcairn. É pouco visitado e tem uma lagoa azul-turquesa, com a rica vida marinha que prospera em suas águas protegidas.
    O Atol de Oeno possui praias de areia rosa, situadas a oeste da Ilha Pitcairn. É pouco visitado e tem uma lagoa azul-turquesa, com a rica vida marinha que prospera em suas águas protegidas. Foto: - Divulgação
  • Com uma rica vida selvagem, ele inclui aves marinhas, tartarugas e uma vasta gama de vida marinha que utiliza o atol como área de alimentação e reprodução
    Com uma rica vida selvagem, ele inclui aves marinhas, tartarugas e uma vasta gama de vida marinha que utiliza o atol como área de alimentação e reprodução Foto: - Flickr Lucas Rocha
  • Parte da barreira de corais de Belize, o Atol de Glovers é um Patrimônio Mundial da UNESCO, com oportunidades de mergulho e snorkeling. Além de promover práticas de turismo responsáveis e sustentáveis que garantem a preservação do atol para as futuras gerações.
    Parte da barreira de corais de Belize, o Atol de Glovers é um Patrimônio Mundial da UNESCO, com oportunidades de mergulho e snorkeling. Além de promover práticas de turismo responsáveis e sustentáveis que garantem a preservação do atol para as futuras gerações. Foto: Divulgação
  • Engana-se quem acha que o Brasil não possui atóis. Único atol do Atlântico Sul e situado a cerca de 260 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte, o Rocas é um refúgio biológico.
    Engana-se quem acha que o Brasil não possui atóis. Único atol do Atlântico Sul e situado a cerca de 260 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte, o Rocas é um refúgio biológico. Foto: Flickr Igor Pinheiro
  • Este patrimônio natural, declarado Reserva da Biosfera pela UNESCO, é crucial para a pesquisa científica e a conservação da biodiversidade marinha.
    Este patrimônio natural, declarado Reserva da Biosfera pela UNESCO, é crucial para a pesquisa científica e a conservação da biodiversidade marinha. Foto: Divulgação
  • No Atol das Rocas as atividades humanas são rigorosamente controladas para garantir a preservação deste ecossistema único. É um modelo de conservação marinha, evidenciando o compromisso do Brasil com a proteção de seus recursos naturais.
    No Atol das Rocas as atividades humanas são rigorosamente controladas para garantir a preservação deste ecossistema único. É um modelo de conservação marinha, evidenciando o compromisso do Brasil com a proteção de seus recursos naturais. Foto: Flickr Igor Pinheiro
  • Com uma rica vida selvagem, ele inclui aves marinhas, tartarugas e uma vasta gama de vida marinha que utiliza o atol como área de alimentação e reprodução
    Com uma rica vida selvagem, ele inclui aves marinhas, tartarugas e uma vasta gama de vida marinha que utiliza o atol como área de alimentação e reprodução Foto: - Flickr Lucas Rocha
  • Além da beleza, os atóis são vitais para a saúde dos oceanos do mundo, abrigando uma diversidade de vida crucial para o equilíbrio ecológico. O foco é proteger e respeitar estes ecossistemas frágeis e passar esse ensinamento a habitantes e visitantes.
    Além da beleza, os atóis são vitais para a saúde dos oceanos do mundo, abrigando uma diversidade de vida crucial para o equilíbrio ecológico. O foco é proteger e respeitar estes ecossistemas frágeis e passar esse ensinamento a habitantes e visitantes. Foto: Reprodução do X @50Reefs
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay