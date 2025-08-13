Flipar
Atenção! Saiba como identificar os ‘cafés fake’ que geram alerta nas redes
Conhecidos como "café fakes" ou "cafakes", esses produtos podem conter misturas de outros grãos, palha e até substâncias como milho torrado, cevada, centeio, serragem, amidos e argila, usados para reduzir custos e aumentar o volume. Foto: Imagem de motomoto sc por Pixabay
A adição de argila, por sua vez, pode expor o consumidor a metais pesados, como cádmio e chumbo, prejudicando o sistema nervoso, fígado e rins. Foto: reprodução/sbt
“Se o produto não possui registro ou informações claras sobre sua composição, o consumidor pode estar ingerindo substâncias desconhecidas que afetam sua saúde”, afirmou à CNN Brasil a nutróloga Gabriela Addor. Foto: reprodução/sbt
Para identificar fraudes, especialistas recomendam testes simples, como observar se o pÃ³ boia em Ã¡gua fria (indicando pureza) ou afunda rapidamente (sinal de adulteraÃ§Ã£o). Foto: - Marcelo Camargo/AgÃªncia Brasil
Outra dica é: textura muito fina ou brilho excessivo podem indicar a presença de farinhas ou açúcar caramelizado. Foto: elias shariff falla pixabay
Por outro lado, o sabor e o aroma — que se parecem muito com os cafés "verdadeiros" — podem enganar , dificultando a identificação por consumidores comuns. Foto: - Marcelo Casal Jr./Agencia Brasil
Apesar de nÃ£o ser cafÃ© puro, suas embalagens imitam marcas famosas, com a descriÃ§Ã£o "pÃ³ para preparo de bebida sabor cafÃ©" em letras pequenas, o que pode confundir consumidores. Foto: reproduÃ§Ã£o
Um exemplo é a marca "Melissa", que imitou as cores da embalagem da Melitta e adotou um nome parecido, induzindo ao erro. Foto: divulgação/abic
"Os dois produtos sÃ£o permitidos. A questÃ£o Ã© que a composiÃ§Ã£o deles Ã© diferente, por mais que, Ã s vezes, algumas estratÃ©gias publicitÃ¡rias te faÃ§am acreditar que vocÃª estÃ¡ levando uma coisa, enquanto na verdade Ã© outra", disse ao g1 a nutricionista Mariana Ribeiro. Foto: reproduÃ§Ã£o/tv band
Esses produtos podem se enquadrar em categorias legais como "mistura para preparo de alimentos" ou "preparados sÃ³lidos", mas nem sempre deixam claro sua composiÃ§Ã£o. Foto: pixabay
Para evitar produtos adulterados, especialistas sugerem comprar de marcas confiáveis e optar por produtos com certificação, como o selo da Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), que indica que o café foi testado e aprovado. Foto: reprodução/tv band
Outras sugestões são: evitar produtos muito baratos e dar preferência para café em grãos, que tem menor chance de ser adulterado. Foto: Imagem de Chris por Pixabay
A venda de café falsificado é considerada infração grave pelo Código de Defesa do Consumidor e está sujeita a penalidades. Foto: freepik/valeria_aksakova
Em meados de fevereiro, o governo federal apreendeu produtos suspeitos de serem "café fake" em fábricas de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, após denúncias de fraude. Foto: Divulgação/Ministério da Agricultura
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) também confiscou a matéria-prima usada e investiga se os produtos classificados como "pó sabor café" se enquadram na legislação ou configuram fraude. Foto: Carlos Silva/Mapa
Nas fiscalizações, foram encontradas irregularidades, como uso de cascas, grãos defeituosos e aromatizantes, sem a presença da polpa do café, apesar de mencionada nas embalagens. Foto: pixabay
Apesar das polêmicas, as empresas alegam que informam na embalagem tratar-se de "pó sabor café" e que possuem autorização da Anvisa. Foto: AmericanAez220 pixabay