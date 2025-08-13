Cataratas e cachoeiras deslumbrantes em diferentes lugares do mundo

Assine
  Em 31/1/1542, as Cataratas do Iguaçu foram descobertas pelo conquistador espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Imagine o seu assombro ao perceber as gigantescas quedas d'água que viriam a se tornar um marco da natureza no planeta!
    Em 31/1/1542, as Cataratas do Iguaçu foram descobertas pelo conquistador espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Imagine o seu assombro ao perceber as gigantescas quedas d'água que viriam a se tornar um marco da natureza no planeta! Foto: Enaldo Valadares wikimedia commons
  Hoje, esse monumento natural, considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, é um dos lugares mais visitados por turistas no Brasil. Inclusive, lançou um novo passeio, para contemplação do pôr do sol, conforme o FLIPAR mostrou na galeria sobre a história das Cataratas do Iguaçu. Veja a galeria que tem o título "Novo passeio oferece visão do pôr do sol nas Cataratas do Iguaçu"
    Hoje, esse monumento natural, considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, é um dos lugares mais visitados por turistas no Brasil. Inclusive, lançou um novo passeio, para contemplação do pôr do sol, conforme o FLIPAR mostrou na galeria sobre a história das Cataratas do Iguaçu. Veja a galeria que tem o título "Novo passeio oferece visão do pôr do sol nas Cataratas do Iguaçu" Foto: Nanosmile wikimedia commons
  O complexo tem 275 cachoeiras ao longo de 2,7 km do rio Iguaçu. A maioria das quedas fica na faixa de 64 metros de altura. Elas despejam 1,3 milhão de litros por segundo! A incidência da luz solar na água em forte impacto cria arco-íris que embelezam ainda mais a paisagem.
    O complexo tem 275 cachoeiras ao longo de 2,7 km do rio Iguaçu. A maioria das quedas fica na faixa de 64 metros de altura. Elas despejam 1,3 milhão de litros por segundo! A incidência da luz solar na água em forte impacto cria arco-íris que embelezam ainda mais a paisagem. Foto: Werni pixabay
  Fora do Brasil, outras cachoeiras e cataratas também entram nas listas dos espetáculos de queda d'água pelo mundo. Veja essas maravilhas.
    Fora do Brasil, outras cachoeiras e cataratas também entram nas listas dos espetáculos de queda d'água pelo mundo. Veja essas maravilhas. Foto: Imagem de Wolfgang_Hasselmann por Pixabay
  Cataratas do Niágara - Ficam entre os lagos Erie e Ontário, entre a província de Ontário (Canadá) e o estado de York (Estados Unidos).
    Cataratas do Niágara - Ficam entre os lagos Erie e Ontário, entre a província de Ontário (Canadá) e o estado de York (Estados Unidos). Foto: IDuke wikimedia commons
  As Cataratas do Niágara são compostas por três grupos: as Cataratas Canadenses, as Cataratas Americanas e as Cataratas Bridal Veil ("Véu da Noiva"). O nome "Niágara" vem de uma palavra iroquesa que significa "trovoada de águas".
    As Cataratas do Niágara são compostas por três grupos: as Cataratas Canadenses, as Cataratas Americanas e as Cataratas Bridal Veil ("Véu da Noiva"). O nome "Niágara" vem de uma palavra iroquesa que significa "trovoada de águas". Foto: Saffron Blaze wikimedia commons
  Cataratas Victoria - Ficam entre a Zâmbia e o Zimbábue, na África.
    Cataratas Victoria - Ficam entre a Zâmbia e o Zimbábue, na África. Foto: Hans Hillewaert wikimedia commons
  As Cataratas Victoria - A maior queda d'água africana: 1,7 km de largura e altura de 61 a 128m. No idioma local, é Mosi-ao-Tunya (fumaça que troveja). O nome Victoria foi dado pelo descobridor, David Livingstone, em1855, em homenagem à rainha Victoria.
    As Cataratas Victoria - A maior queda d'água africana: 1,7 km de largura e altura de 61 a 128m. No idioma local, é Mosi-ao-Tunya (fumaça que troveja). O nome Victoria foi dado pelo descobridor, David Livingstone, em1855, em homenagem à rainha Victoria. Foto: NIKE159 PIXABAY
  Cataratas de Dettifoss - Ficam em Mývatn, no nordeste da Islândia.
    Cataratas de Dettifoss - Ficam em Mývatn, no nordeste da Islândia. Foto: Huwu pixabay
  As Cataratas de Dettifoss ficam no Parque Nacional de Jökulsárgljúfur. A vazão da água varia conforme a estação do ano e o degelo. Tem 100m de largura e uma queda vertical de 48m até o desfiladeiro do parque.
    As Cataratas de Dettifoss ficam no Parque Nacional de Jökulsárgljúfur. A vazão da água varia conforme a estação do ano e o degelo. Tem 100m de largura e uma queda vertical de 48m até o desfiladeiro do parque. Foto: Michael Luenen pixabay
  Cataratas de Gullfoss - Ficam na região de Sudurland, no sul da Islândia, a 100 km da capital do país, Reiquiavique.
    Cataratas de Gullfoss - Ficam na região de Sudurland, no sul da Islândia, a 100 km da capital do país, Reiquiavique. Foto: sophie maus pixabay
  As Cataratas de Gullfoss, cujo nome em islandês significa Catarata Dourada, despejam a água do rio Hvitá, proveniente do glaciar Langjökull. Um cenário que tem bastante gelo nas estações mais frias do ano.
    As Cataratas de Gullfoss, cujo nome em islandês significa Catarata Dourada, despejam a água do rio Hvitá, proveniente do glaciar Langjökull. Um cenário que tem bastante gelo nas estações mais frias do ano. Foto: Sarah1990 wikimedia commons
  No verão, muitos islandeses e turistas aproveitam para visitar as cataratas de Gullfoss (foto) e Duttifoss, pois essas cachoeiras na Islândia (devido ao clima gélido) só ficam com maior volume de água durante a estação "mais quente" do ano. Os turistas percorrem trilhas num cenário deslumbrante.
    No verão, muitos islandeses e turistas aproveitam para visitar as cataratas de Gullfoss (foto) e Duttifoss, pois essas cachoeiras na Islândia (devido ao clima gélido) só ficam com maior volume de água durante a estação "mais quente" do ano. Os turistas percorrem trilhas num cenário deslumbrante. Foto: Diego Celso wikimedia commons
  Cataratas de Kaieteur - Ficam na região central da Guiana.
    Cataratas de Kaieteur - Ficam na região central da Guiana. Foto: Sorenriise wikimedia commons
  As Cataratas de Kaieteur ficam no Parque Nacional Kaieteur e derramam a água do rio Potaro. A cachoeira tem 226m de altura e era cultuada pelos antigos indígenas da região.
    As Cataratas de Kaieteur ficam no Parque Nacional Kaieteur e derramam a água do rio Potaro. A cachoeira tem 226m de altura e era cultuada pelos antigos indígenas da região. Foto: Bill Cameron wikimedia commons
  Cachoeira Ángel - Fica no estado de Bolívar, na Venezuela, perto da fronteira do Brasil com a Guiana.
    Cachoeira Ángel - Fica no estado de Bolívar, na Venezuela, perto da fronteira do Brasil com a Guiana. Foto: reprodução educarr
  O que chama atenção no Salto Ángel, como é chamado em espanhol, não é o volume de água, mas a altura. É a cachoeira mais alta do mundo, com 807 metros de queda de água, proveniente do rio Churún. Fica no Parque Nacional de Canaima e é Patrimônio da Humanidade.
    O que chama atenção no Salto Ángel, como é chamado em espanhol, não é o volume de água, mas a altura. É a cachoeira mais alta do mundo, com 807 metros de queda de água, proveniente do rio Churún. Fica no Parque Nacional de Canaima e é Patrimônio da Humanidade. Foto: Paulo Capiotti wikimedia commons
  Cataratas de Yosemite - Ficam na Califórnia (EUA)
    Cataratas de Yosemite - Ficam na Califórnia (EUA) Foto: pixabay
  As Cataratas de Yosemite formam a queda d-água mais alta dos Estados Unidos. São 739m de altura. A atração fica no Parque Nacional de Yosemite e engloba três cachoeiras.
    As Cataratas de Yosemite formam a queda d-água mais alta dos Estados Unidos. São 739m de altura. A atração fica no Parque Nacional de Yosemite e engloba três cachoeiras. Foto: Brocken Inaglory wikimedia commons
  Cachoeira de Sutherland - Fica na Ilha Sul, perto de Milford Track, na Nova Zelândia.
    Cachoeira de Sutherland - Fica na Ilha Sul, perto de Milford Track, na Nova Zelândia. Foto: Ozhiker wikimedia commons
  A Cachoeira de Sutherland tem 580m de altura, distribuídos em três quedas que se emendam: a superior, de 229m; a do meio, de 248m; e a última, de 103m. É a queda d'água mais alta do país. A região atrai aventureiros para a prática de esportes radicais.
    A Cachoeira de Sutherland tem 580m de altura, distribuídos em três quedas que se emendam: a superior, de 229m; a do meio, de 248m; e a última, de 103m. É a queda d'água mais alta do país. A região atrai aventureiros para a prática de esportes radicais. Foto: reprodução lugaresfantasticos.blogspot
  Cataratas de Yellowstone - Ficam em Wyoming, nos Estados Unidos.
    Cataratas de Yellowstone - Ficam em Wyoming, nos Estados Unidos. Foto: kasabubu pixabay
  As Cataratas de Yellowstone - Duas cachoeiras são as atrações no Parque Nacional Yellowstone. As quedas têm 33m na parte superior e 94m na inferior, com 22 m de largura. Uma cachoeira estreita, mas feroz, com 240 m³ de água por segundo, num cânion monumental de 304m de altura.
    As Cataratas de Yellowstone - Duas cachoeiras são as atrações no Parque Nacional Yellowstone. As quedas têm 33m na parte superior e 94m na inferior, com 22 m de largura. Uma cachoeira estreita, mas feroz, com 240 m³ de água por segundo, num cânion monumental de 304m de altura. Foto: Daniel Mayer wikimedia commons
